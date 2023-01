Viele Reisen werden zum Urlaub 2023 teuer – so können Sie dennoch richtig sparen

Von: Johannes Nuß

Der Urlaub 2023 wird teurer, sagen Experten. Da lohnt sich vor der Buchung ein Vergleich der Reiseanbieter. So sind bis zu 58 Prozent Ersparnis drin.

Hannover/München – Der Reiseanbieter Tui schlug bereits in der vergangenen Woche für Verbraucher kräftig Alarm: Der Urlaub 2023 wird in diesem Sommer teurer. Auch wird gewarnt, dass es weniger Last-Minute-Reisen geben wird, da die Reiselust bei den Deutschen im Sommer 2023 aufgrund der vorangegangenen Krisen so groß ist wie vor der Corona-Pandemie. Da kommen Tipps, um etwas Geld bei der Buchung für den Urlaub 2023 zu sparen, gerade recht.

Urlaub 2023: Wer Anbieter vergleicht, kann bei der gleichen Reise bis zu 58 Prozent sparen

Und das Einsparpotenzial ist enorm, wie Kreiszeitung.de berichtet. Denn – was viele nicht wissen – nicht selten nehmen unterschiedliche Reiseanbieter für ein und dieselbe Reise unterschiedliche Preise. Bis zu 58 Prozent Ersparnis seien drin, wenn die Anbieter für den Urlaub 2023 verglichen würden, berichtet das Vergleichsportal Check24. Für Familien sei eine Ersparnis von bis zu 4895 Euro möglich. Und ein ganz heißer Tipp vor der Urlaubssaison: die Frühbucherrabatte sind in diesem Jahr enorm, was viele Buchungen erahnen lässt. Von einer Last-Minute-Buchung im Sommer hingegen raten Experten eher ab, da diese Reisen Mangelware sein werden.

Der Urlaub 2023 wird teurer als früher, sagen Experten. Da lohnt sich vor der Buchung ein Vergleich der Reiseanbieter. So sind bis zu 58 Prozent Ersparnis drin. © Angelos Tzortzinis/dpa/Archiv

Und wer richtig sparen will, der sollte sich jetzt sputen. Denn die Frühbuchersaison für Pauschalreisen für den Sommerurlaub 2023 ist bereits angelaufen. Wer einen Sommerurlaub plant, sollte jetzt buchen, um von hohen Frühbucherrabatten und einem großen Angebot zu profitieren. Denn durch einen Anbietervergleich können Reisende bis zu 58 Prozent für den identischen Pauschalurlaub sparen. Außerdem ist ein Preisanstieg für Pauschalreisen Richtung Sommer durch die anhaltende Inflation zu erwarten.

Je früher sich Urlauber für eine Reise in den Sommerferien 2023 entscheiden, umso günstiger wird es

„Je früher Urlauber sich für ein Reiseziel in den Sommerferien 2023 entscheiden und die Reise buchen, desto mehr Auswahl an günstigen und lange kostenfrei stornierbaren Frühbucherkonditionen gibt es“, sagt Martin Zier, Geschäftsführer Pauschalreise bei CHECK24. „Vergleichen sie zusätzlich verschiedene Anbieter, können sie mehrere Hundert Euro sparen.“

Eine Familie könne durch einen Anbietervergleich bis zu 4895 Euro für die identische Pauschalreise sparen, heißt es aus dem Hause Check24. Ein Beispiel: Eine Woche in einem Fünfsternehotel in Hurghada und Safaga inklusive Flug und All-inclusive-Verpflegung kostet für zwei Erwachsene und ein Kind 3583 Euro.

Urlaub 2023: So viel Ersparnis ist drin, wenn Urlaubsanbieter miteinander verglichen werden

Beim teuersten Anbieter zahlen die Kleinfamilie für die gleiche Reise mit identischen Konditionen 8478 Euro. Damit beläuft sich die Ersparnis durch einen Pauschalreisevergleich auf 58 Prozent. Da kann man gleich zweimal in Urlaub fahren, wenn man das nötige Kleingeld besitzt.

Im Schnitt der knapp 250 betrachteten Reisen in 17 beliebte Ferienregionen spart ein Anbietervergleich zwölf Prozent bzw. 472 Euro der Reisekosten – und das bei identischem Hotel, gleicher Zimmerkategorie und Verpflegung sowie demselben Reisezeitraum und Abflugort, so die Reise-Experten von Check24.