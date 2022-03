„Wer jetzt mit Coca-Cola arbeitet, unterstützt eigentlich den Krieg“: Ukrainische Supermärkte reagieren

Von: Jennifer Battaglia

Teilen

Ukrainische Handelsketten haben Produkte der Coca-Cola-Company ausgelistet. © Karen Bleier/afp

Weil Coca-Cola weiterhin in Russland tätig ist, haben verschiedene ukrainische Supermärkte die Produkte des Konzernriesen aus den Regalen genommen. In sozialen Netzwerken trendet #BoycottCocaCola.

Verschiedene ukrainische Supermarktketten haben wegen des Ukraine-Krieges Produkte der Coca-Cola-Company aus ihrem Sortiment genommen. Die Begründung ist, dass das Unternehmen weiterhin in Russland tätig ist und den Verkauf nicht wie andere westliche Marken, wie beispielsweise Adidas, Apple oder Ikea, teilweise oder sogar komplett ausgesetzt hat.

Coca-Cola erntet deshalb derzeit massive Kritik in den sozialen Medien. Dort gibt es seit Tagen den Hashtag #BoycottCocaCola.

Coca-Cola: Ukrainische Supermärkte listen Produkte aus

Eine der Handelsketten, die seit vergangener Woche keine Coca-Cola-Produkte wie Coca Cola, Fanta, Sprite oder Schweppes mehr anbietet, ist Fora. Auf der offiziellen Instagramseite des Supermarkts steht unter einem Post vom 4. März: „Coca-Cola ist weiterhin in Russland tätig und hat sich geweigert, sich den Sanktionen gegen den Aggressorstaat anzuschließen.“ Und weiter: „Wer jetzt mit Coca Cola arbeitet unterstützt eigentlich den Krieg.“

Neben Foro hat sich auch die ukrainische Handelkette Silpo dazu entschlossen, Produkte des Getränkeherstellers auszulisten. Das berichtet neben der russischen Nachrichtenagentur interfax auch die Lebensmittelzeitung. Beide Ketten gehören der Fozzy-Group an, dem laut Lebensmittelzeitung zweitgrößten Player im ukrainischen Lebensmittelhandel.

Coca-Cola: Eineinhalb Millionen Euro für das Rote Kreuz

Die Coca-Cola-Company hatte sich am 3. März auf ihrer Website in einem Statement zum Ukraine-Krieg geäußert. Dort sprachen sie ihr Mitgefühl für die ukrainische Bevölkerung aus. Außerdem gaben sie an, dass sie gemeinsam mit Coca-Cola HBC (das Unternehmen, das Coca-Cola-Produkte abfüllt) eine Million Euro für Bemühungen des Roten Kreuzes in der Ukraine bereitgestellt habe.

Auch würden sie das Rote Kreuz in den Nachbarländern Rumänien, Ungarn, Slowakei und Polen mit Getränkespenden und einer weiteren halben Million Euro unterstützen. Hinsichtlich eines möglichen Rückzuges vom russischen Markt machte die Coca-Cola-Company in seinem Statement keine Angaben und äußerte sich dazu auch auf Nachfrage von merkur.de nicht.

Neben dem Getränkehersteller stehen außerdem die Unternehmen McDonalds, Pepsi, Sturbucks oder Burger King in der Kritik. Laut Bild sind auch diese Marken weiterhin in Russland aktiv. (jb)