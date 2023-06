Thermostat-Heizung: Kosten, Funktionen und welche sich besonders gut eignen

Von: Yannick Hanke

Teilen

Thermostat-Heizungen können sich als echte Energiesparhelfer erweisen. Mit den richtigen Tipps lässt sich viel Geld sparen. Welche Modelle sind die besten?

Frankfurt – In Zeiten stetig steigender Kosten in nahezu allen Lebensbereichen und dem vorbereiteten Heizungsgesetz von Robert Habeck (Grüne) kommt es fast schon auf jeden Cent an. Sparen, wo möglich, und dabei noch das beste für sich selbst oder die gesamte Familie herausholen. Das gilt nicht zuletzt auch für das Heizen in den eigenen vier Wänden, sei es in einer WG, einer Wohnung oder einem Einfamilienhaus.

Um die Kosten nicht unkontrolliert in die Höhe schnellen zu lassen, empfehlen sich Heizkörperthermostate. Das „Thermostat regelt dabei die Öffnung des Ventils abhängig von der Raumtemperatur“, schreibt die Verbraucherzentrale. Doch welcher Prozess findet konkret statt? Und zwischen welchen Arten respektive Modellen wird überhaupt unterschieden? Der große Überblick.

Heizkörperthermostat: So funktioniert es

Die Funktion eines Heizkörperthermostats, das sich in vielen Wohnungen findet, ist vergleichsweise schnell erklärt. Von der Menge des heißen Wassers, die das Ventil in den Heizkörper hineinströmen lässt, hängt auch ab, wie heiß ein Heizkörper letztlich wird. Ein kleiner Stift im Ventil regelt dabei die Menge. Wenn dieser beispielsweise hineingedrückt wird, verkleinert sich die Öffnung des Ventils – und in den Heizkörper fließt weniger Heizwasser.

Empfehlen sich elektronische Heizungsthermostate für den privaten Gebrauch? © Friso Gentsch/dpa

Je nach Raumtemperatur übt ein Thermostat unterschiedlich starken Druck auf diesen Stift aus. Im Thermostat befindet sich dafür zum Beispiel Gas. Dieses dehnt sich aus, wenn es warm wird und übt Druck auf das Ventil aus. Dann fließt weniger Wasser in den Heizkörper. Wenn es kälter wird, zieht sich das Gas zusammen – und das Thermostatventil öffnet sich. Dann fließt wieder mehr heißes Wasser in den Heizkörper.

Das bedeuten die Stufen 1 bis 5 auf einem Heizkörperthermostat

Bei Thermostat-Heizungen wird zwischen fünf Stufen unterschieden. So entspricht Stufe 1 etwa einer Temperatur von zwölf Grad. Zwischen einer Stufe beträgt der Abstand etwa vier Grad, die kleinen Striche dazwischen markieren jeweils ein Grad. Heißt: Stufe 5 entspricht bereits etwa 28 Grad.

Doch, so merkt die Verbraucherzentrale an, dienen diese Werte nur zur Orientierung. „Denn die Einteilung trifft nicht immer genau zu und es gibt auch Thermostat-Modelle mit einer kleineren Skala von 16 bis 24 Grad“. Zur Orientierung dienen aber auch die Alternativen zu Öl- und Gasheizungen.

Zwischen diesen Arten von Heizkörperthermostaten wird unterschieden

Bei Thermostaten wird zwischen zwei Arten unterschieden:

Manuelles Standard-Thermostat: Hier wird die gewünschte Raumtemperatur an jedem Heizkörper einzeln per Hand eingestellt – zwischen den Stufe 1 bis 5

Programmierbares Thermostat: Hier wird die Raumtemperatur gemessen und das Heizkörperventil automatisch gesteuert. Wem es zu kalt oder zu warm ist, kann aber auch manuell eine andere Temperatur auswählen. Es lassen sich zudem die exakte Temperatur sowie die Uhrzeit einstellen, zu der geheizt werden soll.

