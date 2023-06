Trockenheit macht Bauern zu schaffen – „keine guten Aussichten“ in den kommenden Wochen

Von: Robin Dittrich

Die Trockenheit machte vielen Bauern in ganz Deutschland bereits in den letzten Jahren zu schaffen. Auch in diesem Sommer gibt es „keine guten Aussichten.“

München – Hohe Temperaturen und wenig Regen sind für Urlauber häufig ein gutes Zeichen. Die dadurch entstehende Trockenheit macht vielen Bauern allerdings zu schaffen – und die haben keine guten Aussichten für Verbraucher.

Langanhaltende Hitze sorgt für Trockenheit in der Landwirtschaft

Noch im März und April 2023 regnete es für den Geschmack vieler Verbraucher etwas zu häufig. Insbesondere seit Anfang Juni herrschen jedoch hohe Temperaturen, ein stetiger Wind und wenig bis gar kein Niederschlag vor. Bei frühen Kulturen wie Wintergerste oder Raps wurde der Regen in den ersten Monaten des Jahres dankbar entgegengenommen. Bei der Ernte von Weizen und Kartoffeln kommt es allerdings zu Problemen. Durch die Trockenheit erhöht sich zudem die Waldbrandgefahr.

Wie in den vergangenen Jahren, macht anhaltende Trockenheit den Bauern auch 2023 zu schaffen. © Christian Ohde/Imago (Symbolbild)

Wie Anton Huber vom Bayerischen Bauernverband (BBV) sagt, kommt „zu den fehlenden Niederschlägen eine hohe Verdunstung durch den andauernden Wind“. Auch für die Wochen Ende Juni bis in den Juli 2023 hat Huber „keine guten Aussichten“. Das Problem: „In den kommenden Wochen werden auch noch weiter steigende Temperaturen erwartet.“ Der Wind sorgt dafür, dass vor allem die obersten Bodenschichten austrocknen. Aus dem Landwirtschaftsministerium wird von einer Austrocknung bis in 40 Zentimeter Tiefe gesprochen.

Werden die Preise im Supermarkt für frische Produkte steigen?

Anton Huber ließ noch offen, was die anhaltende Dürre für den Ertrag und die Qualität der diesjährigen Ernte bedeutet. Steigen die Preise im Supermarkt für regionale Produkte, wenn die Ernte kleiner ausfällt? Wie Huber sagt, spielen regionale Ernten für die Getreidepreise nur eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist noch immer der Krieg in der Ukraine, der die Preise antreibt. Auch wenn sich der Zeitpunkt der Ernte einiger Produkte etwas nach hinten verschiebt, wird nicht mit Engpässen gerechnet.

Wie Josef Rampl vom Bayerischen Müllerverbund sagt, wird nicht mit negativen Auswirkungen der Dürre auf die Verbraucher gerechnet. Menge und Qualität von Getreide sind und waren schon immer von den Witterungsbedingungen abhängig. Viel Gemüse kann und konnte aufgrund des fehlenden Regens jedoch erst spät geerntet werden. Noch ist kein länger anhaltender Regen angekündigt, der die Felder der Bauern genügend bewässern würde. Bereits im Jahr 2022 fiel die Getreideernte unterdurchschnittlich aus – das ändert sich 2023 wohl nicht.