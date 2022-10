Heizung runterdrehen gegen hohe Energiekosten - doch Vorsicht: Ab bestimmtem Wert droht Schimmel

Von: Ines Baur

An Außenwänden und in Ecken zum Fenster kann sich im Winter Schimmel bilden. © Catherine Waibel/dpa-tmn

Das Heizen ist enorm teuer geworden. Einfachstes Gegenmittel vor hohen Nachzahlungen ist es, die Temperatur abzusenken. Doch zu niedrig sollten Menschen ihre Heizung auch nicht drehen.

Berlin - Schon mit einem Grad geringerer Raumtemperatur können Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Heizkosten bis zu sechs Prozent senken. Wie wirkt es sich dann erst aus, werden Räume auf noch weniger Grad geheizt? Macht sich eine niedrig gehaltene Temperatur nicht nur positiv bei der Nebenkostenabrechnung, sondern auch beim Wohnklima bemerkbar?

Heizkosten sparen - 16 Grad Raumtemperatur oder geht noch weniger?

Wenige Grade Feintuning an der Heizung können beim Energieverbrauch einen Unterschied von Hunderten Euro ausmachen. Im Wohnbereich reiche meist eine Temperatur von 20 bis 22 Grad Celsius, schreibt das Umweltbundesamt. In der Küche sind rund 18 Grad, im Schlafzimmer 17 bis 18 Grad Celsius ausreichend. In weniger genutzten Räumen reichen 16 Grad aus. Doch nicht weniger, sonst droht auf Dauer Schimmelbildung, warnt das Umweltbundesamt.

Schimmelbildung - Mit dem Herunterdrehen der Heizung nicht übertreiben

16 Grad Raumtemperatur, doch niedriger sollten Menschen ihre Heizkörper nicht drehen. Denn bei noch geringeren Temperaturen steigt das Schimmelrisiko. An kalten Wandoberflächen kann sich Schimmel bilden. Wer in seinem Altbau kalte Außenwände hat, sollte Möbelstücke einige Zentimeter von der Wand entfernt aufstellen, damit die Luft zirkulieren kann.

An kalten Wänden sammelt sich schnell Feuchtigkeit. Die begünstigt schlimmstenfalls das Wachsen und Gedeihen von gesundheitsschädlichen Schimmelpilzen und Bakterien. Als Folge können Reizerscheinungen oder allergische Reaktionen in den Atemwegen bei den Bewohnern auftreten. Weiter kann Feuchtigkeit das Mauerwerk nachhaltig schädigen. Generell gilt: Eine angemessene Temperatur plus regelmäßiges Lüften sind die besten Mittel, um Schimmel vorzubeugen.

Heizen und Lüften sind Mieterpflicht

Mietparteien haben außer regelmäßigen Miet- und Nebenkostenzahlungen eine Sorgfaltspflicht bezüglich der Mietwohnung. Sie müssen dafür sorgen, dass der vertragsgemäße Gebrauch der Mietwohnung erhalten bleibt. Daher sind Feuchtigkeitsschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden. Wohnungseigentümer weisen ihre Mieter immer wieder auf ihre Pflicht hin, Räume richtig zu lüften. Oft geben sie mit dem Mietvertrag ein Merkblatt dazu.