Nächster Schokoladen-Hersteller vor dem Aus

Von: Anika Zuschke

Zahlreiche Unternehmen können sich aufgrund der wirtschaftlichen Situation nicht über Wasser halten. Dazu zählt auch ein Schokoladenhersteller in Berlin.

Berlin – Die aktuelle wirtschaftliche Lage – hervorgerufen durch den zum Krieg eskalierten Ukraine-Konflikt und die Inflation in Deutschland – macht vielen Unternehmen merklich zu schaffen. Auch der Schokoladen-Hersteller „chocri“ mit Firmensitz in Berlin muss seinen Geschäftsbetrieb zum 30. April 2023 einstellen. Die zur Rübezahl-Riegelein-Gruppe gehörende GmbH ist vor allem für ihre individualisierten Schokoladenprodukte bekannt. Das berichtet die Frankfurter Rundschau.

Schon seit einiger Zeit scheint die Lage für Hersteller schwierig. Bereits 2021 ging etwa das Unternehmen Salzburg-Schokolade, Österreichs bekanntester Süßwarenhersteller, pleite. Im Juli 2022 stellte der Pralinenhersteller Leysieffer aus Osnabrück nur zwei Jahre nach dem Neuanfang einen Insolvenzantrag. Nun meldet der Schokoladen-Hersteller „chocri“ das Aus.

Schokoladen-Hersteller „chocri“ vor dem Aus – wegen wirtschaftlicher Lage

Firma Rübezahl-Riegelein-Firmengruppe Gründung 1949 (Rübezahl), 1953 (Riegelein), 2019 (Firmengruppe) Firmensitz Dettingen unter Teck und Cadolzburg Mitarbeiter ca. 1.500 (saisonabhängig)

„Wir bedauern den Rückzug aus dem eher kleinteiligen chocri-Geschäft sehr, wollen uns aber aufgrund künftiger Herausforderungen voll und ganz auf unser volumenstarkes Kerngeschäft konzentrieren“, verkündete chocri-Geschäftsführer Sascha Löhr in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Die Markenrechte von „chocri“ sollen demnach in der Rübezahl-Riegelein-Gruppe verbleiben.

„Chocri“ 2008 in Berlin gegründet – Ende April 2023 stellt Schokoladen-Hersteller den Betrieb ein

Die Gruppe mit Sitz im baden-württembergischen Dettingen unter Teck und im bayrischen Cadolzburg stellt eigenen Angaben zufolge mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sechs Werken circa 50.000 Tonnen Schokoladenprodukte und Zuckerwaren her. Zum Sortiment gehören die Marken Riegelein, Sun Rice, Friedel, Gubor, Eichetti und Fanshop Sweets.

Der Schokoladen-Hersteller „chocri“ stellt seinen Betrieb zum 30. April 2023 ein. (Archivbild) © Tim Brakemeier/dpa

Die GmbH „chocri" wurde im Jahr 2008 in Berlin gegründet und 2009 von der Wirtschaftswoche mit dem Neumacher-Grundpreis ausgezeichnet. Von der Schließung des Unternehmens sind sieben Belegschaftsmitglieder betroffen. Als Grund für die Betriebseinstellung nennt der Schokoladen-Hersteller in der Pressemitteilung die derzeitige wirtschaftliche Situation im individualisierten Schokoladen-Premiumgeschäft.