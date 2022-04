Merkwürdiger TikTok-Trend sorgt in Österreich wohl für Übergriffe: Ermittlungen gegen drei Schüler

Von: Magdalena von Zumbusch

Ein mutmaßlicher TikTok-Trend sorgte in Österreich jüngst für Aufruhr: Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen drei Schüler. (Symbolbild) © Liu Jie/dpa

Tiktok hat schon einige Trends verursacht. Eine neue Challenge ist wohl verantwortlich für eine Ermittlung der Staatsanwaltschaft Wels in Österreich gegen drei Schüler.

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wels in Oberösterreich ermittelt aktuell gegen drei Schüler, die einen Mitschüler misshandelt haben sollen. Die Videos der Übergriffe seien an einen Trend auf dem sozialen Medium „TikTok“ angelehnt worden.

Mutmaßliche TikTok-Challenge: Übergriffe auf Mitschüler – Vater eines Betroffenen berichtet

TikTok hat durch seine „Challenges“ schon öfter für Aufruhr gesorgt: Ein Nutzer gibt einen sogenannten „Trend“ vor, oft auch harmlos wie das Tanzen zu einem bestimmten Hit. Andere Nutzer ahmen das Ganze nach und laden Videoclips davon auf der Plattform hoch.In Oberösterreich führte ein mutmaßlicher Trend an einer Schule nun zu Ermittlungen.

„Eine Lehrerin rief uns an, weil sich unser Sohn ihr anvertraut hatte. Daheim schämte er sich, etwas zu erzählen“, berichtete der Vater eines Opfers von den Vorfällen, die am 4. April bekannt wurden, laut der österreichischen Kronen-Zeitung. Dabei sollen drei junge Schüler, zwei 13 und einer 14 Jahre alt, den betroffenen Mitschüler malträtiert haben, indem Finger oder Gegenstände gegen dessen Willen anal eingeführt wurden.

Teilweise sollen die Übergriffe dann wohl für das Hochladen auf TikTok gefilmt worden sein. Das soll in den Schulpausen, einmal sogar während des Unterrichts passiert sein, berichtete der Vater. Er glaubt, dass die Übergriffe bereits länger andauerten: „Mein Sohn hat sich im vergangenen halben Jahr stark verändert, die Noten wurden schlechter.“

TikTok-Trend: Ermittlungen gegen drei Schüler in Österreich

Es soll noch mehr Opfer geben, auch Mädchen, meint der Vater des betroffenen Jungen laut Kronen-Zeitung. Er habe nicht nur die Schulleitung informiert, sondern auch die Polizei, daher läuft nun ein Ermittlungsverfahren. „Es gibt eine Anzeige mit drei Beschuldigten“, bestätigte Silke Enzlmüller von der Staatsanwaltschaft Wels gegenüber der Kronen-Zeitung. Nachdem die Vorfälle bekannt wurden, habe die Schule sofort reagiert. Zwei Schüler seien für drei Wochen suspendiert worden, dem dritten Verdächtigen konnte die Teilnahme noch nicht nachgewiesen werden. Mit den übrigen Schülern werde das Thema sensibel aufgearbeitet, hieß es laut Bildungsdirektion Oberösterreich.

Video: Milk-Crate-Challenge vor einigen Monaten – Ärzte warnten vor schweren Gesundheitsrisiken

Verdächtigte gestehen TikTok-Trend: Es sei aber nur „ein Spaß“ gewesen

Die mutmaßlichen Täter gaben die Vorfälle bei der Schuldirektion zu: „Sie hielten es für einen Spaß, haben die TikTok-Herausforderung nachgemacht“, so die Schulleitung laut Kronen-Zeitung. Ob die Videos anschließend auch auf der Plattform hochgeladen wurden, ist aktuell unklar. Bereits mehrfach war von „Challenges“ auf TikTok zu hören, die die Nutzerschaft zu rücksichtslosem, gefährlichem oder sogar gewalttätigem Verhalten veranlasst haben. So war etwa ein Brandstiftungs-Fall in Oberbayern jüngst auf einen TikTok-Trend zurückzuführen.

