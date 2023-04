Veggie-Schnitzel bei Stiftung Warentest: Ein Sieger kommt vom Discounter

Von: Kilian Bäuml

Veggie-Produkte werden immer beliebter, doch wie gut sind die Fleisch-Alternativen? Stiftung Warentest hat Veggie-Schnitzel bewertet.

München – Immer mehr Menschen in Deutschland kommen auf den Geschmack von Fleisch-Ersatzprodukten. Die Veggie-Alternativen werden immer beliebter. Im Ernährungsreport 2022 des Bundesamtes für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gaben in einer Umfrage 44 Prozent der Befragten an, nur gelegentlich Fleisch zu essen. Weitere sieben Prozent gab an, sich vegetarisch zu ernähren und ein weiteres Prozent vegan.

In der Untersuchung von Stiftung Warentest wurden die meisten Veggie-Schnitzel gut bis befriedigend bewertet. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Eine Entwicklung, für die sich längst ein Markt gebildet hat und es werden große Erfolge in der Veggie-Branche gefeiert. Allein 2021 steigerte sich die Produktion der Veggie-Ersatzprodukte um 17 Prozent, berichtet das Statistische Bundesamt. Der Boom ist so groß, dass der Hersteller Rügenwalder Mühle mittlerweile mehr Veggie-Produkte als Fleisch-Produkte verkauft. Doch wie gut sind die Fleisch-Alternativen überhaupt? Stiftung Warentest hat Veggie-Schnitzel untersucht und kommt zu einem überraschenden Ergebnis, denn bei den Gewinnern ist ein Discounter-Produkt ganz vorne mit dabei.

Veggie-Schnitzel: So wurde bewertet – das sind die Gewinner von Stiftung Warentest

Die Veggie-Schnitzel wurden nach Aussehen, Geruch, Geschmack, Mundgefühl und der Ähnlichkeit zu einem klassischen Schnitzel aus Fleisch bewertet. Zudem wurden die Produkte im Labor auf Schadstoffe und Krankheitskeime untersucht, berichtet Stiftung Warentest. Ein weiterer Teil der Bewertung waren die Nährstoffe der Schnitzel-Alternativen und welchen Beitrag sie zu einer gesunden Ernährung liefern.

Die gute Nachricht ist, dass kein Produkt eine schlechte Bewertung erhielt. Fünf Produkte wurden gut bewertet und waren damit die Gewinner im Test. Dazu zählt auch ein Discounter-Produkt:

Rügenwalder vegane Mühlenschnitzel Mein veggie Tag: vegane Schnitzel Klassich von Aldi Garden Gourmet vegane Schnitzel Hähnchen-Art The Vegetarian Butcher Vegane Wie‘n Schnitzel dennree Vegetarische Schnitzel (Bio) von Denn‘s Biomarkt

Stiftung Warentest bewertet Veggie-Schnitzel: Gleich fünf gute Bewertungen

Als Hauptzutaten wurden beispielsweise Hülsenfrüchte oder Weizen verwendet. Je nach Zutaten ergibt sich bei den Veggie-Alternativen ein anderer Geschmack. Auch die Nährstoffe variieren je nach Zutaten. Die allermeisten der getesteten Veggie-Schnitzel erhielten ein gutes bis befriedigendes Ergebnis, zwei Produkte wurden mit ausreichend bewertet und waren damit die am schlechtesten bewerteten Produkte im Test.

Weniger gut hingegen fiel eine Untersuchung von Ökotest aus, die vegane Wurst untersuchte und zwei Drittel der Proben mit mangelhaft und ungenügend bewertete. In einer anderen Untersuchung konnte auch veganes Hackfleisch Ökotest nicht überzeugen, nur vier Produkte erhielten eine gute Bewertung. (Kilian Bäuml)