Nur noch auf Nachfrage: Frankreich schafft Kassenbonpflicht ab

Von: Anna-Lena Kiegerl

25 Millionen Bäume fallen in Frankreich jährlich für die Produktion von Kassenzetteln. Der Umwelt zuliebe wird in Frankreich die Pflicht, Bons auszugeben, nun abgeschafft.

Paris – In Deutschland wurde sie erst Anfang 2020 eingeführt, in Frankreich wird sie nun abgeschafft – die Kassenbonpflicht. Beschlossen wurde die Maßnahme schon vor der Corona-Pandemie, aus Umweltschutzgründen. Sie hätte eigentlich bereits seit dem 1. April dieses Jahres gelten sollen. Doch aufgrund der Inflation wurde das Abschaffen der Bonpflicht verschoben. Ab August 2023 tritt sie in Kraft.

Keine Pflicht zu Kassenzettel mehr in Frankreich: Auf Nachfrage Bon weiterhin erhältlich

Sowohl Kassenzettel als auch Kreditkartenbelege sollen künftig eingespart werden. Statt ihn nach jedem Einkauf gereicht zu bekommen, müssen Kundinnen und Kunden nun explizit nach dem Bon fragen. Wie aus dem entsprechenden Dekret hervorgeht, gibt es jedoch verschiedene Situationen, bei denen auch weiterhin Bons gedruckt werden. Dazu zählen zum Beispiel abgebrochene Zahlvorgänge oder als Nachweis für Garantie von einer Ware.

In welchen Fällen Kassenzettel in Frankreich weiterhin gedruckt werden

Zweifel bei Preis

Garantievermerk

Bei stornierten Transaktionen

Dienstleistung über 25 Euro

(Quelle: euronews.com)

Laut Regierung tritt „nicht die Abschaffung des Kassenbons oder das Verbot seiner Ausgabe“ in Kraft, sondern „die Möglichkeit für den Verbraucher, den Kassenbon abzulehnen.“ Bislang wurden rund 12,5 Milliarden Kassenbons jährlich in Frankreich gedruckt, wie das Nachrichten-Portal euronews.com schreibt. Dafür werden 150.000 Tonnen Papier und 18 Millionen Liter Wasser verbraucht, sowie 25 Millionen Bäume gefällt.

Bonpflicht in Deutschland: Mehrheit der Deutschen ist dagegen

Die in Deutschland weiterhin geltende Bonpflicht ist nicht unumstritten. Das zeigt eine Umfrage der deutschen-handwerks-zeitung.de. So lehnen 56 Prozent die Regelung ab, darunter 86 Prozent aufgrund des zusätzlich entstehenden Abfalls. 32 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, die meisten davon (74 Prozent), weil sie durch die Bonpflicht das Erschweren von Steuerhinterziehung erwarten.

In Frankreich wurde die Kassenbonpflicht abgeschafft. (Symbolbild) © Imago/Martin Wagner

Schädlich für Gesundheit und Umwelt: Kassenbonpflicht hat viele negative Auswirkungen

Die Kassenzettel belasten die Umwelt. Darüber informiert das deutsche Umweltbundesamt. Dabei ist sowohl der Ressourcenverbrauch, als auch die chemische Zusammensetzung der Bons schädlich. Denn es befinden sich die Farbentwickler Bisphenol A und Bisphenol S im Thermopapier, welches für Kassenbons genutzt wird.

Sowohl für die Gesundheit von Menschen, als auch für die Umwelt ist der Stoff Bisphenol A gefährlich. Er ist durch einen Eingriff ins Hormonsystem schädlich für die Gesundheit, zudem kann er die Fruchtbarkeit beeinflussen. Aus diesem Grund bestehen Beschränkungen für den Stoff.

Viele deutsche Händler und Händlerinnen wollen der Umweltverschmutzung durch Kassenbons nun entgegenwirken und fordern eine umweltfreundlichere Alternative.