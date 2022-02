Maskenpflicht im Auto? Das müssen Fahrzeug-Besitzer für 2022 dringend wissen

Muss ich einen Mund-Nasenschutz im Auto tragen? Ist eine FFP 2 Maske Pflicht im Erste-Hilfe Kasten? Und wann kann ein Bußgeld fällig sein?

München - Müssen wir oder müssen wir nicht? Das Thema Corona Maske im Auto beschäftigt Autofahrerinnen und Autofahrer. Denn wegen einer fehlenden Maske im Verbandskasten ein Bußgeld zahlen - darauf hat wohl niemand Lust.

Mund-Nasen-Schutz wird zum Pflicht-Item im Verbandskasten

Ihn sollte jeder im Auto haben - den Verbandskasten. Nicht, weil der Gesetzgeber es so möchte. Sondern vielmehr, um im Fall des Falles schnell Hilfe leisten zu können. Aber muss nun eine Maske im Verbandskasten sein. Oder im Auto? Ja, soviel ist momentan sicher. Irgendwann im Laufe des Jahres sollen Mund-Nasen-Schutzbedeckungen Pflichtbestandsteil im Erste-Hilfe-Set sein. Wann und um welche Art von Masken es sich handeln soll, ist noch nicht terminiert.

Generell gilt, ist in einem Auto kein Verbandskasten, ist das ein Verstoß gegen die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Hat der Fahrzeughalter keinen Erste-Hilfe-Kasten dabei, muss er mit zehn Euro Strafe rechnen.

Ist der Mund-Nasen-Schutz jetzt Pflicht für Fahrer und Insassen?

Klares Nein. Niemand ist in einem privaten PKW verpflichtet, eine Maske zu tragen. Bei Fahrten mit einer haushaltsfremden Person raten die Experten vom ADAC zu Tragen eines Mundschutzes. Vorgeschrieben ist es aber nicht. Ausnahmen können in Kraft treten, sollte die Krankenhausampel eines Bundeslandes auf Gelb schalten. Dann müsse, so der ADAC, „vor einer Fahrt mit einer haushaltsfremden Person überprüft werden, ob eine medizinische Maske oder FFP2-Maske zu tragen ist. Die Länderverordnungen können hier unterschiedliche Regeln vorsehen.“

Gesicht muss trotz Maske erkennbar bleiben

ADAC-Juristen weisen darauf hin, dass Personen, die den Wagen lenken, trotz Maske darauf achten müssten, dass ausschlaggebende Gesichtszüge im Wesentlichen auszumachen sind. Masken verdecken Nasen- und Mundpartie, doch die Augen sind jedoch zu erkennen. Das dürfte in der Regel ausreichen, um eine Identität feststellen zu können.