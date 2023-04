Natur statt Partymeile – Das sind Mallorcas schönste Wanderwege

Von: Stella Henrich

Die Mittelmeerinsel Mallorca bietet mehr als nur Strand, Sand und Ballermann. Urlauber können auf der spanischen Insel auch hervorragend wandern. Wir stellen Ihnen acht Routen vor.

München – Mallorca ist mehr als Ballermann und Partymeile. Die Baleareninsel ist facettenreich. Abseits von Palma gibt es Wanderwege im Norden, mittelalterliche Städte und mallorquinische Kultur in der Mitte der Insel, aber auch puren Luxus im Süden, wo jährlich etliche Prominente und Hollywoodstars, wie Claudia Schiffer, Leonardo DiCaprio und Tom Hanks, absteigen. Manch ein Star kommt sogar mit dem eigenen Schiff, legt in Port d‘Andratx an, um dann das schöne Leben auf der Insel in der eigenen Finca zu genießen.

Sie bietet weitaus mehr als die Schinkenstraße. Die Wanderwege der Insel seien vielfältig, das Klima angenehm und in der Nebensaison nur wenige Touristen anzutreffen, beschreibt Reisereporter.de die Vorzüge der Baleareninsel. Wer sich selbst auf den Weg machen möchte, sollte allerdings zuvor für die passende Ausrüstung sorgen. Ein anschließendes Ziel könnte beispielsweise das kleine Örtchen Sant Elm an der Westküste sein. Aber auch die folgenden – insgesamt acht Wanderungen – führen über steile Küsten bis zu sattgrünen Tälern und sonnigen Sandstränden.

Von Port d’Andratx nach Sant Elm an der Westküste.

Von La Mola nach Cala Sant Vicenc.

Ausflug zum Castello d’Alaró im Nordwesten.

Rundtour durch den Naturpark Llevant

Von Estellencs zum Berggipfel „Puig de Galatzó“, nordwestlich von Palma.

Von San Bauló zum Gräberfeld „Necrópolis de Son Real“ im Norden.

Küstenwanderung von der Cala Agulla zur Cala Mesquida im Nordosten.

Wanderwege auf Mallorca: Leichte bis anspruchsvolle Routen auf der Insel

8,3 Kilometer lang ist der Wanderweg vom schönen Hafen Port d’Andratx zum Strand von Sant Elm. Die Strecke gilt als leichte Wanderung für Wanderfreunde und bietet von der Uferpromenade des kleinen Örtchens im Westen der Insel einen lohnenswerten Blick auf die vorgelagerte Dracheninsel „Sa Dragonera“. Wer möchte, kann mit der Fähre übersetzen.

Im Nordosten lohnt sich eine Wanderung von La Mola nach Cala Sant Vicenc. Cala Sant ist ein ruhiger Ferienort mit drei Stränden und einigen Bars. Und außerdem ein ganz besonderes Highlight: Ein unterirdischer Grabbau, ähnlicher einer Katakombe. Ein sogenanntes Hypogäum. Bergwelten.de mahnt allerdings zur Vorsicht auf der Route: Der Weg sei nicht ausgeschildert und nur mit Steinmännchen markiert. Nicht ganz sicher, aber umso charmanter.

Zu den beliebtesten Wanderwegen auf Mallorca gehört die Strecke zur Festungsruine „Castell d’Alaró“. © Markus Mainka/imago

Zu einer der beliebtesten Wanderwegen der Baleareninsel gehört auch die Strecke zur Festungsruine „Castell d’Alaró“. Sie führt an Mandel-, Oliven- und Pinienbäumen vorbei. Die Wanderer müssen auf 822 Meter Höhe bis zur Ruine hinauf. Auf dem Berg befindet sich nach eine Hütte zum Übernachten. Bei klarer Sicht sollen Urlauber bis nach Menorca schauen können, verrät Reisereporter.de.

Wanderurlaub auf Mallorca: Entdecken Sie Einsamkeit, Geschichte und traumhafte Buchten

„Einsamkeit und Panoramablick“ verspricht Wandern.de im Natuurpark Llevant. Auf etwa 20 Kilometern mit 800 Metern Anstieg führt ein Rundweg durch das Areal. Besonders sehenswert: Der Strand von Sa Font Celada und der Gipfer Sa Tudossa. Außerdem steht ein altes Gefängnislager aus Zeiten des spanischen Bürgerkriegs im Nationalpark. Die Ruinen können besichtigt werden.

Steile Felsstufen führen hinauf auf den Berggipfel „Puig de Galatzó“. Nichts für Ungeübte, warnt das Reiseportal vor dieser Wanderung, die auf eine Höhe von rund 1030 Meter Höhe vom kleinen Örtchen Estellencs – mit gerade einmal rund 315 Einwohnern – führt. Wer die Strapazen auf sich nimmt, wird mit einem herrlichen Ausblick bis nach Ibiza belohnt. Wer Glück hat, spürt vielleicht sogar den Geist eines sagenumwobenen Grafen aus dem 17. Jahrhundert, der hier noch immer sein Unwesen treiben soll.

Die rund sechs Kilometer lange Strecke von San Bauló zum Gräberfeld „Necrópolis de Son Real“ an der Nordküste wird nur bei gutem Wetter empfohlen. Der Rundweg zu den Gräbern führt durch ein Naturschutzgebiet mit Schildkröten.

Wer lieber an den Küsten entlang wandern möchte, der ist im Nordosten auf dem richtigen Weg, um Mallorcas Traumbuchten kennenzulernen. Von der Cala Agulla zur Cala Mesquida wandern Urlauber sozusagen von Bucht zu Bucht der Insel.

