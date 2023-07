Stiftung Warentest mit wichtigen Tipps zum Winter: „Dann sollten Sie den Energieanbieter unbedingt wechseln“

Von: Felina Wellner

Teilen

Für viele Menschen sind die Strom- und Gaspreisbremse kaum spürbar. Um langfristig Geld zu sparen, kann es sich lohnen, den Energieanbieter kurzfristig zu wechseln.

München – Energieanbieter jetzt wechseln? Es gebe nichts, was dagegen spricht, so Hannes Rohde vom Stiftung Warentest im Interview mit der ZDF-Sendung WISO. Entlastungen durch die Strom- und Gaspreisbremse sind für viele Haushalte geringer als erhofft ausgefallen. Doch wer zum Winter aktiv wird und seinen Energieanbieter wechselt, könnte langfristig Geld sparen.

Verivox, Check24 und Co.: Experte klärt auf, warum ein Energieanbieter-Vergleich jetzt ratsam ist. (Symbolfoto) © IMAGO/Janine Schmitz

Experte vom Stiftung Warentest rät: Darum kann es sich lohnen, den Energieanbieter zu wechseln

Im Laufe des Ukraine-Kriegs sind die Preise für Gas und Strom in die Höhe geschossen. Laut IT-Experte Hannes Rohde pendeln sich die Strom- und Gaspreise aktuell wieder ein: „Wir sehen seit Januar kontinuierlich signifikant fallende Preise.“ Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (bdew) hat die Entwicklung der Haushaltspreise in den Vorjahren veröffentlicht:

Strompreise (EUR/kWh) Gaspreise (EUR/kWh) Im Jahr 2021: 0,32 Im Jahr 2021: 0,07 Im Jahr 2022: 0,39 Im Jahr 2022: 0,18 Aktuell: etwa 0,30 (laut Experte) Aktuell: etwa 0,09 (laut Experte)

Gründe für die fallenden Preise seien Rohde zufolge ein derzeitiges Überangebot an Gas, aber auch die günstige Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen, beispielsweise aus der Windkraft oder tragbaren Solarsystemen. Da sich die aktuellen Marktpreise unter den Schwellen der Preisbremse bewegen, sei dessen Effekt oftmals für Verbraucher kaum spürbar. Die aktuelle Preissituation lade aber unter Umständen zu einem Wechsel des Energieanbieters ein, so der IT-Experte. Denn: Die Preisbremse ist befristet und außerdem könnten die Preise im Winter wieder steigen.

Energieanbieter wechseln? So gehen Sie vor

Wer keinen Neukundenvertrag hat und die Grundversorgung nutzt, zahle laut AFP-Informationen oft zu viel. Nicht nur für Vielverbraucher – es lohnt sich für alle, nach günstigeren Alternativen zu suchen und einen Preisvorteil für die nächsten zwölf Monate zu sichern, sagt Rohde. Gegenüber WISO erklärt der Experte Schritt für Schritt, wie ein Energieanbieter-Wechsel funktioniert:

Vertragslaufzeit herausfinden: Beim Grundversorgungstarif sind es zwei Wochen, bei Sondertarifen und vor März 2022 abgeschlossenen Tarifen kann sich eine kurzfristige Kündigung unter Umständen schwieriger gestalten Vorjahresverbrauch ausfindig machen: in Abrechnung ablesbar Überblick verschaffen: Vorjahresverbrauch und Postleitzahl in Verbraucherportal eintragen und Alternativangebote anzeigen lassen; Filter entsprechend eigenen Bedürfnissen anpassen (auch Tarife anzeigen, die nicht über Portal abschließbar sind) Regionale Energieversorger prüfen: werden oft bei Check24, Verivox und Co. nicht berücksichtigt

Um Geld zu sparen, kann es ratsam sein, sich mit einem Energieanbieter-Wechsel zu beschäftigen. Ängste um die eigene Energieversorgung brauche aber niemand haben, so Rohde. In Deutschland ist es gesetzlich geregelt, dass eine Versorgung auch bei Energieanbieter-Insolvenz sichergestellt wird. Sie fallen dann in die Ersatzversorgung des jeweiligen Energieversorgers, der regional zuständig ist. (Felina Wellner)