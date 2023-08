Mietpreisbremse kommt nicht? So können sich Mieter wehren und per Inkasso durchsetzen

Von: Karolin Schäfer

Verstößt der Vermieter gegen die Mietpreisbremse, können Mieter aktiv werden. Betroffene können zu viel gezahlte Miete zurückfordern. So funktioniert es.

München – Mieten sind teuer und in Ballungsgebieten wie Frankfurt, Hamburg oder München für viele kaum bezahlbar. An einer bekannten Faustregel, nach der maximal 30 Prozent des (Netto-)Einkommens für die Miete veranschlagt werden sollten, kann sich nicht jeder orientieren. Denn laut einer Studie des Deutschen Mieterbundes ist jeder dritte Haushalt finanziell überlastet.

Zur Entlastung soll die 2015 beschlossene Mietpreisbremse helfen. Das heißt: Bei Neuvermietung darf die Miete maximal 10 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete übersteigen. Hält sich der Vermieter nicht daran, können Betroffene handeln. Im Überblick, was Sie wissen müssen.

Mietpreisbremse: Was man in Deutschland gegen steigende Mieten machen kann

Der Mietdeckel gilt nicht flächendeckend in Deutschland, informierte der Deutsche Mieterbund (DMB). Vermieter müssen sich lediglich in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt an die Preisbremse halten, also in etwa 410 Städten und Gemeinden. Die Regelung wird von der jeweiligen Landesregierung festgelegt.

Mietpreisbremse in Kraft seit 2015 gilt für Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten

Daher sollten sich Mieter zunächst erkundigen, ob die Immobilie in einem Gebiet mit gültiger Mietpreisbremsenverordnung liegt, erklärte Jutta Hartmann vom DMB der Nachrichtenagentur dpa. Das ließe sich bei der jeweiligen Gemeinde oder dem örtlichen Mieterverein erfragen.

Unterliegt die Wohnung einer Preisbremse, darf die Miete also höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Haben die Vormieter bereits eine hohe Miete bezahlt, bleibt die Miete bei diesem Preis gedeckelt. Unterliegt die Immobilie keiner gültigen Verordnung, müssen sich Vermieter nicht an die Preisbremse halten.

Mietpreisbremse in Deutschland: Inkasso unterstützt Mieter

Doch es gibt Ausnahmen. Die Deckelung gilt nicht für Wohnungen, die ab dem 1. Oktober 2014 erstmals vermietet oder umfassend modernisiert wurden, wies der DMB hin. Auch bei preisgebundenen Wohnungen, wie Sozialwohnungen, gilt die Regelung nicht.

In jedem Fall sind Vermieter aber zur Auskunft verpflichtet, sagte Hartmann der dpa. Das bedeutet: Mieter können Informationen zu Baujahr, Vormiete oder etwaigen Mietzuschlägen verlangen. „Liegt die Miete über der nach Mietpreisbremse höchstzulässigen Miete, sollten Mieter dies zeitnah rügen“, so die Expertin. Laut Hartmann müssen Betroffene lediglich die ortsübliche Vergleichsmiete ermitteln, zehn Prozent dazu rechnen und dies an den Vermieter weiterleiten. Danach muss der Vermieter die Miete reduzieren.

Eine Behörde, an die sich Betroffene bei überteuerten Mieten wenden können, gibt es nicht. Das kritisierten in der Vergangenheit bereits zahlreiche Mietervereine. Mieter müssen sich zwar selbst darum kümmern, dass sich an die Preisbremse gehalten wird. Per Inkasso können sich Mieter aber Unterstützung einholen.

Mietpreisbremse durchsetzen: Mit diesem Inkasso-Portal klappt es

Das Inkasso-Portal Conny prüft Mietpreisbremsungen in Regionen mit einem Mietpreisspiegel. Wer Interesse hat, kann mit einer kostenfreien Einschätzung erfragen, wie viel Mietersparnis maximal möglich ist. Mit der Angabe genauerer Daten prüft das Unternehmen dann die exakte Ersparnis, schreibt Stiftung Warentest.

Beauftragen Mieter das Portal verbindlich, setzt sich das Unternehmen mit dem Vermieter auseinander. Wird dadurch die Miete günstiger, erhält der Rechtsdienstleister ein Honorar. Das sind laut Stiftung Warentest sechs Monate Mietersparnis. Das werde meist mit dem Anspruch auf Erstattung zu viel gezahlter Mieten verrechnet. Ist die Mietpreisbremsung erfolglos, fallen keine Kosten an. Das könnten laut dem Verbrauchermagazin aber auch Rechtsanwälte sowie Mietervereine über eine Mitgliedschaft leisten.

Zu lange sollte mit der Prüfung der Miete jedoch nicht gewartet werden. Innerhalb der ersten 30 Monate nach Abschluss des Mietvertrages haben Mieter Anspruch auf zu viel gezahlte Mieten. Danach könnten Mieter laut Hartmann nur noch zurückverlangen, was nach der Rüge an den Vermieter zu viel gezahlt wurde. In einigen Regionen Deutschlands gibt es noch besonders günstige Immobilien. Durch die gestiegenen Zinsen können sich die Finanzierung einer Immobilie immer weniger Menschen leisten. (kas/dpa)