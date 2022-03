Wird an Ostern das Fleisch knapp? Tönnies schreibt Brandbrief wegen Ukraine-Krieg

Von: Jennifer Battaglia

Gibt es in Deutschland schon an Ostern nicht mehr genügend Fleisch? Das Unternehmen Tönnies soll sich in einem Brandbrief an die Lebensmittelbranche gewandt haben.

Rheda-Wiedenbrück - Tönnies hat sich nach Aussagen der Bild-Zeitung in einem Brandbrief an die Lebensmittelbranche gewandt. Das Familienunternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen ist Deutschlands größter Schlachtbetrieb für Schweine. Tönnies schreibt in seinem Brief, dass der Ukraine-Krieg sowohl die Fleischlieferungen, als auch die Beschaffung von Futtermittel sowie die Lieferketten generell beeinflusse. Als Folge würden Engpässe drohen, deshalb müssten die Preise angehoben werden.

Tönnies: Rindfleisch könnte an Ostern knapp werden

„Aufgrund der Knappheit der Schlachttiere besteht die konkrete Gefahr, kurzfristig aus der Versorgungsfähigkeit zu laufen“, heißt es in dem Schreiben des Unternehmens. Und weiter: „Es gibt einfach kein Schlachtvieh.“ Für Rindfleisch könnten bis Ostern gar die Schlachttiere ausgehen, „die nur mit enormen finanziellen Mehraufwand an uns gebunden werden können.“ Tönnies verlangte deshalb eine Anpassung der Preise nach oben. Heißt konkret: Auch für Fleischprodukte wird man künftig wohl tiefer in die Tasche greifen müssen.

Nicht nur Tönnies schlägt Alarm, sondern auch andere große Fleisch- und Wurstwarenhersteller. Deutschlands zweitgrößter Fleischverarbeiter Vion teilte laut RTL ebenfalls mit, die Preise anheben zu müssen. Grund dafür seien allen voran die stark gestiegenen Energiekosten bei der Strom-, Gas- und Treibstoffversorgung. Das Unternehmen sei deshalb „schlichtweg gezwungen“ für alle Lieferungen ab dieser Woche einen Zuschlag von 5,2ct/kg zu berechnen.

Hohe Spritpreise können zu Versorgungsknappheit führen

Für immer mehr Speditionen sind die explodierenden Kraftstoffpreise nicht mehr finanzierbar. Das hat unmittelbare Auswirkung auf die Lebensmittelbranche. In einem Interview mit der Bild am vergangenen Freitag warnte der Vorsitzende des Bundesverbandes Güterverkehr und Logistik (kurz DGL) deshalb vor einer Versorgungskrise. Die aktuelle Situation sei deutlich angespannter als noch bei Corona. Leere Supermarktregale könnten drohen. (jb)