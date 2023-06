Ungeahntes Zaubermittel: Mit diesem Haushaltstrick bleiben Erdbeeren lange frisch

Von: Vivian Werg

Teilen

Im Frühsommer geht für viele Menschen nichts über leckere Erdbeeren. Allerdings sind die Früchte sehr empfindlich und können schnell verderben – wie sie lange frisch bleiben.

Kassel – Bei Hitze ist Obst der ideale, gesunde Sommersnack. Neben Wassermelonen und Kirschen erfreuen sich auch Erdbeeren großer Beliebtheit. In dem roten Früchtchen steckt aber noch viel mehr als man denkt. Erdbeeren sind vor allem gesund und kalorienarm. Weil in ihr weniger Fruchtzucker als in anderen Obstsorten steckt, ist sie eine wahre Vitaminbombe: reich an Ballaststoffen, die dem Körper ein langes Sättigungsgefühl vermittelt und gleichzeitig die Verdauung fördert.

Verständlich also, dass die Erdbeere bei den meisten hoch im Kurs steht. Ist sie aber erstmal gekauft, gilt es jedoch schnell zu sein. Denn die Superfrucht hält sich nicht lange, ist leicht verderblich und verliert schnell ihr Aroma. Idealerweise sollte man sie sogar noch am selben Tag verzehren.

Zu viele Erdbeeren auf einmal gekauft oder gepflückt? Wer die leckeren Früchte nicht gleich verwerten kann, sollte sie richtig lagern (Symbolbild) © Konstantin Trubavin/ Imago

Erdbeeren: Mit diesem einfachen Haushaltstrick halten Sie die rote Frucht frisch

Erdbeeren sind hochempfindlich und wenn sie nicht sofort verzehrt werden, sollten sie nicht bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. Denn wie mein-schooener-garten.de schreibt, verdunsten sie bei Zimmertemperatur schnell Feuchtigkeit, werden schrumpelig und verlieren dadurch Biss und Aroma. Auch Würmer und andere kleine Tierchen können sich in den Erdbeeren verstecken, mit einem simplen Trick aber entlarvt werden.

Da Erdbeeren generell sehr wasserhaltig sind, sollten sie nicht gewaschen werden, wenn man nicht vorhat, sie direkt zu essen. Durch die zusätzliche Feuchtigkeit können die Früchte noch schneller faulen. Ein unerwartetes Haushaltsmittel kann aber Abhilfe verschaffen: Nach Informationen von N-tv beugt Essig, Schimmel vor und sorgt für eine längere Haltbarkeit. Hierfür sind fruchtige Essigsorten wie Himbeer- oder Apfelessig besser geeignet. So geht‘s:

Schritt 1: Zunächst sollten die Erdbeeren aussortiert werden, die schon weiche Stellen enthalten. Die restlichen kurz unter kaltem Wasser abwaschen.

Zunächst sollten die Erdbeeren aussortiert werden, die schon weiche Stellen enthalten. Die restlichen kurz unter kaltem Wasser abwaschen. Schritt 2: Eine Schale mit einem Drittel Essig und zwei Dritteln Wasser füllen und die Erdbeeren hineinlegen. Die Lösung für einige Minuten einwirken lassen.

Eine Schale mit einem Drittel Essig und zwei Dritteln Wasser füllen und die Erdbeeren hineinlegen. Die Lösung für einige Minuten einwirken lassen. Schritt 3: Im Anschluss die Erdbeeren herausnehmen, gut abspülen und vorsichtig trocknen. Fertig. Damit sind sämtliche Keime abgetötet.

