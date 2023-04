30.000 Euro gespart: Tüftler besorgt sich Wärmepumpe in Dänemark – „entspannt in die Zukunft“

Von: Ulrike Hagen

Energiewende in Eigenregie: Ein Heimwerker nimmt die Umrüstung auf Wärmepumpe und Photovoltaik selbst in die Hand – und spart so Zehntausende Euro.

Norden – Ungeachtet dessen, dass der Gesetzesentwurf zum Verbot von Öl- und Gasheizungen inzwischen entschärft wurde, ist die Nachfrage nach alternativen Heizsystemen fürs Eigenheim wegen Habecks Heizplänen ungebrochen. Dass der Umbau auch als DIY-Projekt funktioniert und man dadurch obendrauf ordentlich Geld sparen kann, bewies ein Mann aus Ostfriesland., der die Umrüstung auf eine Wärmepumpe und auf Photovoltaik selbst in die Hand nahm. Durch die Energiewende in Eigenregie hat der Tüftler satte 30.000 Euro gespart, berichtet die Nordwest-Zeitung.

Sven Seele aus Norden hat eigenhändig eine Wärmepumpe samt Photovoltaik-Anlage in seinem Haus eingebaut. (Symbolbild) © Achim Duwentäster/imago

Wegen Habecks Heizplänen: Tüftler besorgt sich Wärmepumpe selbst in Dänemark und spart so 30.000 Euro

Wärmepumpen boomen – nicht zuletzt, weil die Bundesregierung die Wärmewende mit der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) auf den Weg gebracht hat. Sie gelten außerdem als beste Alternative zu Heizungssystemen, die auf fossilen Brennstoffen basieren und tragen zur Unabhängigkeit von Heizöl und Erdgas, dessen Großhandelspreise derzeit im Sinkflug sind, bei. Einziges, nicht ganz unwesentliches Problem: Die Geräte sind (noch) verhältnismäßig teuer und haben lange Lieferzeiten.

Auch der Ostfriese Sven Seele hatte mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen, nachdem er im vergangenen Jahr den Entschluss gefasst hatte, sein Einfamilienhaus auf Wärmepumpe umzurüsten. Er recherchierte im Internet nach Anleitungen und Schaltplänen und entschied sich für ein Modell mit einer Leistung von fünf Kilowatt. In ganz Deutschland war jedoch kein einziges Wärmepumpenmodell seiner Wahl zeitnah zu bekommen, so die Oldenburger Regionalzeitung.

Wärmepumpe zum Schnäppchenpreis: Eigeneinbau spart 60 Prozent der Kosten

Seele checkte auch die Verfügbarkeit in anderen europäischen Ländern: keine Chance. Doch der Mann blieb hartnäckig, und wurde schließlich über die Google-Suche in einem Baumarkt in Kolding fündig. Schnell machte sich der Ostfriese mit seinem Elektroauto samt Anhänger auf, um das heißbegehrte Gerät einzuladen, das er für umgerechnet nur 4.100 Euro erworben hatte – einen deutlich vieles günstigeren Preis als in Deutschland.

DIY-Energiewende: Familienvater baut in 70 Stunden Wärmepumpen-Photovoltaik-Anlage

Zurück in Ostfriesland begann der patente Familienvater, sich mit Photovoltaikanlagen, die auch als Mini-Kraftwerke auf dem Balkon funktionieren, zu beschäftigen und besorgte sich in Sachsen-Anhalt Solarmodule für sein Hausdach. Die 36 Module mit einer Gesamtleistung von 14 Kilowatt schloss er in einer Woche Urlaub selbst an: „70 Stunden habe ich gebraucht und alles fast alleine gemacht“, berichtet Seele der Nordwest-Zeitung. Nur für die abschließende Elektroinstallation und den Anschluss setzte er auf Unterstützung eines Fachbetriebes.

Wärmepumpe und PV-Anlage spart Hunderte Euro an Strom: „Blicken jetzt echt entspannt in die Zukunft“

Am Ende investierte er etwa 20.000 Euro für seine ganz private Energiewende eigenständig; für vergleichbare Leistungen von Fachbetrieben, liegen die Preise bei etwa 50.000 Euro, schätzt der Tüftler. Durch die Installation einer Wärmepumpe und Photovoltaik-Anlage spart er obendrein mehrere hundert Euro pro Monat an Stromkosten ein: „Wir blicken jetzt echt entspannt in die Zukunft“, so der Ostfriese.

Schon jetzt gibt es von der Bundesregierung mehrere Förderprogramme für den erneuerbaren Umbau. Ob Sven Seele für seinen Umbau diese oder die neuen Förderprogramme für Eigentümer im Rahmen des neuen Heiz-Gesetzes in Anspruch genommen hat, hat er nicht verraten.