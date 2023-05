49-Euro-Ticket für 39 Euro kaufen – Angebot gilt nur noch wenige Tage

Eine App bietet das beliebte 49-Euro-Ticket aktuell zehn Euro günstiger an. Wer sparen will, muss allerdings schnell sein – das Angebot läuft bald aus.

Frankfurt – Seit dem 1. Mai können Reisende das 49-Euro-Ticket nutzen. Es gilt jeweils monatlich im öffentlichen Personennahverkehr – dazu zählen U- und S-Bahnen, Straßenbahnen, die Tram, Stadt- und Regionalbusse, aber auch Regionalzüge. Zwar ist das Ticket mit einem Preis von 49 Euro deutlich teurer als sein Vorgänger, das 9-Euro-Ticket. Dennoch erfreut es sich vor allem unter Pendlerinnen und Pendlern großer Beliebtheit, da es wesentlich billiger als bisherige Monatstickets ist. Dank eines speziellen Angebots können Verbraucherinnen und Verbraucher das Ticket jetzt noch günstiger ergattern.

Mit der „Digitalprämie“ von mo.pla zehn Euro beim Deutschlandticket sparen

Die App mo.pla bietet das Ticket aktuell für nur 39 Euro an. Sowohl auf Android als auch auf Apple-Geräten ist die App, die sich auf flächendeckende Mobilitätsangebote spezialisiert hat, kostenlos als Download verfügbar. Über die App können Nutzerinnen und Nutzer etwa ganz bequem Rufbusse und -taxen rufen, aber auch Tickets für den öffentlichen Nahverkehr online erwerben. So auch das 49-Euro-Ticket.

Zum Start des Deutschlandtickets hat der Anbieter die Aktion „Digitalprämie“ ins Leben gerufen. „Mobilität in Deutschland wird digital. Sichere dir deine Prämie zum Start“, wirbt die App. Verbraucherinnen und Verbraucher, die ihr Deutschlandticket über mo.pla kaufen, erhalten für den ersten Monat einmalig einen Rabatt in Höhe von zehn Euro. Das Angebot ist allerdings nur noch für kurze Zeit gültig: Am 31. Mai läuft die Digitalprämie aus.

49-Euro-Ticket kann über die App zudem pausiert werden

Der Kauf des 49-Euro-Tickets über mo.pla hat noch einen weiteren Vorteil: Mit der „Last-Minute-Funktion“ kann das Ticket bis zu 24 Stunden vor Ablauf gekündigt werden. Da das Ticket nur als Abo angeboten wird, verlangen andere Anbieter häufig eine Kündigung bis zum 10. Kalendertag des laufenden Monats – andernfalls verlängert sich das 49-Euro-Ticket um einen weiteren Monat. Wer sein Deutschlandticket etwa aufgrund von Urlaub für einen bestimmten Zeitraum nicht nutzen möchte, kann über mo.pla zudem eine Pause einlegen. „So flexibel wie du bist. Das Deutschlandticket mit der Pausetaste“, erklärt der Anbieter.

Auch Angestellte können eine spezielle Vergünstigung in Anspruch nehmen. Das 49-Euro-Ticket kann auch als Jobticket für 34,40 Euro genutzt werden. Nicht im Abo enthalten sind in der Regel Fernbusse und Fernzüge wie ICE, IC und EC. (tt)