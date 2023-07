Welches Geschirrspülmittel ist laut Test am besten? Die Produkte im Überblick

Stiftung Warentest hat 25 Spülmittel getestet. Testsieger ist ein Konzentrat. Elf Produkte können in puncto „Reinigung“ nicht überzeugen.

München – Das Testergebnis ist nach Ansicht der Verbraucherschützer von Stiftung Warentest eindeutig: Geschirrspülmittel-Konzentrate sind oft besonders ergiebig und säubern kraftvoll. 25 Spülmittel wurden von den Verbraucherschützern insgesamt getestet. Darunter Hausmarken von Aldi, Rewe, dm, Rossmann, Edeka, Penny – aber auch Produkte der Labels Fairy, Ecover, Fit, Pril und Frosch. Von den 25 Mitteln waren neun Klassik-Produkte sowie sechs Geschirrspülmittel. Die Konzentrate waren mit zehn Artikeln im Test vertreten.

Geschirrspülmittel im Test: Sieger und Verlieren im Überblick

Elf der Geschirrspülmittel kommen im Urteil „Reinigung“ nicht über eine Bewertung „ausreichend“ hinaus. Insgesamt gibt es Test­ergeb­nisse von sehr gut bis mangelhaft. Dabei wurden die Mittel auf Reinigungsleistung, Ergiebigkeit, Hautverträglichkeit und wie stark sie die Gewässer belasten untersucht. Aber auch die Handhabung floss mit in die Bewertung ein. Dabei fragten die Tester unter anderem die Prüfpersonen, ob die Etiketten gut lesbar sind, und sich die Verpackung gut öffnen sowie schließen lässt.

Testsieger unter den Geschirrspülmitteln:

Pril Kraft Gel Ultra Plus 5+ – Note 1,5 („Sehr gut“)

Kraft Gel Ultra Plus 5+ – Note 1,5 („Sehr gut“) Aldi Alio Ultra Classic 5 in 1 – Note 1,8 („Gut“)

Alio Ultra Classic 5 in 1 – Note 1,8 („Gut“) dm Denkmit Ultra Multi-Power 5 – Note 1,9 („Gut“)

Denkmit Ultra Multi-Power 5 – Note 1,9 („Gut“) Lidl W5 Ultra-Power – Note 1,9 („Gut“)

W5 Ultra-Power – Note 1,9 („Gut“) Penny Blik Power Konzentrat 5 in 1 Ocean – Note 2,0 („Gut“)

Blik Power Konzentrat 5 in 1 Ocean – Note 2,0 („Gut“) Rewe Ja Ultra Power 5 in 1 – Note 2,0 („Gut“)

Ja Ultra Power 5 in 1 – Note 2,0 („Gut“) Edeka Gut & Günstig Ultra Konzentrat – Note 2,2 („Gut“)

Gut & Günstig Ultra Konzentrat – Note 2,2 („Gut“) Fairy Ultra Plus Konzentrat Original – Note 2,2 („Gut“)

Ultra Plus Konzentrat Original – Note 2,2 („Gut“) Netto Marken-Discount Priva Ultra Power – Note 2,2 („Gut“)

Priva Ultra Power – Note 2,2 („Gut“) Quelle: Stiftung Warentest (Testbericht 06/2022)

Geschirrspülmittel im Test: Konzentrate sind Spülmeister

Im Test-Ergebnis zeigt sich, dass Konzentrate im Vergleich zu klassischen Spülmitteln den Test für sich entscheiden. Sie enthalten laut Stiftung Warentest weniger Wasser und damit mehr fettlösende Tenside. Die besten Mittel schafften doppelt so viel Geschirr wie die schwächsten und überzeugten dabei vor allem in Sachen Reinigungsleistung, so das Test-Ergebnis. Die schlechtesten Testergebnisse zeigten hinsichtlich dieses Prüfkriteriums „Naturals Guave & Limette“ von Fit mit dem Gesamturteil „ausreichend“ sowie „Limonen“ von Frosch, ebenfalls mit der Note „ausreichend“.

So wurden die 25 Produkte getestet Getestet wurden insgesamt 25 Produkte, darunter 15 klassische Spülmittel sowie zehn Spülkonzentrate. Sie mussten im Praxistest unter anderem Ölmischungen, Reste von angebackenem Hackfleisch und getrockneter Pasta sowie Eigelb entfernen und reinigen. Auch die Ergiebigkeit der Produkte, ihre Handhabung und ihre Hautverträglichkeit wurden untersucht. Werden durch das Mittel Gewässer stark belastet, führte dies zur Abwertung.

Mit der Note „mangelhaft“ musste sich das grasgrüne Spülmittel „Gut & Günstig Classik“ von Edeka zufriedengeben. Das Produkt überzeugte die Tester im Praxistest nicht und enthielt obendrein vergleichsweise hohe Mengen an Natriumpyrithion. Dabei handelt es sich um ein Konservierungsmittel, das beim Spülen Gewässer sehr stark belastet. Das Konzentrat von Rossmann „Domol Ultra Konzentrat Lemon“ erwies sich als einziges Mittel als nur „ausreichend“ bei der Reinigung.

Fazit der Tester: Von den zehn getesteten Geschirrspülmittel-Konzentraten schneiden bei Stiftung Warentest acht mit der Note „gut“ ab – der Testsieger von Pril sogar mit der Bewertung „sehr gut“. Die Klassik-Spülmittel können dagegen weniger gut mithalten. Laut Test-Experten schneiden nur wenige mit der Note „befriedigend“ ab. Die meisten sind sogar schlechter. Von den Öko- und Sensitiv-Produkten empfiehlt Stiftung Warentest keines. So kommt beispielsweise „Ecover - Sensitiv Zitrone & Aloe Vera“ nicht über die Note „ausreichend“ in der Reinigungsleistung hinaus. (sthe)