Wichtige Änderung für TV-Empfang: Frist endet bald – Verbraucherschutz warnt vor Betrügern

Die sogenannte Übergangsfrist für das Nebenkostenprivileg ist bald abgelaufen. Mieter dürfen dann frei entscheiden, auf welchem Weg sie Fernsehen empfangen.

München – Noch im vergangenen Jahr hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Mieter an den Kosten für Fernsehen mit Kabelanschluss beteiligt werden können – unabhängig davon, ob Verbraucher diesen nutzen oder nicht. Doch dieser Zustand ist nicht von langer Dauer, denn das neue Telekommunikationsgesetz, das bereits 2021 beschlossen wurde, verbietet genau diese Praxis. Bis Ende Juni 2024 gilt noch eine Übergangsfrist, wie die Verbraucherzentrale in einer Pressemitteilung berichtet. Ab dann dürfen Verbraucher frei entscheiden, wie und ob sie Fernsehen künftig empfangen wollen.

Nebenkostenprivileg für TV-Empfang wird abgeschafft – 12 Millionen Haushalte betroffen

Die Kabelgebühren, die bei vielen Mietern in der Nebenkostenabrechnung auftauchen, nennen sich Nebenkostenprivileg, so die Verbraucherzentrale. Insbesondere bei Mehrfamilienhäuser mit einem gemeinsamen Kabelanschluss, dürfen Eigentümer die Kosten auf die Bewohner übertragen, geregelt war dies bislang in Paragraf 2 Nr. 15 der Betriebskostenverordnung (BetrKV). Davon seien 12 Millionen Haushalte in Deutschland betroffen.

Abschaffung von Nebenkostenprivileg gilt auch für Internet- und Telefonanschlüsse

Grund dafür sei gewesen, dass Vermieter häufig Sammelverträge mit den Kabelnetzbetreibern abgeschlossen haben. Die Abrechnung erfolge in diesem Fall über ein Sammelinkasso. Das bedeutet, dass einzelne Mieter oder Wohnungseigentümer die Kosten an die Hausverwaltung gezahlt haben, der dieses Geld an die Kabelnetzbetreiber weitergeleitet hatte.

Fernsehempfang: Welche Alternativen gibt es zum Kabelanschluss? DVB-T2 HD

DVB-T2 HD ist das Fernsehen über die Antenne. In vielen Regionen können Sie so mit einer Zimmerantenne oder auch mit der alten Dachantenne ca. 40 Sender in hochauflösender Qualität (HDTV) empfangen. Wenn Sie einen internetfähigen Receiver oder Fernseher haben, können Sie sogar noch weitere Sender über das Internet empfangen. Der Empfang der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ist kostenfrei. Wenn Sie die Privatsender empfangen möchten, müssen Sie mit Kosten in Höhe von ca. 7,99 Euro pro Monat rechnen. IPTV (klassisch)

Das Fernsehprogramm können Sie auch per Internet empfangen. Einige VDSL-Anbieter haben entsprechende Angebote in Kombination mit dem VDSL-Anschluss. Die Kosten für den Fernsehempfang belaufen sich auf ca. 5 Euro pro Monat. Allerdings ist bei dieser Empfangsart ein Receiver notwendig. Diesen müssen Sie beim Anbieter mieten oder kaufen.



IPTV (Streaming)

Voraussetzung für den Fernsehempfang per Streamingdienst ist ein breitbandiger Internetanschluss. Die Kosten für den Empfang liegen meist zwischen 6 und 10 Euro. Bei einigen Anbietern gibt es sogar kostenlose Zugänge, allerdings sind diese in der Nutzung zeitlich begrenzt und/oder es erscheinen Werbeeinblendungen. Der Empfang am Fernsehgerät funktioniert bei modernen Smart-TVs mit einer entsprechenden App oder bei älteren Geräten mit einem HDMI-Stick zum Einstecken. Beim Streaming kann der Empfang aber auch bequem über das Smartphone oder das Tablet über eine App erfolgen. Satellitenfernsehen

Die größte Programmvielfalt gibt es per Satellitenempfang. Hier können Sie alle gängigen Fernsehprogramme frei und unverschlüsselt empfangen. Allerdings müssen Sie hier erst prüfen, ob die Installation einer eigenen Satellitenschüssel erlaubt und möglich ist. (Quelle: Verbraucherzentrale)

Die Regelung galt nicht nur für den Fernsehempfang gelten, sondern auch für Internet- und Telefonanschlüsse. Und dürfte Verbrauchern wenig Anreiz gegeben haben, auf alternative Übertragungswege umzusteigen, wenn der Kabelanschluss dennoch gezahlt werden musste. Mit der Abschaffung des Nebenkostenprivilegs soll sich das ändern.

Verbraucherzentrale warnt vor unseriösen Medienberatern

Die Verbraucherzentrale warnt dabei vor „sogenannten Medienberatern“ an Haustüren und Telefonen, die mit teilweise unseriösen Mitteln zusätzliche, meist unnötige Kabelverträge abschließen. Dabei werde häufig eine unangekündigte „Überprüfung“ des Kabelanschlusses als Vorwand zum Abschluss neuer Verträge genutzt. Zuletzt warnte die Verbraucherzentrale insbesondere Telekom-Kunden vor einer neuen Betrugsmasche.

Deshalb rät die Verbraucherzentrale dazu, sich nicht überrumpeln zu lassen und nichts an der Haustür zu unterschreiben. Zudem könnten Verbraucher nach einem Dienstausweis des Medienberaters fragen und sich die Kontaktdaten notieren. Betroffene sollten zudem versuchen, sich nicht einschüchtern zu lassen: „Niemand wird Ihnen von heute auf morgen den Fernsehanschluss wegnehmen“, so die Verbraucherzentrale. Bei Telefonaten sollten Betroffene zudem niemals mit „ja“ antworten und im besten Fall direkt auflegen. Auch der Telefonspam-Check Clever Dialer veröffentlichte zuletzt eine Liste mit dubiosen Handynummern.