Welche Vorteile programmierbare Thermostate und Funkthermostate mit sich bringen

Die Vorteile für programmierbare Thermostate oder Funkthermostate sollten auf der Hand liegen – und werden von Bernd Scheithauer, Produktingenieur beim Thermostathersteller Danfoss, auch klar benannt. „Man möchte nur die Räume heizen, die zu bestimmten Zeiten auch genutzt werden. Und dies ist in der Regel nur mit einem Regler mit Zeitprogramm (programmierbares Thermostat) möglich“, heißt es von Danfoss gegenüber co2online.de.

„Damit kann ein persönliches Nutzungsprofil, also der Zeitraum mit einer gewünschten Raumtemperatur, abgebildet werden. Das erhöht den Wohnkomfort und spart Heizkosten“, führt Scheithauer aus. In diesem Kontext spricht die Verbraucherzentrale von einer Einsparung von sechs Prozent Energie pro Grad weniger. Doch sollte auch nicht zu viel eingespart werden. „16 Grad oder Stufe 2 sollten auch in ungenutzten Räumen das Minimum sein. Denn sonst droht eine unerwünschte Schimmelbildung“, heißt es. Auch ein Aspekt, der bei Alternativen zur Gasheizung bedacht werden sollte.

Was kostet ein programmierbares Thermostat?

Wer sich ein programmierbares Thermostat anschaffen will, sieht sich mit einer recht großen Preisspanne konfrontiert. So kosten die günstigsten Modelle etwa zehn Euro und damit so viel wie ein manuell zu bedienendes Standard-Thermostat. „Modelle mit mehr Funktionen können ab 35 Euro für das Thermostatventil und 25 Euro für einen Fensterkontakt kosten. Thermostate für Smart-Home-Lösungen kosten etwa ab 40 Euro“, merkt die Verbraucherzentrale an. Und wie verhält es sich mit den Kosten für im Trend liegende Wärmepumpen?

Sollte im Privaten auf das klassische, manuell zu bedienende Thermostatventil gesetzt werden? © Horst Galuschka/imago

Wenn sich an den Heizungen in einer Wohnung statt Thermostatventile noch Handventile ohne Skala befinden, sollten Sie unbedingt ihren Vermieter oder ihre Vermieterin kontaktierten. Diese sind nämlich dazu verpflichtet, alte Handventile durch Thermostatventile zu ersetzen. Ein Austausch, der jedoch durch einen Fachbetrieb erfolgen muss. Schließlich wird hierbei das ganze Ventil ausgetauscht.

Diese Heizkörperthermostate eignen sich besonders gut für den privaten Gebrauch

Und welche Thermostate sind nun besonders empfehlenswert? Laut dem Portal co2online.de sei das „Kosten-Nutzen-Verhältnis“ von programmierbaren Thermostaten „in vielen Fällen nachteilig gegenüber herkömmlichen Thermostaten, da auch die Regelqualität in vielen Fällen trotz Elektronik schlechter ist als bei herkömmlichen Thermostatköpfen“. Eine Prognose hinsichtlich künftiger Entwicklungen in diesem Segment fällt nicht eindeutig aus.

„Generell wird das Thermostatventil als selbsttätiger Regler noch lange seinen Dienst tun. Thermostatventile mit Energie-Effizienzlabel haben hervorragende Regeleigenschaften und sind leicht zu bedienen“, heißt es in diesem Kontext von Danfoss-Produktingenieur Scheithauer.

Die Firma Oventrop, Hersteller für Armaturen, Regler und Systeme, greift den Trend bei elektronischen Thermostaten auf und spricht wiederum von Funkthermostaten. „Diese können durch Bedien- oder Zentraleinheiten komfortabel eingestellt werden. Die Einstellung muss für den Nutzer einfach und intuitiv sein, damit stets Behaglichkeit im Raum erreicht wird“, so die Einordnung. Schließlich stünde Energieeinsparung weiterhin im Fokus. (han)