Erste Supermärkte nehmen russische Produkte aus dem Regal - Lidl-Statement veröffentlicht

Lidl bezieht Stellung zum Ukraine-Krieg und ändert sein Sortiment. (Symbolbild). © Matthias Balk/dpa

Der Ukraine-Krieg hat schon jetzt Auswirkungen auf den Einzelhandel im Baltikum. Lidl und weitere lokale Supermärkte setzen den Import russischer Waren aus.

Tallinn/Riga/Vilnius - Der in Litauen und Lettland aktive deutsche Discounter Lidl wird nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sein Sortiment ändern. Das teilte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur in Riga auf Anfrage mit. Es werde keine Produkte aus Russland mehr importieren. Gleiches gelte dem Lidlsprecher zufolge für Produkte aus Belarus, die von anderen Supermarktketten im Baltikum teils ebenfalls ausgelistet werden. Andere Einzelhändler in den drei Ländern kündigten Medienberichten zufolge ähnliche Aktionen auf den Ukraine-Krieg an.

Ukraine-Krieg: Lidl verzichtet im Baltikum auf Waren aus Russland

Zwei der größten Einzelhändler im Baltikum verkündeten einen ähnlichen Schritt und werden nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ihr Sortiment ändern. Die beiden in Estland, Lettland und Litauen tätigen Supermarktketten Rimi und Maxima teilten mit, den Handel mit in Russland hergestellten Waren auszusetzen. Die Produkte sollen demnach für unbestimmte Zeit aus den Regalen genommen und nicht mehr von Lieferanten bezogen werden. Die Entscheidung erfolge aus Solidarität mit der Ukraine, hieß es in Mitteilungen vom Donnerstagabend.

Ukraine-Krieg: Supermarktketten Rimi und Maxima stellen Verkauf russischer Produkte ein

Rimi und Maxima zählen zu Marktführern in den baltischen Staaten und betreiben jeweils Hunderte Filialen in den drei an Russland grenzenden EU-Ländern. Bei beiden Handelsketten mache der Anteil der im Nachbarland hergestellten Waren zwar nur einen sehr kleinen Teil des Gesamtsortiments aus. Die Entscheidung, den Verkauf russischer Produkte einzustellen, sei aber ein „symbolischer Schritt mit einer klaren Botschaft“, hieß es in der Mitteilung von Rimi. Auch bei Aldi macht sich der russische Angriff auf die Ukraine bemerkbar. Indes verhängt der Westen Sanktionen gegen Russland. (dpa mit mell)