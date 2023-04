Reisen mit dem Zug: Diese Top-Ziele erreichen Sie ab Deutschland in wenigen Stunden

Bequem und nachhaltig

Es muss nicht immer der Flieger sein: Beliebte Urlaubsorte können auch innerhalb weniger Stunden mit dem Zug erreichbar sein.

Europa – Ab Mai 2023 ermöglicht das Deutschlandticket günstige Bahnreisen innerhalb des Landes. Ein guter Anlass, um mit diesem Transportmittel warmzuwerden und über den Tellerrand herauszublicken. Warum nicht auch die nächste Auslandsreise mit dem Zug bestreiten?

Top Urlaubsziele, die Sie schnell mit dem Zug erreichen können

Manchmal ist dann bereits der Weg das Ziel: Während man im Flugzeug überwiegend eine Wolkendecke und die Landschaft aus der Vogelperspektive zu sehen bekommt, ziehen im Zug unzählbar viele Eindrücke an einem vorbei. Zudem ist die Reise auf den Schienen nachhaltiger. So erzeugt der Zug pro Person und Kilometer auf langen Strecken ungefähr 46 Gramm Treibhausgase pro Personenkilometer, bei Reisen mit dem Flugzeug handelt es sich laut Angaben des Umweltbundesamtes ungefähr um das Sechsfache. Mit dem Nachtzug können bereits viele Orte in Europa im Schlaf erreicht werden. Sie wollen nicht zu viel Urlaubszeit durch die Anreise verlieren? Einige Länder können Sie in wenigen Stunden und ohne umzusteigen erreichen.

Mit dem Zug verreisen: Niederlande und Dänemark

Die niederländische Hauptstadt ist ab Osnabrück und Köln in nur etwas über drei Stunden mit dem ICE zu erreichen. Von Frankfurt am Main beträgt die Fahrtzeit etwas weniger als fünf und von Hannover mehr als vier Stunden. Amsterdam lädt nicht nur zu Radtouren entlang der Grachten ein. Dort steht auch das berühmte Anne-Frank-Haus – für Kunstinteressierte gibt es zudem das Van Gogh Museum oder das Rijksmuseum. Und auch abseits des hauptstädtischen Touristenmagnets haben die Niederlanden einiges zu bieten. So können Besucher schöne Tulpenfelder bestaunen, auf traditionellen Käsemärkte stöbern oder an der Nordsee entspannen. Mit dem Zug ist die Küstenstadt Zandvoort von Amsterdam in rund 30 Minuten erreichbar.

Wen es eher nach Skandinavien zieht, der kann auch ohne Flugzeug oder Auto schon in kurzer Zeit in Dänemark sein. Von Schleswig dauert es etwas mehr als drei Stunden, ab Hamburg gelangen Sie in unter fünf Stunden nach Kopenhagen. Dort können Sie am malerischen Nyhavn mit einer traditionellen Zimtschnecke entlang schlendern und das Wahrzeichen der Stadt, die kleine Meerjungfrau, bewundern.

Schnelle Direktverbindungen ab Deutschland:

1) Von Frankfurt am Main , Köln , Osnabrück und Hannover nach Amsterdam

, , und nach 2) Von Hamburg und Schleswig nach Kopenhagen

und nach 3) Von Frankfurt am Main und Köln nach Brüssel

und nach 4) Von Karlsruhe , Mannheim , Stuttgart und Frankfurt am Main nach Paris

, , und nach 5) Von Nürnberg und München nach Wien

und nach 6) Von München nach Verona

nach 7) Von Berlin und Dresden nach Prag

Mit dem Zug in wenigen Stunden nach Belgien und Frankreich

Unter zwei Stunden bleibt die Anreise von Köln nach Brüssel. Ab Frankfurt am Main sind Reisende etwas mehr als drei Stunden mit dem ICE unterwegs. Für Architekturliebhaber und Politikinteressierte ist die belgische Hauptstadt eine Reise wert. Das Grand-Place und das Europaviertel laden außerdem zu einem Besuch ein. Belgien ist darüber hinaus für kulinarische Leckereien wie Waffeln und Pommes frites bekannt.

Die Stadt der Liebe erreichen Reiselustige von Karlsruhe mit ICE oder TGV schon in weniger als drei Stunden. Von Mannheim aus sind es etwas mehr als drei, vom Startpunkt Stuttgart weniger als dreieinhalb und von Frankfurt am Main unter vier Stunden. Paris zählt zu den beliebtesten Großstädten unter Touristen in Europa. Wenn Sie die berühmten Wahrzeichen, wie den Eiffelturm, das Louvre oder Notre Dame, bereits ausfindig gemacht haben, empfehlen sich vielzählige pittoreske Straßencafés. Wie wärs mit ein paar Macarons und dazu einen Kaffee? Shopping-Fans können zudem in Modeboutiquen den Pariser Chic erleben.

Zug-Reisen ab Deutschland: Österreich, Italien und Tschechien

Auf den Spuren von Mozart, Beethoven und Freud gelangen Sie in etwa vier Stunden mit dem ICE von München nach Wien. Ab Nürnberg dauert eine direkte Fahrt mit dem IC rund viereinhalb Stunden. Kulturinteressierte kommen in der österreichischen Metropole besonders auf ihre Kosten. Unter anderem können sie kaiserliche Paläste wie das Schloss Schönbrunn oder Schloss Belvedere besichtigen. Etwas abseits des städtischen Treibens laden die Berglandschaften Österreichs zum Wandern und Erholen ein.

Italien erreichen Sie auch am besten ab München. Nach rund fünfeinhalb Stunden sind Sie in Verona – der Schauplatz von Shakespeares „Romeo und Julia“ mit mittelalterlicher Altstadt. Doch lieber ein Aperol am Meer? Kein Problem. Von dort aus können Sie problemlos weiter mit dem Zug in Richtung Meer oder bis nach Venedig fahren. Das Land, wo die Zitronen blühen, können Sie somit einfach auf den Schienen erkunden.

Auch Tschechien hat einiges zu bieten und ist gut ab Deutschland zu erreichen. Von Dresden aus geht es besonders schnell: In nur zweieinhalb Stunden sind Sie in Prag. Ab Berlin dauert es mit dem EC rund viereinhalb Stunden. Niedrige Preise und eine schöne Architektur lassen die Herzen von Touristen dort höher schlagen. Die Stadt eignet sich als Ziel für einen kurzen Städtetrip, aber auch als Ausgangspunkt, um weitere Orte Mittel- und Osteuropas zu erkunden.

Anzumerken bleibt, dass je nach Abfahrtsort die Zugdauer variiert. Hier aufgelistet sind besonders komfortable Direktverbindungen. (Felina Wellner)

