Besser als DB Navigator? Warum sich die Alternative Bahn-App für Reisende lohnt

Von: Vivian Werg

Der DB Navigator wird von Millionen Bahnfahrenden genutzt. Eine alternative Bahn-App soll aber noch besser sein. Alles Wissenswerte über die App-Alternative.

München – Die App DB Navigator bringt viele Vorteile für Bahnfahrende: von der papierlosen Ticketbuchung, Bestpreissuche, aktuellen Wagenreihung, Auslastungsinformation bis hin zum Komfort-Check-in und Benachrichtigungen zur Reise.

Laut dem Technikportal chip.de soll die App-Alternative „Bahn: Fahrplan und Live Tracking“ jedoch einiges besser machen. Warum sich der Blick in die alternative Bahn-App lohnt, haben wir nachfolgend zusammengefasst.

Eine alternative Bahn-App soll noch besser sein als der DB Navigator.

Alternative Bahn-App: Das macht die „Bahn: Fahrplan und Live Tracking“ besser als den DB Navigator

Wie das Portal schreibt, ist das als Android- und iOS-App sowie als Web-App erhältliche „Bahn: Fahrplan und Live Tracking“ eine inoffizielle Alternative zum bekannten DB-Navigator. chip.de bewertet die App-Alternative mit „Gut“. Folgende Features seien besser:

Fahrplan

Verbindungen: Mit wenigen Klicks erhält man eine Übersicht aller Züge, Umstiege und gegebenenfalls Fußwege. Passende Zugverbindungen können als Favorit gespeichert und immer im Blick behalten werden. Abfahrtstafeln zeigen, welche Züge als Nächstes am Bahnhof abfahren.

Mit wenigen Klicks erhält man eine Übersicht aller Züge, Umstiege und gegebenenfalls Fußwege. Passende Zugverbindungen können als Favorit gespeichert und immer im Blick behalten werden. Abfahrtstafeln zeigen, welche Züge als Nächstes am Bahnhof abfahren. Akkurate Echtzeit-Informationen: Damit sind Reisende immer auf dem neuesten Stand. Alle Halte des Zuges mit den entsprechenden Uhrzeiten, Gleisnummern und zusätzlichen Hinweisen zu Verspätungen, Störungen und Ausfällen werden angezeigt. Eine Kartenansicht zeigt die Strecke, alle Stationen und den ungefähren Standort des Zuges.

Damit sind Reisende immer auf dem neuesten Stand. Alle Halte des Zuges mit den entsprechenden Uhrzeiten, Gleisnummern und zusätzlichen Hinweisen zu Verspätungen, Störungen und Ausfällen werden angezeigt. Eine Kartenansicht zeigt die Strecke, alle Stationen und den ungefähren Standort des Zuges. Nützliche Auslastungsprognosen: Die Auslastungsprognose ist besonders praktisch, weil sie die aktuelle und prognostizierte Auslastung der Züge anzeigt. So kann man vorab entscheiden, ob man einen Sitzplatz reservieren oder lieber eine andere Verbindung wählen sollte.

Die Auslastungsprognose ist besonders praktisch, weil sie die aktuelle und prognostizierte Auslastung der Züge anzeigt. So kann man vorab entscheiden, ob man einen Sitzplatz reservieren oder lieber eine andere Verbindung wählen sollte. Wagenreihung oder Live-Tracking: In der App ist die Wagenreihung einsehbar. Das ist sehr hilfreich, da man direkt zum Abschnitt am Bahnsteig gehen kann, wo der Wagen mit dem reservierten Sitzplatz halten wird.

In der App ist die Wagenreihung einsehbar. Das ist sehr hilfreich, da man direkt zum Abschnitt am Bahnsteig gehen kann, wo der Wagen mit dem reservierten Sitzplatz halten wird. Ganz neu: Deutschlandticket-Filter – damit finden Nutzer des 49-Euro-Tickets die bestmöglichen Fahrten aus dem Nah- und Regionalverkehr, die auch wirklich im Deutschlandticket inklusive sind.

Pendler, Vielfahrer und Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) profitieren zudem von nützlichen Zusatzinformationen wie DB Lounges, Zugtypen und Standortinformationen.

Neue DB-App: DB Navigator wird 2024 durch eine Nachfolger-App ersetzt

Wie bereits bekannt ist, soll der DB Navigator durch einen App-Nachfolger, dem „Next DB Navigator“, abgelöst werden. Dieser ist bereits im App-Store erhältlich und die neuen Funktionen und Verbesserungen können von Bahnkunden vorab ausprobiert und genutzt werden. Laut der Deutschen Bahn soll das alte System voraussichtlich erst im ersten Quartal 2024 vom Markt genommen werden.

Laut dem Beförderungsunternehmen wurde beim neuen App-Nachfolger das Design und die Benutzeroberfläche optimiert. Mehr neue Features werden schrittweise dazukommen. Im direkten Vergleich mit dem klassischen DB-Navigator, überzeugt der Next DB Navigator chip.de zufolge zusätzlich mit einem schnelleren Zugriff auf das eigene Profil und wichtigen Informationen und Fahrplanänderungen. Einziger Nachteil bisher: die Übertragung von Fahrkarten von einer App auf die andere ist derzeit nicht möglich.

Die DB verkauft ihre Tickets über viele Kanäle: Online über die Website oder per App, am Fahrkartenautomaten oder klassisch im Reisezentrum. Einen Verkaufsservice schafft die DB nach 25 Jahren jedoch ab. Der abgesagte Streik auf den Schienen hat für Erleichterung gesorgt. Der 50-Stunden-Streik bei der Deutschen Bahn konnte abgewendet werden, reibungslos wird es zum Wochenbeginn (15. Mai) an den Bahnsteigen wohl trotzdem nicht ablaufen. (Vivian Werg)