Erdbeeren: Fünf weitere Tipps, wie Sie die roten Früchtchen auch noch länger frisch halten können

Jetzt, wo die Erdbeerzeit im vollen Gange ist, nimmt man gerne mal mehrere Schalen mit. Ob selbst gepflückt vom Feld oder vom Supermarkt – die empfindlichen Früchte schmecken frisch am besten. Doch nicht immer lassen sie sich sofort verbrauchen. Diese Tipps helfen Sie länger frisch zu halten:

Vorsicht beim Transport: Beim Kauf schon prüfen, ob die Erdbeeren noch frisch sind und keine matschigen Stellen oder Schimmel aufweisen. Beim Transport nach Hause darauf achten, dass die Erdbeeren frische Luft bekommen.

Beim Kauf schon prüfen, ob die Erdbeeren noch frisch sind und keine matschigen Stellen oder Schimmel aufweisen. Beim Transport nach Hause darauf achten, dass die Erdbeeren frische Luft bekommen. Nicht waschen: Da Wasser den Früchten Aroma entzieht, sollten Erdbeeren erst direkt vor dem Essen gewaschen werden. Auch das Entfernen von Blättern und Stiel sollte erst kurz vor dem Verzehr geschehen.

Da Wasser den Früchten Aroma entzieht, sollten Erdbeeren erst direkt vor dem Essen gewaschen werden. Auch das Entfernen von Blättern und Stiel sollte erst kurz vor dem Verzehr geschehen. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen: Schlechte Stellen sollten stets sofort herausgeschnitten werden, da sich Schimmel sonst in Erdbeeren wegen des hohen Wasseranteils schnell ausbreitet.

Schlechte Stellen sollten stets sofort herausgeschnitten werden, da sich Schimmel sonst in Erdbeeren wegen des hohen Wasseranteils schnell ausbreitet. Erdbeeren richtig lagern: Sie bleiben länger frisch, wenn man sie kühl und luftig lagert. Am besten im Gemüsefach des Kühlschranks. In einem Sieb gelagert, erhalten die Früchte zudem von allen Seiten ausreichend Luft. Trocken im Kühlschrank aufbewahrt, halten sich Erdbeeren etwa zwei Tage.

Sie bleiben länger frisch, wenn man sie kühl und luftig lagert. Am besten im Gemüsefach des Kühlschranks. In einem Sieb gelagert, erhalten die Früchte zudem von allen Seiten ausreichend Luft. Trocken im Kühlschrank aufbewahrt, halten sich Erdbeeren etwa zwei Tage. Gefriertruhe: Erdbeeren kann man problemlos einfrieren. Im Kühlfach halten sich Erdbeeren bis zu zehn Monate. Nach dem Auftauen kann man sie gut für Smoothies, Erdbeer-Sauce- oder Marmelade verwenden.

Erdbeeren kann man problemlos einfrieren. Im Kühlfach halten sich Erdbeeren bis zu zehn Monate. Nach dem Auftauen kann man sie gut für Smoothies, Erdbeer-Sauce- oder Marmelade verwenden. Quelle: n-tv, Öko-Test

Heimische Erdbeeren gibt es in der Regel nur in den Sommermonaten von Mai bis Juli. Öko-Test rät allerdings vom Kauf vor und danach ab. Im Frühjahr schmecken Erdbeeren zum einen beispielsweise noch nicht so süß und fruchtig, zum anderen sollte man auch zugunsten der Umwelt darauf verzichten. Außerhalb der Saisonzeit handelt es sich meist um Import-Erdbeeren, die bereits eine lange Transportzeit hinter sich haben. Gleichzeitig enthalten sie häufig Pestizide und haben eine schlechte Ökobilanz.

Wer Erdbeeren selbst pflanzen und ernten möchte, sollte beachten, dass Erdbeerpflanzen bis spätestens Mitte August ins Beet sollten. Dabei gibt es bei Sorten- und Standortwahl sowie beim Vorbereiten des Beetes einiges zu beachten. Erdbeeren sollten auch richtig geerntet werden. Einfache Fehler beim Erdbeer-Pflücken lassen sich vermeiden, um dadurch Geschmack zu gewinnen. (Vivian Werg)