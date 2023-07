Teppich effektiv reinigen: Wodka hilft bei unangenehmen Gerüchen

Von: Helena Gries

Teilen

Einen Teppich reinigen kann oftmals recht aufwendig sein. Um Gerüche zu entfernen, bedarf es nicht immer einer professionellen Reinigung. Wodka kann helfen. (Symbolbild) © Imago

In Teppichen können sich schnell Bakterien sammeln, die für unangenehme Gerüche sorgen. Dagegen kann Wodka helfen, doch bei der Anwendung gibt es einiges zu beachten.

München – Teppiche haben die Eigenschaft, in den eigenen vier Wänden für wohlige Atmosphäre zu sorgen. Sie gelten nicht nur als beliebte Dekoration, sondern beugen vor allem im Winter kalten Füßen vor. Die gründliche Reinigung eines Teppichs stellt jedoch schnell den ein oder anderen Verbraucher vor eine größere Herausforderung.

Denn besonders Teppiche aus Wolle können mit der Zeit einen muffigen oder beißenden Geruch entwickeln, wenn sie nicht regelmäßig fachgerecht gereinigt und gepflegt werden. Doch es müssen nicht immer teure Reinigungsmittel her, die eventuell durch chemische Zusätze noch Schaden anrichten. Der Teppich muss auch nicht unbedingt gleich in die Wäsche oder in die professionelle Reinigung. Herkömmlicher Wodka könnte an dieser Stelle als Hausmittel schon weiterhelfen.

Diese Stellen vergessen Sie beim Putzen andauernd Fotostrecke ansehen

Wodka als Teppich-Reinigungsmittel: Wunderwaffe gegen Schädlinge und Bakterien

Dass sich Alkohol zum Putzen eignet, ist bereits bekannt. Spiritus als reiner Alkohol kann beispielsweise im Haushalt vielfältig eingesetzt werden, beispielsweise zum Reinigen von fettigen Oberflächen oder zur Desinfektion. Aber auch zur gezielten Behandlung von Flecken auf Textilien kann er zum Einsatz kommen. Doch auch die nicht ganz so hochprozentige Spirituose Wodka kann viele Alltagsprobleme lösen und entpuppt sich dabei sogar als Wunderwaffe.

Dieser kann nämlich nicht nur als Schädlingsbekämpfung oder Fugenreiniger im Haushalt zum Einsatz kommen. Als besonders effektiv gilt das alkoholische Getränk bei der Bekämpfung von Gerüchen, berichtet das Technikmagazin Chip. Durch den hohen Alkoholgehalt im Wodka werden Bakterien abgetötet, die für den unangenehmen Geruch verantwortlich sind. Der Alkoholgeruch ist dabei schon nach kurzer Zeit verflogen. Ein paar Tropfen eines ätherischen Duftöls können dem Alkoholgeruch jedoch auch entgegenwirken.

Mit Wodka unangenehme Gerüche vertreiben: So können Verbraucher vorgehen

Das alkoholische Getränk kann somit im Haushalt dazu genutzt werden, größere Textilien wie Teppiche oder Sofas von unangenehmen Gerüchen zu befreien. Verbraucher sollten dafür wie folgt vorgehen:

Schritt 1: Einen Teil Wodka und drei Teile Wasser in einer Sprühflasche mischen

Schritt 2: Teppich gleichmäßig besprühen

Schritt 3: Lösung mit einer weichen Bürste verteilen

Schritt 4: Teppich über Nacht trocknen lassen

Schritt 5: abschließend kurz absaugen

Wodka eignet sich übrigens auch sehr gut, um im Sommer Wespen zu vertreiben. Das Versprühen von Wodka in der Umgebung soll für ein schnelles Abziehen der Insekten sorgen. (hg)