Nur Wenige wissen: Darum darf auch beim Waldspaziergang die Sonnencreme nicht fehlen

Von: Anna Lorenz

Sonnencreme im Sonnenschein? Klar. Dass aber auch im vermeintlich schattigen Waldgebiet der Schutz gegen zu viel sommerliche Strahlen wichtig ist, ist nur den Wenigsten bekannt.

München – Er ist lästig, er ist schmerzhaft und optisch nicht unbedingt ansprechend: Der Sonnenbrand. Wer seine Haut den Strahlen in zu großem Maße aussetzt, riskiert damit aber auch seine Gesundheit. Darum ist Sonnencreme wichtig – auch beim Waldspaziergang.

Schutz ist wichtig: IARC stuft Sonnenlicht wegen UV-Strahlung als „krebserregend“ ein

Wer an warmen Sommertagen Abkühlung sucht, entscheidet sich des Öfteren dafür, übliche Lauf- und Spazierstrecken in den Wald zu verlegen. Ruhige Atmosphäre, kühle Luft und schattenspendende Bäumen verführen nicht selten zum Verzicht auf Sonnenschutz. Doch diese Entscheidung kann gefährlich werden.

Die UV-Strahlung, die beim Sonnen auf unseren Körper wirkt, dringt nämlich in die Haut und Augen ein. Wie das Bundesamt für Strahlenschutz mitteilt, bewirkt sie Veränderungen, am bedenklichsten: Erbgutschädigungen. Allerdings sind die menschlichen Zellen in der Lage, solche Schäden, die bereits bei geringer UV-Einwirkung auftreten können, wieder zu nivellieren. Wer allerdings ausgiebiges Sonnenbaden betreibt oder sich einen Sonnenbrand einfängt, überlastet die körpereigenen Reparaturprozesse. Chronisch verändertes Erbgut kann die Folge sein – die betroffene Zelle mutiert. Aus diesem Grund kategorisiert die International Agency for Research on Cancer (IARC) Sonnenstrahlen auch als „krebserregend für den Menschen“ – die höchste Warnstufe.

Sonnenschutz beim Waldspaziergang: Trügerischer Schatten birgt Gefahr für die Gesundheit

Die schattenspendenden Äste der Bäume halten zwar das Licht auf; die UV-Strahlung – gemessen am Waldboden – verringern sie allerdings nur um zirka 20 Prozent. Grund sind die, darin enthaltenen UV-A-Strahlen, die sehr viel tiefer dringen als die UV-B-Strahlen. Besonders in den Mittagsstunden, wenn die Sonne am Zenit steht, ist die Strahlenbelastung besonders groß. Bei Wanderungen in Kammlagen, so die Landesanstalt Thüringenforst, ist die Lage noch gefährlicher: Pro 1000 Höhenmeter steige die UV-Belastung um etwa 15 Prozent an.

Wie die Landesanstalt betonte, ist es deswegen wichtig, auch im Wald auf ausreichenden Sonnenschutz zu achten. Nicht nur Sonnencreme, sondern auch eine Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille seien zu empfehlen. Alternativ könne man auch auf Kleidung aus UV-zertifizierten Stoffen zurückgreifen. Der Vorteil dabei ist, dass sie auch gegen aufdringliche Insekten schützt. (askl)