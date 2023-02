„Euer Ernst?“ Rosenmontags-Meldung ängstigt Telekom-Kunden

Von: Stella Henrich

Die Deutsche Telekom verschickte am Rosenmontag Warnmeldungen auf Handys. Einige Nutzer reagierten irritiert, das Bonner Unternehmen entschuldigt sich nun.

Bonn ‒ „Die Deutsche Telekom erprobt das Handy-Warnsystem in Ihrer Region. Es besteht keine Gefahr. Bitte ignorieren Sie diese Test-Nachricht“, war auf den Smartphones der Kunden zu lesen. Das berichtet der Kölner Express. Die Nachricht erreichte viele Menschen während des närrischen Treibens am Rosenmontag (20. Februar). Etwa gegen 15.12 Uhr poppte die Nachricht auf den Displays hoch. Sie war als Test-Warnung mit einer „Gefahrendurchsage, Hoch“ gekennzeichnet, was offensichtlich viele Menschen verängstigt hatte, als sie auf ihre brummenden Handys blickten.

Die Test-Mails waren weder angekündigt noch ist nachvollziehbar, warum diese Meldung gerade zur Fastnachtszeit an die Telekom-Kunden versendet werden musste. Von „Euer Ernst?“ bis hin zum Verdacht „Ich habe zunächst an einen Phishing-Versuch geglaubt“, finden sich etliche Tweets im Netz. Ein Twitter-User spricht sogar von einer „Herzattacke“, die diese Meldung bei ihm auslöste.

Rosenmontags-Meldung der Deutschen Telekom diente offenbar der Lasterprobung des Netzes

Das Unternehmen klärte nun das Missverständnis auf und entschuldigte sich mit einem „Sorry“-Tweet und goldenem Häkchen bei denen, die Angst durch die Nachricht bekommen hatten. Offenbar sollte der Cell Broadcast-Test im Netz der Telekom Deutschland der Lasterprobung dienen.

Der Kölner Express hakte nach und bekam tags darauf von dem Bonner Unternehmen als Antwort den Grund geliefert: „Seit Anfang des Jahres hat die Telekom immer wieder mal Testwarnungen abgeschickt. Der Test an Rosenmontag wurde gezielt an Nutzer in den Karnevalshochburgen geschickt, weil sich dort lokal mehr Menschen in einigen Mobilfunkzellen aufgehalten haben als üblich“, so ein Telekom-Sprecher gegenüber dem Online-Portal. Bei wie vielen Menschen die Warnung angekommen ist, kann das Unternehmen allerdings nicht sagen, heißt es weiter. Es könne nur festgestellt werden, ob alles richtig versendet wurde. Und das war ganz offensichtlich der Fall - zumindest auf den Geräten, bei denen die „Test-Warnungen“ in den Einstellungen des Handys aktiviert waren.

Cell Broadcasting der Deutschen Telekom Auf ihrer Internetseite erklärt die Telekom ausführlich das Cell Broadcasting. Darin heißt es auch zum Thema „Wer ist für den Inhalt der Warnmeldungen verantwortlich?“: Netzbetreibende wie die Deutsche Telekom versenden diese Warnmeldung über ihr Mobilfunk-Netz, für den Inhalt ist jedoch die jeweilige Behörde bzw. der jeweilige Krisenstab zuständig. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich daher an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) oder informieren sie sich unter www.warnung-der-bevoelkerung.de.

Eine Test-Warnung ohne vorherige Ankündigung kann eben schnell mal nach hinten losgehen, wie dieses Beispiel deutlich macht. Denn eigentlich sind solche Warnungen auf dem Handy nur für Not-Situationen als akute Katastrophenhilfe vorgesehen.

