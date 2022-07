Telefonische Krankschreibung soll bald wieder möglich sein - „Bleiben sie zuhause“

Von: Stella Henrich

Um die Hausarztpraxen zu entlasten, aber auch aufgrund steigender Infektionszahlen - soll schon bald wieder die telefonische Krankschreibung möglich sein. Arbeitnehmern wird empfohlen, bei Symptomen zuhause zu bleiben.

München ‒ Geht es nach dem Gemeinsamen Bundesausschuss, soll die telefonische Krankschreibung schon bald wieder möglich sein. Das ergab eine aktuelle Sitzung des Gemeinsamen Bundesausschusses von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken, wie eine Sprecherin jetzt laut Nachrichtenagentur AFP mitteilt.

Am 4. August solle zunächst ein entsprechender Beschluss darüber gefasst werden, ab wann die Möglichkeit wieder gilt, heißt es in der Agenturmeldung weiter. Bis dahin würden noch notwendige Details geklärt, etwa ab wann die Regelung dann wieder greifen soll. Zurzeit müssen die Patienten wieder in die Praxis, um sich krankschreiben zu lassen. Alternativ kann auch die Videosprechstunden dazu genutzt werden.

Telefonische Krankmeldung: Ansteckung im Wartezimmer vermeiden

Die telefonische Krankschreibung war aufgrund des Infektionsgeschehens während der Corona-Pandemie über viele Monate möglich. So sollten Ansteckungen im Wartezimmer von Arztpraxen vermieden werden. Zum 1. Juni endete diese Regelung. Bis dahin waren bei leichten Erkrankungen der oberen Atemwege Krankschreibungen für sieben Tage auch nach nur telefonischer Rücksprache mit dem Arzt möglich.

Die Sonderregelung ist mit Verweis auf die entspanntere Corona-Lage ausgelaufen. Seitdem sind die Infektionszahlen aber wieder gestiegen. Eine Wiederauflage der Sonderregelung je nach Pandemiegeschehen schloss der Bundesausschuss aber schon damals nicht aus.

Auch in Arztpraxen ist das Tragen einer Maske weiterhin empfehlenswert. (Symbolbild) © MANUEL GEISSER/imago

Telefonische Krankmeldung: Hausärzte plädieren für dauerhalte Regelung

Im Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom 14. Juli 2022 war bereits ein „für die Jahreszeit deutlich erhöhtes Niveau“ der Zahl der Arztbesuche wegen akuter Atemwegserkrankungen verzeichnet worden; rund 1.2 Millionen Menschen nahmen wegen Beschwerden medizinische Hilfe in Anspruch.

Angesichts des hohen Patientenaufkommens in den Hausarztpraxen wirbt auch der Deutsche Hausärzteverband „außerhalb“ der Corona-Pandemie für eine dauerhafte Weiterführung der telefonischen Krankschreibung. Dies sei eine echte Entlastung. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich ebenfalls dafür ausgesprochen.

Darüber hinaus empfiehlt der Minister: „Infizierte müssen zu Hause bleiben. Sonst steigen nicht nur die Fallzahlen noch mehr, sondern der Arbeitsplatz selbst wird zum Sicherheitsrisiko.“ Übrigens liegt der bayerische Landkreis Wunsiedel mit einer Inzidenz von über 3.000 laut RKI an der Corona-Spitze in Bayern – zumindest hinsichtlich der Inzidenz - und damit hinter dem Saarland und Hessen.

