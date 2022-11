Trend in Baumärkten: Kaminöfen und Gasflaschen so gefragt wie nie bei Verbrauchern

Von: Stella Henrich

Teilen

In Baumärkten ist der Run auf Propan-Gasflaschen entbrannt. Die Sorge vor einem Blackout treibt die Kunden in die Märkte. Denn auch ein schönes Kaminfeuer könnte die Heizung im Winter ersetzen.

München ‒ Angesichts steigender Kosten für Strom und Gas suchen die Menschen immer mehr nach Alternativen zum Heizen. Teelichter bringen erwiesenermaßen nichts, um einen Raum mollig warm zu kriegen. Kaminöfen dagegen schon. Sie sorgen nicht nur für ein gemütliches Knistern, sondern auch für angenehme Wäre im Wohnraum. Der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks kann sich über eine mangelnde Auftragslage in diesen Zeiten jedenfalls nicht beklagen. Die Beratungsnachfrage nach Kaminöfen soll laut Verband um bis zu 75 Prozent gestiegen sein.

Doch auf die Schnelle lässt sich so ein Kaminofen nicht einbauen. Die Hersteller kommen bei der derzeitigen Nachfrage nicht hinterher. Teilweise hätten Ofenstudios bis zu einem halben Jahr Lieferzeit, erklärt Andreas Walburg vom Innungsverband der Schornsteinfeger in Sankt Augustin bei MyHomebook, einem Online-Portal für schöneres Wohnen. Doch nicht nur an der langen Wartezeit könnte der Einbau in diesem Winter scheitern. Auch die Gasflaschen werden derzeit knapp, mit denen die Öfen befeuert werden müssen.

Trend in Baumärkten: Flaschen werden nur noch eins zu eins umgetauscht

Bei Obi, Bauhaus, Hornbach und Toom stehen Propan-Gasflaschen zurzeit hoch im Kurs. Doch es herrscht Mangel. Bei Hornbach erklärt man das damit, dass weniger Flaschen zurückkommen als verkauft werden. Die bekannten roten Pfandflaschen, Alugas und Tenneker Grillgas seien aktuell rar, erklärt ein Sprecher von Hornbach. Beim Baumarkt erhalten Kunden volle Flaschen mittlerweile nur noch, wenn sie eine leere Flasche zum Umtauschen mitbringen. Auch bei Toom ist derzeit der Tausch einer Propan-Gasflasche nur noch eins zu eins möglich, berichtet MyHomebook.

In vielen Baumärkten können Kunden diese Propan-Gasflaschen nur noch eins zu eins umtauschen. (Symbolbild) © saurer/imago

Die gestiegene Nachfrage lässt sich offenbar nur damit vernünftig erklären, dass viele Kunden ihren Grill beim Stromausfall anwerfen wollen, um sich das Essen auf dem Balkon zuzubereiten. Andere wollen vielleicht für ein kleines romantisches Feuerchen im Garten sorgen und Stockbrot in die Glut halten. Aber auch Gastronomen, Caterer und Betreiber von Weihnachtsmarktständen brauchen es mollig warm für ihre Gäste. Denn der Großteil der Terrassenstrahler und Heizpilze werden mit Propangas betrieben.

Das sind die Aufgaben des Schornsteinfegers Fotostrecke ansehen

Sollte es hingegen zu einem unerwarteten Stromausfall wie einem Blackout kommen, vor dem die Bürger bundesweit inzwischen auf kommunaler Ebene gewarnt werden, hilft auch eine warme Decke, ein bisschen Bewegung und vor allem die Ruhe im Notfall bewahren. Wer auf einen derartigen Katastrophenfall mit einer Checkliste gut vorbereitet ist, ist sicher im Vorteil. Und ein knisternder Kaminofen lässt sich auch im kommenden Winter noch einbauen.