Preisexplosion in Deutschland: Darum wird jetzt auch noch der Strom teurer

Von: Stella Henrich

Dem Verbraucher drohen weitere Belastungen. Nicht nur der Gas-Preis explodiert, mit ihm auf der Preis für Strom. Wo soll er da noch sparen?

München ‒ Einverstanden. Wir Verbraucher wollen uns nicht aufregen. Warum auch? Die Inflation kratzt an der acht Prozent Marke, die Preise für Lebensmittel steigen weiter, die Kosten fürs Wohnen fressen inzwischen mehr als die Hälfe des Einkommens auf und die Energiekosten für Gas explodieren förmlich - ohne Sicht auf ein Ende. Und da soll man als Verbraucher bitte weniger aufgeregt sein? Diese Lebenshaltungskosten treffen uns Verbraucher hart. Sie lassen sich nicht einfach mal durch Einschränkungen und Verzicht abbauen.

Jetzt sollen auch noch die Strompreise anziehen. Da fragt man sich: Wer soll das alles bezahlen? Nicht nur die Stromnutzer in München reiben sich die Augen, wenn sie dieser Tage Post von seinem Versorger erhalten. Offenbar ist nun auch das Strom-System durch die hohen Gas-Preise aus den Fugen geraten. Denn der teuerste Preis an den Rohstoff-Märkten bestimmt den Preis für alle anderen. Und das ist der Preis für Gas, der sich inzwischen vervielfacht hat. Dieser wirkt sich nun auch auf den Strompreis aus.

Stromkosten für Verbraucher: Preis hat sich an der Börse verachtfacht

Der Preis für eine Megawattstunde - also 1.000 Kilowattstunden - Strom zur Lieferung im kommenden Jahr hat laut dem Portal Verivox an der Strombörse zuletzt bei 643 Euro gelegen, berichtet t-online. Vor einem Jahr kostete eine Megawattstunde Strom lediglich 83 Euro. Damit hat sich der Preis an der Strombörse für den Verbraucher verachtfacht. Ein Drei-Personen-Haushalt zahlt nach Berechnungen von Verivox damit jetzt schon 51 Prozent pro Jahr mehr als im Vorjahr.

Diese exemplarische Rechnung zeigt, wie der finanzielle Druck auf die Verbraucher zunimmt. Das wissen auch die politischen Entscheider. Was vor Tagen im politischen Berlin noch indiskutabel war, wie die Übergewinnsteuer oder ein Gas-Preisdeckel, schließt die Ampel-Regierung derweil nicht mehr aus, um die Bürger des Landes zu entlasten. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ab 1. September Tankrabatt und 9-Euro-Ticket ersatzlos gestrichen wurden.

Warum wird Strom aktuell so teuer? Strom- und Gaspreise stehen in einem Verhältnis zueinander. Einen Teil des Stroms wird in Deutschland mit Gas erzeugt. 2021 betrug dieser Anteil von Erdgas als Energiequelle im Strommix 10,4 Prozent. Wichtig zu wissen ist, dass Strom aus Erdgas besonders kurzfristig erzeugt werden kann. Er wird daher genutzt, um plötzliche Nachfragespitzen aufzufangen. Erdgas dient im Erzeugungsmix also dazu, Lücken in der Versorgung zu füllen. Allerdings ist das Verfahren, um aus Erdgas Strom zu gewinnen, teuer. Dazu kommen die exorbitant gestiegenen Kosten für das Erdgas selbst.

Nein, das sind nicht viele kleine Eifeltürme. Das sind Hochspannungsmasten im Rheinland. (Symbolbild) © Rolf Kosecki/imago

Stromkosten steigen: Richter weisen Versorger in ihre Grenzen

Dass sich inzwischen nicht nur die Vernunft in politischen Entscheidungsprozessen durchzusetzen scheint, sondern auch das Recht der Verbraucher, macht das Landgericht Düsseldorf mit seinem Urteil jetzt klar. Versorger, die demnach versuchen, ihre höheren Beschaffungskosten bei Strom und Gas an die Kunden weiterzureichen, schieben die Richter einen Riegel vor. Ein Vertrag mit Preisgarantie ist einzuhalten. Verbraucherschützer jubeln.

Dennoch müssen wir Verbraucher weiterhin mit steigenden Preisen für Strom rechnen. Denn der Strom kommt natürlich nicht einfach nur aus der Steckdose, sondern wird produziert in teuren gasbetriebenen Kraftwerken. Die bisweilen den Takt nach dem sogenannten Merit-Order-Prinzip vorgeben. Dahinter steckt die Regelung, dass der teuerste Anbieter am Markt den Preis für alle anderen bestimmt. Welchen Einfluss künftig auch noch unsere Nachbarn wie Frankreich und Polen auf die Strom- und Gas-Preise hierzulande haben könnten, bleibt abzuwarten.

Inzwischen sollten die Verbraucher prüfen, ob sie zur Gruppe gehören, die künftig mehr als 1.000 Euro für Energie zahlen muss. Und sich danach fragen: Wo kann ich jetzt noch sparen?

