Lufthansa streicht hunderte Flüge im Juli - Passagiere müssen mit langen Wartezeiten rechnen

Von: Stella Henrich

Lufthansa streicht im Sommermonat Juli mehrere hundert Flüge. Die Airline rechnet schon jetzt mit Engpässen bei Sicherheitskontrollen und langen Wartezeiten für Fluggäste beim Check-in.

München ‒ Schock für Urlauber. Deutschlands größte Fluggesellschaft, Lufthansa, und ihre Tochter Eurowings streichen aufgrund von Personalmangel ihren Flugplan im Urlaubsmonat Juli zusammen. 100 Flüge würden innerhalb Deutschlands und Europas an den Drehkreuzen in Frankfurt und München aus dem System genommen, berichtet RTL News. Die Streichungen beträfen im Juli fünf Prozent der Flüge an den Wochentagen Freitag, Samstag und Sonntag.

Auch die Lufthansa-Töchter Eurowings und Swiss sind offenbar betroffen. Konkret sollen bei Eurowings mehrere hundert Flüge im Juli ausfallen, bei Swiss würden die Flüge für mehrere Verbindungen aus Deutschland nach Zürich verringert.

Lufthansa: Fluggäste sollen auf andere Flüge umgebucht werden

Zwar heißt es vonseiten der Airline, dass zahlreiche Maßnahmen umgesetzt worden seien, um die Stabilität des Flugplans sicherzustellen. Dennoch sei es „absehbar, dass aufgrund der Engpässe die Flugpläne nicht wie erhofft geflogen werden können“. Fluggäste würden umgehend informiert und möglichst auf andere Flüge von Lufthansa oder Eurowings umgebucht.

Grund für die Misere: Wegen der Corona-Pandemie haben sich viele Mitarbeiter in der Luftfahrtbranche andere Jobs gesucht. Dadurch sind Passagierkontrolle, Flugzeugabfertigung und Flugbegleitung bei dem aktuell wieder erhöhten Flugaufkommen belastet. Erst kürzlich verwies Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV, daraufhin, dass über alle Standorte hinweg den Dienstleistern, die an der Abfertigung der Passagiere beteiligt seien, rund 20 Prozent Bodenpersonal im Vergleich zurzeit vor Corona fehlten.

Lufthansa: Mit wenig Handgepäck reisen und den Online-Check-in nutzen

Lufthansa empfiehlt Passagieren, in der bevorstehenden Ferienzeit rechtzeitig am Flughafen zu sein und möglichst den Online-Check-in und den Vorabend Check-in zu nutzen. Außerdem sollten Fluggäste ihr Handgepäck auf das Nötigste beschränken, um lange Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen zu vermeiden.

Erst im Dezember letzten Jahres musste die Fluggesellschaft zur Weihnachtszeit tausende Flüge streichen. Es hatten sich viele Piloten krankgemeldet und die Omikron-Varianten machte den Passagieren einen Strich durch die Rechnung. Inzwischen beschweren sich immer mehr Lufthansa-Kunden über gestrichene Leistungen und überlastete Hotlines.

