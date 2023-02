Sogar Herzprobleme drohen - Ab dieser Menge Magnesium wird‘s gefährlich

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Magnesium ist ein beliebtes Nahrungsergänzungsmittel. Doch eine Überdosierung kann zu Durchfall, Magen-Darm-Problemen oder auch zu Herzproblemen führen. Ein Mediziner warnt.

München/Köln - Das Geschäft mit den Nahrungsergänzungsmitteln boomt. Ob Zink, Eisen, Vitamin D3, Vitamin B12 oder Magnesium - alles kann mittlerweile supplementiert werden. Wenn die Ergänzungsmittel nicht ärztlich angeordnet sind, kann der Konsum gefährlich werden. Ab einer bestimmten Menge kann Magnesium zu gesundheitliche Schäden führen. Ein Arzt warnt vor dem Überkonsum, der sogar Herzprobleme auslösen kann.

Magnesium als Nahrungsergänzungsmittel: Bei Überdosis drohen Herzprobleme

Egal ob als Brausetabletten, Pulver oder Pillen: Magnesium gibt es in den verschiedensten Formen. Das Nahrungsergänzungsmittel wird häufig von Sportlern genommen, um Muskelkater zu vermeiden oder die Leistung zu steigern. Typischerweise kommt es auch zum Einsatz, wenn sich ein Krampf andeutet. Der Allgemeinmediziner Dr. Christoph Specht warnt in einem Gespräch mit RTL vor einer Überdosierung. „Der Nutzen von Magnesium als Nahrungsergänzungsmittel nach dem Sport ist nicht belegt. Es geht viel um den Placebo-Effekt, man möchte sich etwas Gutes tun“, so Specht.

Eine Person hält Vitaminpräparate von Calcium, Vitamin D und Magnesium in der Hand. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Magnesium führe auch nicht zu einer Leistungssteigerung. „Ein Fehler im Sportprogramm ist hier wahrscheinlicher als ein Magnesium-Mangel. In der Regel haben wir einen Muskel überlastet und es handelt sich nicht um einen Mangel“, erklärt der Mediziner. Ein Magnesium-Mangel sei generell sehr selten. Häufig komme er nur bei älteren oder kranken Menschen vor. Auch beim Einschlafen hilft Magnesium nicht. Es handelt sich schlichtweg um einen Placebo-Effekt, erklärt der Experte.

Viel mehr sei es so, dass zu viel Magnesium schaden kann. Die Folge von einer Überdosis sind Durchfälle und Magen-Darm-Probleme. Auch die Aufnahme von anderen Mineralstoffen kann Magnesium im Körper behindern. „Bei massiver Überdosierung drohen sogar Herzprobleme“, warnt Specht. Vor Magnesium als Nahrungsergänzungsmittel rät er ab, denn es kann schnell überdosiert werden. Eine Aufnahme von mehr als 250 Milligramm Magnesium pro Tag sei schädlich, erklärte der Mediziner.

Magnesium als Nahrungsergänzungsmittel: Nehmen Sie zusätzliches Magnesium ein?

Magnesium-Konsum: Abwechslungsreiche Ernährung ist ausreichend

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) empfiehlt eine Tageshöchstdosis für Nahrungsergänzungsmittel von 250 Milligramm Magnesium. Eine Untersuchung der Verbraucherzentrale zeigte, dass sich viele Hersteller nicht an die empfohlene Höchstmenge für Magnesium halten. Die Verbraucherzentrale empfiehlt eine abwechslungsreiche Ernährung, die den Bedarf problemlos decken würde. Gemüse, Vollkornprodukte und Nüsse sind eine gute Quelle.

„Ein Glas alkoholfreies Weizenbier ist besser als jedes Nahrungsergänzungsmittel“, ergänzt Specht. Nicht jeder Wadenkrampf deutet auf einen Magnesium-Mangel hin. Muskelkrämpfe können viele Ursachen haben. Bei anhaltenden Muskelschmerzen und häufigen Krämpfen empfehlt der Mediziner einen Besuch in der Arztpraxis.

Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe. (vk)