Lidl, Aldi, Rewe überlaufen, doch Kunde entdeckt Geheimtipp: „So entspannt noch nie eingekauft“

Ansturm auf die Supermärkte

Supermarkt-Kunden überbieten sich mit Sprüchen, wie furchtbar sie das Einkaufengehen kurz vor Weihnachten finden. Doch einer entdeckt einen Geheimtipp.

München – Nicht jeder kann es sich leisten, antizyklisch einzukaufen, wenn in den Supermärkten nichts los ist. Oder andere haben es vor Weihnachten auch einfach verschlafen, sich rechtzeitig mit Lebensmitteln einzudecken. Zwar hat der Einzelhandel auch am 24.12. geöffnet, aber da ist es auch nicht besser. Wohl dem, der vorgesorgt hat, wie der Twitter-Nutzer, der stolz schreibt: „Ich will ja niemanden hier ärgern, aber ich muss eigentlich frühestens am 3.1. wieder einkaufen.“ Andere überbieten sich am Vormittag oder Mittag des 23.12. mit apokalyptisch klingenden Tweets, während manche ein entspanntes Einkaufserlebnis hatten:

„Ich geh gleich einkaufen. Wünscht mir Glück.“

„Ich fahre gleich los zum Supermarkt! Es war schön mit euch allen!“

„Ich fahr jetzt einkaufen. War schön, euch gekannt zu haben!“

„Italienischer Supermarkt, aktuell wird Kunde an der Wursttheke Nr. 29 bedient. Ich bin Nr. 57.. Dafür singt gerade der Verkäufer. Das Leben ist selten nur schlimm.“

„War schon im Edeka . Kein Gedränge, keine Blutlachen, Schwerverletzte oder Todesopfer. Alles ruhig und gesittet. Liegt vielleicht auch daran, dass höchstens 20 Leute drin waren.“

„Wow, ist der Edeka Rindermarkthalle brechend voll. Man könnte sagen, dass er brutal voll ist.. Kassenschlange bis zur Ladenmitte. Warum gehen die Leute auch so kurz vor Weihnachten noch großeinkaufen. (Wait, muss ich nicht auch noch meinen Wocheneinkauf erledigen??)“

„Hier waren Aldi und Edeka voll entspannt. Das ist nicht mehr mein Weihnachten.“

„War kurz für eine Tiefkühlkpizza beim Edeka. Geht morgen die Welt unter oder sowas?“

„Ich war eben im Supermarkt einkaufen. Jetzt gerade überkommt mich das Gefühl, einen Zombie-Endzeitfilm zu gucken.“

„Bin einer der Glücklichen, die heute Abend noch einkaufen müssen. Moment, ich lege gerade schon einmal die schusssichere Weste an. Helm. Genau. Der Stahlhelm. Zur Sicherheit stecke ich noch die Bärchenpflaster (für die anderen) ein. So. Hab Bock.“

„Einkaufen vor Weihnachten einfach deutsche Autoscooter. Hilfe.“

Einkaufen vor Weihnachten einfach deutsche Autoscooter. Hilfe 😂 pic.twitter.com/R97emFnDNu — Kevin (@Herr_Currywurst) December 23, 2022

Twitch-Star postet Hilferuf vom Rewe

Letzteres postete Twitch-Star „Herr Currywurst“ um 9.26 Uhr und untermauerte es mit dem passenden Foto, offenbar aufgenommen an einer Rewe-Filiale. Einen spektakulären Geheimtipp hingegen gibt es von einem anderen Twitter-Nutzer zu lesen. „Hahaha. Lidl, Aldi usw total überlaufen“, schreibt er. Und meldet sich aus einem Laden, in dem fast gar nichts los sei: einem Baumarkt!

Kunde verrät Geheimtipp: In Baumärkten sei am 23.12. nichts los – er wurde sogar beraten

„Ich steh im Baumarkt und kaufe Putz, Fließen usw. fürs Wochenende … Wenn ihr euch mal entspannen wollt und eure Ruhe braucht … Geht in den Baumarkt! Anscheinend bin ich der Einzige, der was schaffen will.“ Natürlich ist das nicht bestätigt, und es könnte auch ein Einzelfall sein. Aber wer ohnehin in den Baumarkt wollte, könnte es in Zeiten überlaufener Lebensmittelhändler durchaus probieren. Für den Geheimtipp gab es immerhin rund 20 Likes in den ersten eineinhalb Stunden, obwohl der Nutzer nicht sehr viele Follower hat.

Hahaha 🤣.

Lidl, Aldi usw total überlaufen. Ich steh im Baumarkt und kaufe Putz, Fließen usw fürs Wochenende..

Wenn ihr euch mal entspannen wollt und eure Ruhe braucht... Geht in den Baumarkt! Anscheinend bin ich der einzige der was schaffen will 🤣 — Coci's🦜Dad (@maikb1707) December 23, 2022

Er legt sogar noch einen drauf: „So entspannt hab ich nie im Baumarkt eingekauft! Stell dir vor, es kamen 2! In Worten zwei! Mitarbeiter zu mir, ob ich was Bestimmtes suche. IM BAUMARKT! 2 MITARBEITER! Sonst ist man da immer hoffnungslos verloren, wenn man mal ein braucht.“ Es gilt tatsächlich als Running Gag im Baumarkt, dass man nie einen Mitarbeiter findet, wenn man einen braucht. Einer verriet sogar mal anonym sein Lieblingsversteck. (lin)

