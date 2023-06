Weiter Störung bei Vodafone: Kunden melden Totalausfall bei Internet und Telefon

Von: Kai Hartwig

Zahlreiche Kunden des Mobilfunkunternehmens Vodafone haben aktuell kein Netz

Vodafone-Kunden müssen seit dem Wochenende mit Störungen leben. Vielerorts ging bei Internet, Festnetztelefonie und auch TV gar nichts mehr.

Update vom 13. Juni, 10.50 Uhr: Beim Mobilfunkanbieter Vodafone gibt es seit dem Wochenende massive Störungen. Auf dem Portal allestoerungen.de gab es am Dienstagmorgen (13. Juni) erneut einen Anstieg der Problemmeldungen. Die am häufigsten betroffenen Städte waren: Dortmund, Hamburg und Bremen. Kunden melden derzeit auf dem Portal weiterhin Störungen und Ausfälle bei Festnetz/Internet, TV und Telefon.

Wie das Web-Portal netzwelt.de berichtet, sind derzeit Wartungsarbeiten bei Telekom, Vodafone, O2 & Co. geplant, wo Kunden mit Ausfällen rechnen müssen. Derzeit steht bei Vodafone eine Umstellung der TV-Frequenzen bundesweit an. In seinem Eilmeldungsboard meldet Vodafone Beeinträchtigung der Kabel-Dienste Internet, Telefonie und Fernsehen in Bochum und Umgebung. In Saarland und Rheinland-Pfalz melden sie Einschränkungen bei Kabel-TV.

Massive Störung bei Vodafone: Kunden melden Totalausfall bei Internet und Telefon

Erstmeldung vom 12. Juni: München – Zahlreiche Kunden des Mobilfunkunternehmens Vodafone haben aktuell kein Netz. Deutschlandweit fielen vor allem Internet und Festnetztelefone sowie TV aus. Laut dem Portal Allestoerungen.de meldeten viele Vodafone-Kunden seit dem Wochenende (10./11. Juni) Probleme, mit 70 Prozent waren demnach vor allem Internet und Festnetz von dem Ausfall betroffen.

Vodafone-Kunden melden Störungen bei Internet, Telefon und TV – auch Serviceseite nicht erreichbar

Am Montagmorgen (12. Juni) schossen die Störungsmeldungen auf dem Portal besonders in die Höhe. In elf Prozent der Fälle gab es sogar einen „Total Blackout“. Am häufigsten meldeten sich Vodafone-Kunden aus München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Dortmund und Essen auf dem Portal, weil sie erhebliche Probleme hatten.

Derweil konnten sich Vodafone-Kunden auch nicht im Serviceportal Hilfe holen. Denn der Versuch, sich dort online beispielsweise über das Smartphone einzuloggen, endete mit einer Fehlermeldung: „Wir arbeiten grad daran, unsere Services noch besser zu machen. Entschuldige bitte, wenn noch nicht alles läuft. Ab Montag sind wir wieder für dich da.“

Bei Vodafone gab es massive Internet-Störungen, auch die Serviceseite war nicht aufrufbar. © Screenshot/IPPEN.MEDIA

Allerdings zeigte die Seite auch noch am Montagvormittag (Stand: 12. Juni, 11.22 Uhr) diesen Hinweis. Nach wie vor konnten sich Vodafone-Kunden auf der Service-Seite nicht einloggen. Wie lange die Störung bei Vodafone anhält und die Kunden ohne Internet auskommen müssen, ist offen.

Vodafone: Internet-Ausfall trifft Menschen im Homeoffice hart – „Nur über Hotspot möglich“

Gerade für Menschen, die aus dem Homeoffice arbeiten, ist die anhaltende Vodafone-Störung ein großes Ärgernis. „Homeoffice nur über Hotspot möglich“, schriebe ein Kunde in einem Forum auf der Vodafone-Homepage, wo aktuelle Störungen verzeichnet werden können. Ein Vodafone-Sprecher gab auf Nachfrage von IPPEN.MEDIA an, dass man von größeren Störungen aktuell nichts wisse.

Zuletzt hatte Vodafone mit Preiserhöhungen für Bestandskunden für Schlagzeilen gesorgt. Und auch massenhafte Entlassungen und der Verlust von hunderttausenden Kunden wurden Vodafone jüngst zugeschrieben.