Verbraucher „kaufen Luft“: ZDF deckt auf, welche Eis-Hersteller besonders fies tricksen

Von: Anna-Lena Kiegerl

Manche schwören auf das Eis aus dem Supermarkt. Doch dabei wird häufig dreist gemogelt. Denn viele der Eissorten enthalten viel Luft – und sind damit teurer als gedacht.

München – Bei hohen Temperaturen im Sommer ein Eis – was gibt es Besseres? Ist keine Eisdiele in der Nähe, greifen viele Deutsche auf das Eis aus dem Supermarkt zurück. Anderswo gibt es nun auch Eisautomaten als Ersatz zur Eisdiele. Doch wussten Sie, dass bei den meisten Eis-Marken gar nicht so viel Inhalt drin ist wie erwartet? Das ZDF und Sebastian Lege decken in der Sendung „ZDF Besseresser“ Tricks der Lebensmittel-Industrie auf und haben erstaunliche Erkenntnisse über das Supermarkt-Eis gemacht.

Mogel-Packungen beim Eis von Langnese, Mövenpick und Co.: Gewicht entspricht nicht dem Volumen

Betrachtet man eine Packung Cremissimo Vanille-Eis genauer, sollte einem ein Punkt besonders auffallen. Denn normalerweise ergeben 500 Milliliter 500 Gramm. Doch beim beliebten Eis ist das ganz anders. Hier kommen 650 Gramm auf 1300 Milliliter. Aber wie kann das sein?

Langnese verdoppelt also das Volumen des Eises. Dies funktioniert, indem dem Eis viel Luft hinzugefügt wird. Das macht die Eismasse zwar cremiger und schaumiger, aber sorgt auch dafür, dass weniger Eis enthalten ist. Im Langnese Cremissimo sind also ganze 50 Prozent Luft enthalten. Dem schließen sich allerdings auch die meisten anderen überprüften Eis-Marken aus dem Supermarkt an. Einzig und allein die Marke Häagen-Dasz sticht heraus. Sie ist allerdings auch die teuerste Variante.

Eis-Trick aufgedeckt: So viel Luft befindet sich in den verschiedenen Marken

Standardeis 30 % Cremissimo 50 % Mövenpick 48 % Häagen-Dasz 24 % Bon-Gelati (Lidl) 50 % Ja! (Rewe) 50 %

Beim Test mit Giovanna Bonnazi, die zu einer der besten Eismacherinnen der Welt gekürt wurde, zeigt sie dieses Problem noch einmal anschaulich auf. Das Eis von Cremissimo bringt pro Becher 44 Gramm auf die Waage, während das hausgemachte Eis der Italienerin 78 Gramm im selben Becher wiegt. Moderator Sebastian Lege bezeichnet dies folgendermaßen: „Gleiche Füllmenge, doch viel mehr Produkt enthalten. Entweder kaufen Sie echtes Eis oder Luft.“

Mogel-Packungen beim Eis: teurer als gedacht!

Und auch die Verbraucherzentrale Hamburg informiert über dieses Problem. Demnach müssen Eishersteller den Luftgehalt nicht angeben, es besteht aber die Möglichkeit das Gewicht anzugeben. Doch auch das ist keine Pflicht. Zudem ist der Grundpreis für Eis auf den Liter bezogen. Eis mit viel Luft erscheint also oft günstiger. Dabei ist es das meist nicht, denn der Grundpreis pro Liter und pro Kilogramm liegen oft weit auseinander. Das Eis aus der Eisdiele wird immer teurer. Im Durchschnitt kostet es mittlerweile 1,62 Euro pro Kugel. So viel verdient ein Eismacher an einer Kugel Eis.