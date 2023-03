Handykabel in der Steckdose: So viel kostet der heimliche Stromfresser

Von: Stella Henrich

Ein Ladegerät, das ständig in der Steckdose eingesteckt ist, gleicht einem tröpfelndem Wasserhahn. Denn selbst wenn kein Handy oder Powerbank daran angeschlossen sind, verbraucht das Netzteil Strom.

Hamburg ‒ Ein Smartphone mit geringer Stromanzeige wird schnell zum Stressfaktor. Sobald die Meldung „Energiewarnung - schließen Sie ihr Ladegerät an“ aufploppt, wird es höchste Zeit. Händeringend wird dann oft nach dem Ladegerät gesucht, das bestenfalls immer am gleichen Platz in der Wohnung oder am Arbeitsplatz liegt. Rasch wird das passende Kabelende an das Gerät angeschlossen und schon steigt der Balken im Display wieder an.

Und das Handy ist dabei nicht das einzige elektronische Gerät, das Verbraucher regelmäßig aufladen müssen. Auch Tablets, Powerbanks, Sound-Speaker und Fitnessuhren müssen immer wieder ans Stromnetz. Deshalb bleiben die vielen Ladekabel wahrscheinlich auch aus purer Bequemlichkeit oftmals in der Steckdose stecken. Doch ist das tatsächlich angesichts der derzeitigen Energiekrise und hoher Strompreise eine gute Idee? Denn Ladegeräte verbrauchen natürlich auch Strom, wenn sie am Netz hängen und kein Gerät angeschlossen ist.

Bequemlichkeit kostet Verbraucher bares Geld: Das Ladegerät frisst auch ohne angeschlossene Geräte Strom. (Symbolbild) © Michael Bihlmayer/imago

Stromfresser Handykabel: Ladegeräte verbrauchen Strom, wenn kein Gerät am Kabel steckt

Netzteile sind „unentdeckte Stromfresser in Haushalten“, warnt Energieexperte Martin Brandis von der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern. Denn wenn das Ladegerät immer steckt, verbraucht es auch weiterhin Strom. Der Grund ist ein Transformator im Gerät selbst, der dafür sorgt, dass die 230 Volt, die aus der Stromsteckdose fließen, auf das nötige Maß umgewandelt werden. Verbraucher merken das vor allem daran, dass sich das Ladegerät unangenehm heiß anfühlt.

Externe Netzteile, die seit dem 1. April 2020 in den Verkehr gebracht wurden, dürfen laut EU-Ökodesign-Verordnung 2019/1782 ohne Last nicht mehr als 0,10 Watt Leistung aufnehmen. Bei diesen Geräten sind die Kosten daher gering. „Ein Netzteil, das diesen Grenzwert einhält, verbraucht bei einem Jahr ununterbrochener Nulllast 0,876 Kilowattstunden Strom, mit Stromkosten unter 50 Cent“, rechnet Martin Brandis dem Online-Portal Utopia.de vor. Ältere Netzteile und Ladegeräte, aber auch Geräte aus Nicht-EU-Ländern, könnten hingegen zu deutlich höheren Verlusten führen, so der Energieexperte.

Stromfresser Ladekabel: Enormes CO₂-Einsparpotenzial möglich

Verbraucher sollten bedenken, dass meist viele Ladegeräte am Stromnetz in den eigenen vier Wänden zu Hause hängen. Nicht nur das Handy, auch das Tablet, die etlichen Powerbanks und die Fitnessuhr saugen Saft aus der Steckdose. Es kann sich am Ende also durchaus rechnen, die Kabel vom Netz zu nehmen, wenn sie nicht benötigt werden. Der schwedische Energieversorger Vattenfall spricht von einem jährlichen Einsparpotenzial von rund 82.450 Tonnen CO₂ , wenn Verbraucher in Deutschland nach dem Aufladen die Kabel aus der Steckdose und den Handys ziehen.

Dabei sollten Verbraucher auch prüfen, ob es sich für sie auch lohnen kann, weitere Stromfresser vom Netz zu nehmen. Manche Geräte im Haushalt lassen sich bedenkenlos nachts abschalten. Auch die Umrüstung auf eine neues Modell kann sich lohnen. Denn ein Ladegerät, das für mehrere Geräte geeignet ist, spart Geld und Zeit. Und hilft zudem, Elektroschrott zu vermeiden, weshalb die EU ab 2024 auch einheitlich Standards für Ladebuchsen bereits beschlossen hat.