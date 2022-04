„Knall wohl nicht gehört“: Kind kauft Mehl bei Aldi - „Shitstorm“ auf Facebook geht daneben

Ob Lidl, Penny oder Rewe: Mehl ist hierzulande gerade Mangelware. Wegen eines Mehl-Vorfalls bei Aldi wütet ein Mann auf Facebook - und kriegt ordentlich Gegenwind.

München - Mehl, Mehl und nochmals Mehl. Das ist neben Nudeln und Sonnenblumenöl gefühlt alles, was die Kunden deutscher Supermärkte und Discounter hierzulande gegenwärtig nachfragen. Wegen Lieferengpässen und Produktionsausfällen aufgrund des Ukraine-Kriegs wird die Versorgung mit dem Getreideerzeugnis stellenweise dünn - Hamsterer tun den Rest. Daher rationieren viele Lebensmittelhändler ihre Abgabemengen - und ein Facebook-User rastet aus.

Aldi: Kind kauft Mehl - „Sorry, aber das geht gar nicht“

„Ihr wollt echt verhindern, dass Kuchen gebacken werden kann zur Feier?“, wütet ein Nutzer in seinem Post auf der Social-Media-Plattform Facebook gegen Aldi, „Oder ist es Schulkindern jetzt wirklich untersagt, bei euch einzukaufen?“ Hintergrund dieses wutentbrannten Beitrags, der momentan im Netz kursiert, ist folgender, möglicher Hamsterkauf:

Der Nutzer hatte mit seinem achtjährigen Sohn eine Filiale von Aldi besucht, um Mehl zu kaufen - zwei Kilogramm „für seinen Kindergeburtstag“, wie der Vater des Kindes mitteilt. Aufgrund von Rationierungen bei dem Discounter hatte der Bub „brav ein Kilo selber gekauft“, heißt es in dem Post weiter. An der Kasse kam es dann zu dem Vorfall, der den Mann nun so in Rage versetzt: Als das Kind die Ware bezahlen wollte, habe die Kassiererin, so der Beitrag auf Facebook, den Vater des Buben ermahnt, „das sei verboten und ein Kind dürfe nicht selber einkaufen.“

Dieser Post auf Facebook sorgt für Trubel. © Screenshot Facebook

„Sagt mal, gehts noch?“, schimpft der Nutzer über diese, in seinen Augen „nur noch peinlich“ anmutende Situation, „da habt ihr aber mal den Knall nicht gehört“.

Aldi: Mehl soll für Wirbel auf Facebook sorgen - doch der intendierte Shitstorm bekommt Gegenwind

Während die Frage, inwieweit Achtjährige in Deutschland geschäftsfähig sind, dank der §§ 106ff. BGB im Grundsatz schnell geklärt ist, beschäftigt die Kommentarspalte unter dem Anti-Aldi-Post auf Facebook etwas ganz anderes - nämlich, dass der Vater für den Geburtstagskuchen seines Sohnes stolze zwei Kilo Mehl zu benötigen scheint. „Also mit 2 KG Mehl, da back ich dir aber einige Kuchen, die locker für einen Kindergeburtstag reichen sollten“, wundert sich eine Nutzerin.

Daher vermuten viele Mitglieder der Community, dass es sich bei dem Geburtstags- wohl eher um einen versteckten Hamsterkauf - übrigens ein psychologisches Phänomen, wie tz.de weiß* - gehandelt haben könnte. Danach hätte der Mann also sein „Kind nochmal“, so eine Nutzerin, eventuell eher vorgeschickt, „um zu ‚bescheißen‘“.

Auch der Einwand des Mannes, es sei in puncto Mehl wohl schwerlich „kaum etwas da", nachdem in besagtem Aldi „eine volle Palette" stand, wird von den Usern streng beantwortet: „Ja eben, diese Palette sollte für jeden reichen, der Mehl braucht, da man eben nicht weiß, wann die nächste Palette kommt...". Unterm Strich ging der intendierte Shitstorm gegen Aldi damit passenderweise ziemlich in die Hose. Oder wie ein User es formulierte: „Irgendwie machst du dich lächerlich". Fazit: Bei Mehl hört, wie eingangs angeklungen, momentan der Spaß wohl doch nicht immer auf.