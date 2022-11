Weiße Toffifee „fast überall ausverkauft“: Kunde hamstert direkt „12 Packungen“

Von: Nadja Pohr

Teilen

Fast überall seien die „Toffifee White Chocolate“ ausverkauft, klagen User im Netz. Ein Mann aus Reutlingen hatte jedoch Glück und teilte seine Entdeckung stolz auf Facebook. © Screenshot Facebook/Robby Alexander

Um die limitierte Sonderedition „Toffifee White Choclate“ ist ein regelrechter Hype ausgebrochen. Fast überall ist die Süßigkeit ausverkauft. Die, die Glück haben, kaufen dagegen direkt mehrere Packungen.

Reutlingen - Hin und wieder bringen Lebensmittelhersteller von ihren bekannten und beliebten Produkten eine Sonderedition heraus - meist limitiert und nur für kurze Zeit. Im vergangenen Jahr brachte beispielsweise das Unternehmen Mars Wrigley den Riegel „Snickers White“ in die Regale. Die Nachfrage nach den besonderen Angeboten ist dann häufig extrem und sie sind in Windeseile vergriffen. Gerade hat es der Süßwarenhersteller Storck mit seinen „Toffifee White Choclate“ geschafft, einen riesigen Hype um die Schokolade auszulösen, wie bw24.de berichtet.

Seit kurzem sind die Toffifee mit weißer Schokolade in den Supermärkten erhältlich und das nur für begrenzte Zeit. Doch wer eine Packung der Sonderedition ergattern will, muss entweder viel Glück haben oder besonders schnell sein, denn sie sind in fast jedem Supermarkt schon ausverkauft, wie die Menschen im Netz berichten. Unter den Naschkatzen gab es sogar bereits die Theorie, dass es die weißen Toffifees gar nicht gebe. Ein Mann aus Reutlingen in Baden-Württemberg beweist jedoch das Gegenteil und hat ordentlich zugeschlagen.

Reutlinger entdeckt weiße Toffifee und hamstert direkt 12 Packungen - „Dürfte für eine Weile reichen“

Im Drogeriemarkt Müller ist der Reutlinger auf die seltenen weißen Toffifees gestoßen und teilte seine Entdeckung auf Facebook. Er habe sich direkt zwölf Packungen gekauft, schreibt er. „Dürfte für eine Weile reichen“, scherzt er außerdem. Außerdem bekomme er in den nächsten Tagen noch einmal zehn Schachteln „als Vorrat“.

Mit unserem Verbraucher-Newsletter versorgen wir Sie regelmäßig mit den wichtigsten Service- und Verbraucher-Themen der Woche. Hier geht es zur Anmeldung.

Die „Toffifee White Choclate“ konnte sich jedermann nämlich auch online bestellen. Mittlerweile sind sie im Shop von Storck allerdings nicht mehr zu finden. Auf Amazon können sich Liebhaber hingegen noch Packungen von den weißen Toffifees sichern - jedoch nur für einen deutlich höheren Preis. Während man die Süßigkeit im Supermarkt oder in den Discountern bei Lidl und Co. für 1,49 Euro bekommt, kostet die Packung auf Amazon 4,85 Euro.

Schokoladen-Fans verzweifeln an ausverkauften Toffifees - „Bitte übernehmt sie dauerhaft ins Sortiment“

So viel Glück, wie der Mann aus Reutlingen, hatten andere Schokoladen-Fans nicht. Viele gingen leer aus, wie sie in den sozialen Medien schreiben. „Die waren fast überall ausverkauft“, „Die gibt es nie bei uns, ist egal zu welcher Uhrzeit und in welchen Laden man geht“ und „Ich konnte nicht ein einziges probieren als Toffifee-Fan, weil überall alles ausverkauft ist. Wirklich schade“, heißt es dort.

Nicht zuletzt, weil viele keine weißen Toffifees bekommen haben und sich die Menschen, die in den Genuss gekommen sind, überwiegend begeistert zeigten, fordern die Fans die Rückkehr. „Bitte, bitte übernehmt sie dauerhaft ins Sortiment! Die sind soooo lecker“, schreibt eine Facebook-Userin. „Die waren so lecker! Schade, dass man die nicht mehr kaufen kann“, trauert ein anderer. Hersteller Storck gibt den Liebhabern aber einen Grund zur Hoffnung. „Vielleicht ist es ein kleiner Trost zu wissen, dass es Toffifee White Chocolate ganz bestimmt wieder geben wird – auch wenn es noch etwas dauert“, teilte das Unternehmen der Bild mit.