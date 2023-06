Bundesweiter Apotheken-Streik am Mittwoch: Wie man heute trotzdem Medikamente bekommt

Von: Robin Dittrich

Viele Apotheken bleiben am Mittwoch aus Protest geschlossen. Dabei soll bundesweit gegen die Gesundheitspolitik demonstriert werden. Was heißt das für Verbraucher?

München – Wer dringend Medikamente benötigt, sollte sich diese noch am Dienstag, dem 13. Juni 2023 besorgen. Am Mittwoch bleiben nämlich viele Apotheken geschlossen – die Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände e.V. (ABDA) ruft an diesem Tag zum Protest gegen die Gesundheitspolitik und Bürokratie der Bundesregierung.

Apotheker-Protest: Apotheken bleiben Mittwoch geschlossen

Für den Präsidenten der Apothekerkammer Hamburg, Kai-Peter Siemsen, gibt es keine andere Möglichkeit, als bundesweit zu protestieren: „Bei anhaltenden Lieferengpässen, zunehmender Bürokratie, steigenden Kosten und einem stagnierenden Honorar wird es für junge Menschen leider immer unattraktiver, in der Apotheke zu arbeiten – oder gar selbst eine eigene Apotheke zu betreiben.“ Ein Großteil der Apotheken bleibt deshalb am Mittwoch, dem 14. Juni, dicht.

Bundesweiter Apotheken-Streik am Mittwoch: Das müssen Sie beachten, wenn Sie Medikamente brauchen

Allein in Bayern bedeutet dies, dass 2500 Apotheken geschlossen bleiben, das teilt der Bayrische Apothekerverband (BAV) mit. In Panik geraten müssen Verbraucher, die Medikamente benötigen, allerdings nicht. Die Akutversorgung wird durch Notdienstapotheken gewährleistet. Die an Sonn- und Feiertagen erhobene Notdienstgebühr in Höhe von 2,50 Euro fällt an dem Protesttag tagsüber nicht an. Werktags kann diese zwischen 20 Uhr und 6 Uhr erhoben werden. Für die Apotheken geht es vor allem darum, nicht omnipräsent zu sein: „Mit dem Protesttag wollen wir zeigen, welche Bedeutung Apotheken für die ortsnahe Arzneimittelversorgung haben“, sagt der BAV-Vorsitzende Hans-Peter Hubmann.

Wie der BAV angibt, sinkt die Zahl der Apotheken in Bayern in den letzten Jahren stetig. Von den 3400 Apotheken im Jahr 2010, sind 2022 nur noch 2882 übriggeblieben. Bundesweit sinkt die Anzahl der Apotheken ebenfalls: Gab es im Jahr 2000 noch über 21.500 Apotheken, sind es 2023 weniger als 18.000. Hubmann ist vor allem ein Punkt ein Dorn im Auge: „Die Vergütung pro rezeptpflichtigem Arzneimittel ist seit zehn Jahren nicht angepasst worden.“ Mit einem Zehn-Punkte-Plan wollen die Apotheker dem Negativ-Trend entgegenwirken.

Das fordern die Apotheken in ihrem Zehn-Punkte-Plan:

Erhöhung des Fixums in der Arzneimittelpreisverordnung Regelung zur indexierten Erhöhung des Fixums Einführung einer zusätzlichen regelmäßigen Pauschale für jede Betriebsstätte Handlungsfreiheit für Apotheken für die schnelle Patientenversorgung Reduzierung von Retaxationsverfahren auf das sachlich gebotene Maß Engpass-Ausgleich Beseitigung der finanziellen Risiken aus dem Inkasso des Herstellerrabattes für die Krankenkassen Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Arzt-Apotheker-Kooperation beim Medikationsmanagement Einschränkung des Präqualifizierungsverfahrens Einzelmaßnahmen zum Bürokratieabbau

Höhere Vergütung und Handlungsfreiheit für Apotheker gefordert

Dabei werden unter anderem eine höhere Vergütung sowie mehr Handlungsfreiheit bei Lieferengpässen gefordert. Auch eine engere Zusammenarbeit mit Ärzten soll in der Folge des Protests möglich sein, Ziel ist ein gemeinsames Medikationsmanagement. Aus der Politik kann der Protest am Mittwoch durchaus nachvollzogen werden: „Apotheken sind mehr als nur Läden für Arzneimittel – und dafür müssen bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden“, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Benötigen Sie ein Medikament, sollten Sie dieses zur Sicherheit am Dienstag besorgen oder bis Donnerstag warten.