Urlaub auf vier Rädern: Dann öffnen 2023 Campingplätze in Deutschland

Von: Robin Dittrich

Viele Verbraucher fiebern dem Start der Campingsaison jedes Jahr entgegen. In wenigen Wochen geht es los – einige Plätze sind schon geöffnet.

Berlin – Ob an Nord- und Ostsee oder in Bayern: Deutschland bietet in vielen Ecken für jeden Camper einen besonderen Anreiz. In wenigen Wochen geht die Campingsaison 2023 los. Viele Campingplätze haben sogar ganzjährig geöffnet. Wer bald verreisen will, sollte schnellstmöglich buchen, wie kreiszeitung.de berichtet.

Die Campingsaison 2023 in Deutschland beginnt – Urlauber sollten schnell buchen

In einem Großteil der Bundesländer starten am 3. April 2023 die Osterferien. Passend dazu werden viele Campingplätze in Deutschland eröffnet. Autofahrer sollten sich daher nicht wundern, wenn am Osterwochenende eine Vielzahl an Campingwagen auf der Autobahn unterwegs sind. Ein Drittel der Campingplätze in Deutschland hat sogar ganzjährig geöffnet, wie Christian Günther vom Bundesverband der Campingwirtschaft (BVCD) gegenüber reisereporter.de erzählt.

Viele Campingplätze öffnen in den Osterferien – teilweise kann sogar spontan noch reserviert werden. © Angelika Warmuth/dpa (Symbolbild)

Wer noch einen Campingplatz in den Osterferien 2023 reservieren möchte, sollte sich schleunigst beeilen. „Je zeitiger, umso besser. Die Camper sollten sich auch darüber im Klaren sein, dass in exponierten Lagen zudem nur wochenweise gebucht werden kann. Wer also meint, zum Beispiel einen Roadtrip entlang der Küsten zu machen und mal zwei Tage hier und zwei Tage dort zu stehen, der sollte dies besser außerhalb der Ferienzeiten planen“, sagte Christian Günther weiter. Die ersten Dauercamper sind sogar schon auf den Campingplätzen angekommen. Gecampt werden kann auch im Jahr 2023 wieder auf dem Hurricane-Festival.

Wo gibt es die besten Campingplätze in Deutschland?

Wie vom Campingplatz im ostfriesischen Dornumersiel gegenüber der dpa bestätigt wurde, standen einige Camper bereits in der Nacht zum 24. März vor dem Platz. Von dem beliebten Campingplatz im Landkreis Aurich heißt es, dass spätestens zu Ostern alle Dauercamper erwartet werden. Für Camper, die nur zeitweise bleiben, sind dort noch viele Plätze vorhanden – das liegt vor allem am Wetter: „Es ist nicht unbedingt bestes Campingwetter“, sagte Rolf Kopper von der Tourismusgesellschaft der Gemeinde Dornum.

Verbraucher, die sich spontan zu einem Campingurlaub entschließen, könnten aktuell also noch Glück haben. Und das, obwohl Camping in Deutschland immer beliebter wird. Im Jahr 2022 wurde erstmals die Marke von 40 Millionen Übernachtungen auf deutschen Campingplätzen überschritten. Die beliebtesten Campingplätze Deutschlands liegen vor allem an der Ostsee, teilweise aber auch in Bayern. Egal in welchem Bundesland: Das Buchen von Campingplätzen dürfte im Sommer nicht so entspannt sein wie jetzt, Urlauber sollten sich deshalb beeilen. „Wir machen uns für den Sommer keine Sorgen“, sagte Rolf Kopper.