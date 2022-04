„Sind geschockt“: Enormer Preisanstieg im Supermarkt - Testkauf in Münchner Aldi zeigt Ausmaße

Von: Magdalena von Zumbusch

Auch bei Aldi Süd sind die Lebensmittelpreise seit Beginn des Ukraine-Kriegs gestiegen. (Symbolfoto). © dpa/Matthias Balk

Die Preise für Lebensmittel in Deutschland steigen und sind Teil der Folgen des Ukraine-Kriegs. Wie enorm die Erhöhungen tatsächlich sind, zeigt ein Testkauf bei Aldi Süd.

München - Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sind auch in Deutschland zu spüren: Preise für Lebensmittel und Energie steigen. Für ganz Europa war für 2022 eine Verstärkung der Inflations-Tendenz vorausgesagt. Schon vor der Eskalation des Ukraine-Konflikts waren die Preise - nicht zuletzt auch aufgrund der Coronavirus-Pandemie - merklich hoch. Insbesondere die Lebensmittel- und Energiepreise steigen seit Beginn des Krieges. Einige Lebensmittelpreise befinden sich bereits auf einem Rekord-Niveau. Zuletzt warnten Hersteller vor einem Preisanstieg von Nudeln. Ein Testkauf bei Aldi Süd zeigte nun die Ausmaße der Erhöhungen.

Durchschnittlicher Wocheneinkauf bei Aldi Süd: Zehn Prozent teurer innerhalb von einer Woche

Für einen im Auftrag der Bild am Sonntag (BamS) getätigten Wocheneinkauf gab eine Familie noch in der letzten Märzwoche knapp 14 Euro weniger aus als in der vergangenen Woche. Das entspricht einem Preisanstieg von zehn Prozent.

Ein Paar hat in der letzten Märzwoche bei Aldi Süd in München laut BamS ihren normalen Wocheneinkauf gemacht. Gemeinsam hat das Paar eine einjährige Tochter. Bei ihrem Testkauf erstanden sie alltägliche Produkte wie zum Beispiel Äpfel, Bananen, Karotten, Eier, Joghurt oder Fischstäbchen. Der Einkauf kostete 149,95 Euro. Eine Woche später führte die Familie dann einen zweiten Testkauf durch. Für die exakt gleichen Produkte wie in der Vorwoche zahlte die Familie 163,55 Euro - ein Preisanstieg von 14 Euro beziehungsweise knapp zehn Prozent.

Supermarkt-Einkauf bei Aldi: „Wir sind geschockt“

Gegenüber der Zeitung sagte die Frau, dass sie Sorge habe, was in den nächsten Monaten auf sie zukommen wird. Nur ihr Freund arbeite und verdiene Geld. Sie wisse nicht, wie die Familie die gestiegenen Preise abfedern soll. „Wir sind geschockt“, so äußerte sie sich gegenüber der BamS. „Wenn ich das auf das Jahr hochrechne, wird mir schlecht. Und dann sind noch keine Windeln, ­Klamotten oder Benzin bezahlt.“

Angesichts der aktuellen Preise diskutiert: Eine Notlagenregelung in den Sozialgesetzbüchern

Angesichts der in den letzten Wochen stark gestiegenen Preise für Lebensmittel und Energie wurden bereits entsprechende Anpassungen der Sozialleistungen gefordert. Der Wohlfahrtsverband Diakonie Deutschland etwa schätzt die aktuelle Situation schon seit einigen Wochen für viele deutsche Haushalte als bedenklich ein.

Die Diakonie Deutschland fordert laut Deutscher Presseagentur eine soziale Notlagenregelung, die in den Sozialgesetzbüchern verankert wird und in einer nationalen Krisensituation eine Unterstützung von Betroffenen - mit mindestens 100 Euro monatlich für ein halbes Jahr - vorsieht.“ Außerdem müsse der Regelsatz für den laufenden Lebensunterhalt dringend erhöht werden, damit er tatsächlich das Existenzminimum absichere, fasst Loheide die Forderungen des Verbands zusammen.

