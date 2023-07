Pfandautomaten-„Revolution“ bei Aldi, Edeka und Rewe? Neues System schluckt 100 Flaschen auf einmal

Von: Christoph Gschoßmann

Frust am Pfandautomat: Wer kennt ihn nicht? Eine „Revolution“ soll aber nun alles ändern. Das Zurückgeben könnte künftig rasend schnell gehen.

München – Vor dem Pfandautomaten hat wohl fast jeder Verbraucher schon viel zu viel seiner Lebenszeit geopfert. Die Maschinen in Supermärkten brauchen für die einzelnen Flaschen oft quälend lange, sind dann plötzlich voll und müssen vom Personal gewartet werden – oder nehmen überraschenderweise eine bestimmte Marke nicht an, die man dann wieder mit nach Hause nehmen muss.

Das Frust-Potenzial ist bei vielen dementsprechend groß. Ein neues System soll den gestressten Kunden künftig Entlastung bringen. Der in Norwegen entwickelte Pfandautomat „Tomra R1“ stellt laut Berichten einen riesigen Entwicklungssprung dar. Sein größtes Feature – sein Arbeitstempo. „Tomra“ ist norwegisch und bedeutet „leer“.

Neuer Pfandautomat wird in Aldi-Filialen getestet - „Unübertroffen einfach, sauber und komfortabel“

So soll bei dem neuen Automaten, der aktuell in vier Aldi-Filialen getestet wird, möglich sein, gleich hundert Flaschen auf einmal loszuwerden. Lange Wartezeiten könnten also bald Geschichte sein. So wie auch der berüchtigte „Aldi-Äquator“? Zuletzt kursierten Pläne für eine große Umstrukturierung.

Laut Angaben der Entwicklerfirma Tomra Systems schaffe es das System, den Rückgabeprozess „bis zu fünfmal schneller“ zu machen. Recycling von Getränkeverpackungen sei dadurch „unübertroffen einfach, sauber und komfortabel“. Die Firma selbst spricht hierbei von einer „Revolution“. Erstmals werde Druckluft für den Sortierungsprozess eingesetzt.

Auf dem Promo-Video der Firma erhält man einen Einblick: Ein Kunde schüttet einen ganzen Sack unsortierter Flaschen in das Gerät, das damit keine Probleme zu haben scheint. Auch sendet das System auf Wunsch eine Nachricht an das Handy eines Mitarbeiters, wenn es Störungen gibt. Ein weiteres Feature also, das die Wartezeiten der Kunden minimieren soll.

Supermärkte steigern durch Pfandautomaten-Revolution sogar ihren Umsatz

Laut der Website des Produkts soll sich Tomra sogar so großer Beliebtheit erfreuen, dass sich der Umsatz der beteiligten Märkte steigert. So zitiert diese einen Einzelhändler aus Schweden: „All unsere Kunden sind überrascht: ‚Was? Mehr muss ich nicht mehr tun? Ich schütte sie einfach hier rein?‘“ Weiter sagt er: „Unsere Erfahrung ist, dass der Automat mehr Kunden in den Markt zieht, und wenn sie hier recyceln, kaufen sie auch hier ein.“

Doch wo genau findet die „Revolution“ statt? Bisher nur in ausgewählten Läden. So erleben Aldi-Kunden in Hattingen, Bunde und Wilhelmshaven und seit kurzem auch in der Forsterstraße in Aachen das neue System. Das gab der Discounter bekannt. Laut eines Berichts der WAZ kommen Tomras auch in einigen Märkten von Edeka, Netto und Rewe zum Einsatz.

Auch bei Rewe kündigt sich eine Revolution an; denn künftig soll es keine Werbeprospekte mehr geben. Der Lebensmittelkonzern bewirbt seine Produkte nur noch digital. (cgsc)