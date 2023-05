Immobilienpreise sinken: Hier können Sie jetzt am meisten sparen

Von: Robin Dittrich

Bereits in den vergangenen Monaten sanken die Immobilienpreise in Deutschland zunehmend. Was bewirken die Gesetzespläne zum Heizungstausch?

Bremen – Die Immobilienpreise sinken immer weiter. Positiv für potenzielle Käufer, schlecht für die Verkäufer. Mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz der Bundesregierung könnte der Preisfall noch stärker zunehmen. An einigen Stellen können Verbraucher deutlich sparen.

Preise sinken: Sanierungspflichten schrecken Interessenten vom Immobilienkauf ab

Wie das Statistische Bundesamt vermeldete, verbilligten sich Wohnimmobilien im vierten Quartal 2022 um 3,6 Prozent im Vergleich zum gleichen Quartal 2021. Dieser Trend könnte sich auch 2023 fortsetzen. Ein Grund dafür ist das geplante Gebäudeenergiegesetz der Bundesregierung. Demnach soll jede neu eingebaute Heizung ab 2024 zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Die Ampel-Regierung will damit ein Ende von Öl- und Gasheizungen bewirken und verstärkt auf Wärmepumpen setzen, auch wenn diese teils deutlich teurer sind. Das Heizen mit Wärmepumpen ist hingegen um einiges klimafreundlicher.

Mit den ambitionierten Plänen geraten vor allem Eigentümer mit alten Heizungen unter Druck. Der Einbau einer Wärmepumpe wird zwar bezuschusst, ist aber dennoch teuer. Käufer könnten sich 2023 ebenfalls zurückhalten, wenn in potenziellen Kaufobjekten noch alte und ab 2024 nicht mehr tolerierte Heizungen eingebaut sind. „Die neuen Anforderungen und Sanierungspflichten bei Gebäuden beschäftigen die Kaufinteressenten zunehmend und verlängern die Vermittlung von Immobilien“, sagt Daniel Ritter, geschäftsführender Gesellschafter beim Frankfurter Makler Von Poll.

Immobilienpreise sinken weiter – wo kann am meisten gespart werden?

Laut des Maklers ist aktuell eine rückläufige Nachfrage zu beobachten. Die Kosten für fällige Sanierungen sind unter anderem aufgrund hoher Handwerkerpreise und Problemen bei Lieferketten in die Höhe geschossen. Für Käufer bieten die neuen Gesetzesentwürfe jedoch auch Chancen, beim Immobilienkauf einiges an Geld zu sparen. Denn die geringe Nachfrage aufgrund nicht kalkulierbarer Kosten erhöht den Druck auf die Kaufpreise – das sagt Mathias Wahsenak, Sprecher der Geschäftsführung der LBS Immobilien GmbH.

Obwohl die Angebotspreise vielerorts bereits „um 10 bis 25 Prozent“ gefallen sind, kann der Kaufpreis meist noch deutlich nach unten gedrückt werden. „Anstehende Investitionen müssen in den Verkaufspreis eingepreist werden“, sagte eine Sprecherin des Eigentümerverbandes Haus & Grund. Sie vermutet, dass viele Eigentümer sich zunächst selbst um Reparaturen kümmern und einen Verkauf hinauszögern, solange es geht. Kaufinteressenten, die Preisverhandlungen führen, sollten die Notwendigkeit von Renovierungen zu ihrem Vorteil nutzen, rät der Von-Poll-Makler.