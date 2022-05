Die telefonische Krankschreibung endet am 1. Juni - Das müssen Patienten jetzt beachten

Von: Stella Henrich

Die telefonische Krankschreibung war aufgrund des Infektionsgeschehens während der Corona-Pandemie über viele Monate möglich. So sollten Ansteckungen im Wartezimmer von Arztpraxen vermieden werden. Zum 1. Juni endet diese Regelung.

München ‒ Nach mehr als zwei Jahren läuft die telefonische Krankschreibung aus. Patienten müssen vom 1. Juni an wieder persönlich in die Arztpraxis gehen oder können die Videosprechstunde nutzen. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen jetzt mitgeteilt. Die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie mache diese Entscheidung möglich. Damit läuft die mehrfach verlängerte Sonderregelung für Patienten aus.

Bislang konnten sich Patienten mit leichten Erkältungs- und Atemwegserkrankungen die Arbeitsunfähigkeit telefonisch bescheinigen lassen. Wer unter Symptomen litt, konnte sich von seinem Arzt für sieben Tage krankschreiben lassen. Wurde danach eine Verlängerung benötigt, konnte dies einmalig für weitere sieben Tage - ebenfalls telefonisch - erbeten werden. Die Regelung hatte nach Ansicht von Experten die Praxismitarbeiter enorm entlastet.

Die Menschen haben wohl länger gewartet, bis sie zum Arzt gehen

Ärzte und Beschäftigte seien mit dieser temporären Regelung verantwortungsvoll umgegangen, wird Helmut Schröder, stellvertretender Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK in einer Pressemitteilung seines Instituts zitiert. Insgesamt gab es in den untersuchten Pandemiemonaten (März 2020 bis Juli 2021) weniger Arbeitsunfähigkeitsfälle als im Vergleichszeitraum davor (minus 12,4 Prozent). Jedoch sei die Krankheitsdauer pro Fall gestiegen: Von zwölf Tagen pro Fall im Jahr 2019 auf 13,8 Tagen pro Fall im Jahr 2020. „Die Menschen haben wohl länger gewartet, bis sie zum Arzt gehen“, erklärt Helmut Schröder das Ergebnis der AOK-Untersuchung.

Telefonische Krankmeldung: Regelung galt für Patienten mit Verdacht aus Covid-19 nicht

Wer schwerere Symptomewie Fieber und Atemnot hatte oder wenn ein begründeter Verdacht auf eine Infektion mit Sars-CoV-2 bestand, galt die Regelung für die telefonische Krankmeldung nicht. Patienten mit solchen Symptomen oder dem Verdacht auf Covid-19 sollten erst in der Praxis anrufen und dann entweder nach Rücksprache diese aufsuchen oder sich an eine der in vielen Krankenhäusern eingerichteten Coronavirus-Anlaufstellen wenden.

Die Krankschreibung per Telefon endet zum 1. Juni. Ob sie wieder kommt, hängt vom Corona-Infektionsgeschehen im Herbst dieses Jahres ab. (Symbolbild) © K. Schmitt/imago

Ob die Reglung, sich telefonisch krankschreiben zu lassen, zu einem späteren Zeitpunkt wieder kommt, ist derzeit nicht entschieden. Möglich ist allerdings, dass die Krankschreibung per Telefon im Herbst wieder zulässig wird, falls das Infektionsgeschehen erneut ansteigen sollte. Derzeit beruhigt sich das Infektionsgeschehen in Deutschland, wie aktuelle Zahlen des Robert-Koch-Instituts belegen.

Telefonische Krankschreibung endet: So meldet man sich krank

Übrigens: Wer krankgeschrieben wird, bekommt drei Ausführungen des Scheins: Der Hauptbeleg ist für die Krankenkasse, um im längeren Krankheitsfall eine Krankengeldzahlung zu gewährleisten. Der erste Durchschlag ist für den Arbeitgeber, der zweite für die eigenen Unterlagen. Und wer noch einmal nachlesen will, wie man sich richtig krankmeldet, wenn die Nase läuft und der Kopf dröhnt, sollte sich vorab nochmal schlaumachen, um eine Abmahnung zu vermeiden.