Leere Supermarktregale: Wenn zu Lieferengpässen auch noch Hamsterkäufe dazukommen

Von: Jennifer Battaglia

Leere Regale sieht man gerade immer wieder in Supermärkten und Discountern. © Robert Michael | dpa

Der Ukraine-Krieg hat unmittelbare Auswirkungen für Deutschland. Die Energiepreise explodieren, in den Supermärkten sind nicht mehr alle Lebensmittel erhältlich.

München - Läuft man dieser Tage durch Supermärkte und Discounter, entdeckt man immer wieder leere Regale. Der Ukraine-Krieg zeigt auch hierzulande unmittelbare Auswirkungen. Zum einen kommt es zu Lieferengpässen, zum anderen legen die Menschen ein verändertes Kaufverhalten an Tag: Es wird vermehrt gehamstert.

Ukraine-Krieg: Lieferengpässe bei einigen Produkten

Wie schon Ende Februar bekannt wurde, wird in vielen Supermärkten das Speiseöl knapp. Vor allem Sonnenblumenöl ist davon betroffen. Die Gründe sind laut Lebensmittel Zeitung vielschichtig. Neben dem Ukraine-Krieg sollen auch Missernten und coronabedingte Personalausfälle die Ursache dafür sein. Discounter und Supermärkte reagierten sofort: Aldi, Rewe, Lidl & Co. rationalisierten zum Teil den Verkauf, so dass nur noch wenige Flaschen Öl pro Kunde eingekauft werden dürfen.

Wie nun die dpa berichtet, könnte sich die Situation weiter verschärften. Deutschland deckt laut dem Verband für ölsaatenverarbeitende Industrie in Deutschland (kurz: Ovid) nahezu seinen gesamten Bedarf an Sonnenblumenöl über Importe ab. Die Ukraine ist dabei das wichtigste Exportland für Sonnenblumenöl weltweit. Nachschub wird es aber wegen des Krieges nicht geben. Der Verband rechnet deshalb damit, dass die Vorräte an Sonnenblumenöl nur noch für wenige Wochen ausreichen. Verbraucher könnten aber problemlos auf andere Öle umsteigen - hier drohe keine Knappheit.

Ukraine-Krieg lässt Menschen hamstern

Dass die Menschen gerade verstärkt Lebensmittelvorräte anlegen, führt ebenfalls zu leeren Supermarktregalen. Während Verbraucher in Deutschland zu Beginn der Corona-Pandemie vor allem Klopapier horteten, sind jetzt bestimmte Grundnahrungsmittel an der Reihe. Mittlerweile wird nicht nur Speiseöl, sondern auch Mehl, Hefe oder Weizenprodukte wie Nudeln oder Brot gehamstert.

Nutzer in den sozialen Medien zeigen sich entsetzt. Eine Twitter-Userin schreibt „Liebe Horder, Prepper, Panikhamster - möge euer Öl ranzig werden und die Motten sich an eurem Öl erfreuen“. Ein anderer kommentiert salopp: „Dieser Moment, wenn Mehl bei eBay-Kleinanzeigen mehr kostet als Kokain im Darknet.“ Eine weitere Userin sendet den Tweet: „Brot ausverkauft, Mehl ausverkauft, Milch ausverkauft, Öl ausverkauft - aber Gin gab es, das ist ein Zeichen, oder?“

Wie sich die Situation in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln wird, ist unklar. Der Bundesverband Güterverkehr und Logistik befürchtet, dass durch die eklatant hohen Treibstoffpreise die Belieferung der Supermärkte weiter beeinträchtigen werden könnte. Verbandschef Dirk Engelhardt sagte gegenüber der Bild, dass die Situation aktuell noch angespannter sei als während Corona. (jb)