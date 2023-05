„Fleisch-Papst“ testet Steaks – und stellt Supermarkt vernichtendes Urteil aus: „Schei**, labbrig“

Von: Teresa Toth

Für ein Steak beim Metzger zahlen Verbraucher deutlich mehr als im Discounter. Ob die hohen Preise gerechtfertigt sind, will ein Fleisch-Experte testen.

München – Beim Metzger ist die Qualität des Fleisches besser als im Supermarkt oder Discounter – davon gehen viele Verbraucher aus. Doch stimmt das wirklich? Zumindest die Grillwürste von Aldi und Penny kassierten beim Öko-Test bereits schlechte Ergebnisse. Ob es auch beim Steak immer die teure Variante sein muss, hat der bekannte Metzger Dirk Ludwig herausgefunden.

„Fleisch-Papst“ testet vier unterschiedliche Steaks ohne zu wissen, woher sie sind

Für den Steak-Test prüfte der sogenannte „Fleisch-Papst“ mehrere Rindersteaks, die zwei Focus-Reporterinnen in verschiedenen Discountern und Supermärkten kauften. Ludwig beurteilt die Fleischprodukte in Aussehen, Zubereitung und Geschmack, ohne zu wissen, welches Steak aus welchem Laden stammt. Auch ein Steak seiner eigenen Metzgerei legten ihm die Reporterinnen vor, berichtet das Nachrichtenmagazin.

Vor allem zum Grillen erfreuen sich Rindersteaks großer Beliebtheit. © Axel Heimken/dpa

„Sieht scheiße aus, ziemlich labbrig, fällt auseinander, kaum Farbe“, fällte der Fleisch-Sommelier sein vernichtendes Urteil zu einem der Steaks, das die Reporterinnen in einer Edeka-Filiale besorgt hatten. Auch in Sachen Zubereitung und Geschmack konnte das Fleischstück nicht überzeugen. Für Überraschung sorgte dagegen ein Steak aus einem Discounter: Das Rumpsteak von Aldi der Marke „Gut Bio“ konnte in allen drei Kategorien punkten und landete auf dem zweiten Platz – hinter dem Steak aus Ludwigs eigener Metzgerei.

Fleisch aus Edeka ist nicht nur am günstigsten, sondern auch am schlechtesten

Das Fleisch aus „Der Ludwig Metzgerei“ im hessischen Schlüchtern überzeugte den Experten sowohl in Aussehen, Zubereitung und Geschmack und erhielt satte 12 Punkte. Mit 61,95 Euro pro Kilo ist das Steak dreimal so teuer wie das günstigste Steak von Edeka mit einem Kilopreis von 17,90 Euro. Auf Platz drei landete ein Lidl-Steak; auf dem letzten Platz das durchgefallene Fleisch von Edeka, das der Profi-Metzger lieber gegen „einen Kartoffel-Rösti“ eintauschen würde. Bei der Bewertung außer Acht gelassen wurde allerdings das Tierwohl.

Fleisch im Test: Alle Testergebnisse im Überblick

Laden Gesamtpunktzahl Der Ludwig Metzgerei 12 Aldi 8 Lidl 7 Edeka 3

Bei einem Öko-Test im vergangenen Jahr durchliefen etwa mehrere Schweinefleischprodukte einer Prüfung in Hinblick auf die Tierhaltung und fielen gnadenlos durch. Der Test ergab, dass viele Tiere vor ihrem Tod leiden. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Stiftung Warentest: „Das Leben vieler Mast­schweine verläuft trostlos, wie unser Test zeigt. Die meisten Tiere verbringen ihr kurzes Leben in geschlossenen Ställen mit kleinen Fens­tern. Viele Anbieter geben sich damit zufrieden“, so die Verbraucherorganisation.

Metzger testet Fleisch: Wem Tierwohl wichtig ist, muss auf entsprechende Labels achten

Während das Fleisch vom Metzger in Hinblick auf den Geschmack zwar überzeugt, stammt es nicht zwangsläufig aus besserer Tierhaltung. Da ein Großteil der Metzgereien seine Ware extern bezieht, handelt es sich meist um Fleisch, das ebenso von Großschlachtereien stammt wie das Billigfleisch der Discounter, erklärt Öko-Test.

Verbraucher, denen das Tier­wohl am Herzen liegt, sollten beim Kauf ihres Fleisches daher auf Tierwohl-Labels achten. Diese geben Auskunft darüber, ob die Tiere Zugang zu Frisch­luft, viel Bewegungs­freiheit und Beschäftigungs­material wie Heu hatten, so Stiftung Warentest in einer Mitteilung über die Hinweisaufkleber. (tt)