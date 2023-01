Umfrage zeigt: Weniger Firmen wollen Preise erhöhen – und einige senken sie sogar

Von: Fabian Pieper

Die Preis-Spirale soll sich in diesem Jahr deutlich langsamer nach oben drehen – nicht aber bei Lebensmitteln. © Hendrik Schmidt/dpa

Die Anzahl der Firmen, die ihre Preise erhöhen wollen, sinkt im Jahr 2023. Das hat eine Umfrage ergeben. Doch in manchen Bereichen steigen die Preise weiterhin.

München – Die offensichtlichste Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Energiekrise in Europa und die damit verbundene Inflation. In nahezu sämtlichen Bereichen des Lebens sind im Jahr 2022 die Preise drastisch in die Höhe geschossen – oder die Hersteller setzen auf dreiste Mogelpackungen. Und auch im Jahr 2023 soll sich die Preis-Spirale weiter nach oben drehen – allerdings spürbar langsamer. Dennoch: In manchen Bereichen müssen sich Verbraucher auf weiter steigende Preise einstellen.

Das hat eine Umfrage des Münchner Instituts für Wirtschaftsforschung (Ifo) ergeben. Das Institut hatte hierzu Tausende Firmen nach ihren Plänen für das laufende Jahr 2023 befragt. Das Ergebnis: So wenige Unternehmen wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr wollen in diesem Jahr ihre Preise erhöhen. Die Anzahl der Unternehmen, die Preiserhöhungen planen, sei demnach so niedrig wie seit Oktober 2021 nicht mehr, teilte das Ifo am Mittwoch mit.

Inflation: Gesamtwirtschaft will weniger häufig die Preise erhöhen

Um das zu verdeutlichen, nutzt das Ifo ein Punkte-System. Es gibt an, wie viel Prozent der Unternehmen per saldo ihre Preise erhöhen wollen. Würden sämtliche Unternehmen ihre Preise erhöhen, läge der Wert bei 100. Würden alle ihre Preise senken, läge er bei minus 100. Die Höhe der geplanten Anhebung spielt dabei keine Rolle. Der prozentuale Anteil derer, die ihre Preise senken wollen, wird von dem Anteil derer abgezogen, die sie erhöhen wollen.

Im November 2022 lag der Wert für die Gesamtwirtschaft noch bei 46,2. Nun fiel er auf auf 40,3 Punkte. Am kräftigsten zu diesem Rückgang hat das Bau- und das Verarbeitende Gewerbe beigetragen. Dort sanken die Preiserwartungen von 38,4 auf 28,3 beziehungsweise von 53,5 auf 42,0 Punkte.

Trotz deutlichem Rückgang: Lebensmittel-Einzelhandel plant am häufigsten Preissteigerungen

Im Handel ermittelte das Ifo einen Rückgang von 50,6 auf 42,0 Punkte. Und auch bei den Dienstleistern wollen weniger Firmen ihre Preise erhöhen. Dort sank der Wert von 41,1 auf 38,1 Punkte. Damit dürfe sich der Anstieg der Erzeuger- und Verbraucherpreise in den kommenden Monaten allmählich verlangsamen, prognostiziert Timo Wollmershäuser, Leiter der Ifo-Konjunkturprognosen. Er schiebt jedoch nach: „Allerdings werden die Inflationsraten weiterhin hoch bleiben.“ Gegenüber tagesschau.de erklärte er, dass 50 Prozent der Firmen keine Preiserhöhungen planen, fünf Prozent wollen die Preise sogar wieder senken.

Das verdeutlichen auch die Prognosen für andere Branchen wie etwa den Lebensmittel-Einzelhandel. Auch dort erwartet das Ifo einen starken Rückgang, dennoch liegt der von 94,7 auf 83,7 Punkte gesunkene Wert nach wie vor auf hohem Niveau. Starke Rückgänge verzeichnen Drogerien (91,4 auf 72,0) und der Spielwaren-Handel (94,5 auf 77,0).

Inflationsrate sinkt – und soll sich nächstes Jahr wieder normalisieren

Deutlich häufiger wollen Firmen aus Bereichen wie der Gastronomie ihre Preise anheben. Dort stieg der Wert von 57,1 im November auf nun 63,4. Gleiches gilt für den Bekleidungs-Einzelhandel (32,4 auf 52,9) sowie Heimtextilien und Teppiche (48,2 auf 70,6). Preissenkungen dürften einzig in der Papierindustrie zu erwarten sein. Dort sank der Wert von minus 10,8 auf minus 28,1 Punkte.

Häufigste Preissteigerungen pro Gewerbe per saldo

Verarbeitendes Gewerbe:

Herstellung von Bekleidung (77,2 Prozen)

Getränkeherstellung (60,4 Prozent)

Datenverarbeitungsgeräte (58,1 Prozent)

Einzelhandel:

Nahrungsmittel und Getränke (83,7 Prozent)

Unterhaltungselektronik (80,0 Prozent)

Spielwaren (77,0 Prozent)

Dienstleistungssektor:

Gastronomie (63,4 Prozent)

Reisebüros und -veranstalter (56,0 Prozent)

Vermietung von beweglichen Sachen (54,2 Prozent)

Damit bleibt die Inflationsrate weiterhin hoch. Im Jahr 2022 betrug sie in Deutschland 7,9 Prozent – ein historischer Höchstwert. Aufgrund der Strom- und Gaspreisbremse erwarten Ifo-Experten im laufenden Jahr 2023 eine Inflationsrate von 6,4 Prozent. Auch andere Experten schätzen die zu erwartenden Preissteigerungen in diesem Jahr auf zwischen fünf und sieben Prozent. Erst 2024 wird ein Rückgang der Inflation auf Vorkriegs-Niveau erwartet.