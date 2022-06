Lidl-Aktion begeistert Kunden: Diese 3-Euro-Box kommt gerade recht

Von: Stella Henrich

Der Discounter Lidl bietet seit Mai „Rette-mich“-Tüten für 3-Euro an - befüllt mit Obst und Gemüse. Die Kunden freuts. Denn für andere Produkte des täglichen Bedarfs müssen sie inzwischen viel Geldausgeben.

München ‒ Mit einer ungewöhnlichen Aktion begeistert der Lebensmittelhändler Lidl derzeit seine Kundschaft. In immer mehr Filialen bietet der Discounter 3-Euro-Tüten an - befüllt mit Obst und Gemüse. Wie die Lebensmittelzeitung berichtet, soll bis Sommer in allen 3200 Filialen aussortiertes Obst und Gemüse in sogenannten „Rette-mich“-Papiertüten mit bis zu fünf Kilogramm zum pauschalen Preis von 3-Euro verkauft werden.

Das Aktions-Angebot dürfte das Verbraucherherz freuen. Denn aufgrund des Krieges in der Ukraine sind viele Lebensmittel des täglichen Bedarfs wie Butter, Sonnenblumenöl, Nudeln, Mehl, Hefe, Waschmittel oder auch Küchenrollen inzwischen nur noch stark verteuert oder gar nicht mehr beim Einkaufen erhältlich. Hersteller klagen über gestiegene Energiepreise und höhere Kosten beim Verpackungsmaterial; Preissteigerungen, die der Handel letztendlich an den Verbraucher an der Kasse weitergereicht. Durchschnittlich sind die Lebensmittelpreise seit Beginn des Ukraine-Kriegs um 11,1 Prozent gestiegen.

Lidl-Aktion: Konzept bereits in Großbritannien getestet

Wie Lisa Koep, zuständig für das Thema Nachhaltigkeit beim Discounter Lidl, gegenüber der Lebensmittelzeitung erklärt, würden auch die bisherigen Regale „Ich bin noch gut“ in allen Sortimentsbereichen umgebrandet. Ganz nach dem Motto „Wer rettet, der spart“ setzt der Discounter damit verstärkt auf das Thema Nachhaltigkeit seiner Produkte.

Das Konzept wurde bereits im Jahr 2018 in Großbritannien in mehr als 120 Filialen getestet, berichtet die Lebensmittelzeitung. Der Discounter verkloppte dabei Obst und Gemüse mit kleinen Schäden kiloweise zum Schnäppchenpreis, um so Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Bis 2025 will Lidl, der zur Schwarz-Gruppe gehört, seine organischen Abfälle um 30 Prozent reduzieren.

Auch unter den Nutzern im Internet kommt die Idee, Obst und Gemüse eine zweite Chance zu geben, recht gut an. Zwar werden die optischen Mängel der Waren häufig kritisiert, aber die Aktion halten dennoch viele für eine gute Aktion im Kampf um Lebensmittelverschwendung.

Lidl-Aktion: Rund sechs Millionen Tonnen Lebensmittel werden jährlich hierzulande weggeworfen

Jedes Jahr werfen die Verbraucher in Deutschland rund sechs Millionen Tonnen Lebensmittel in den Müll. Laut Bundesverband der Verbraucherzentralen mache das pro Person rund 75 Kilogramm Lebensmittel jährlich aus. „Zusammengerechnet ergibt das eine jährliche Summe im Wert von 20 Milliarden Euro“, die im Müll landen, so die Verbraucherschützer weiter. Darunter vor allem Obst und Gemüse, Brot und Backwaren und selbst Gekochtes.

Unser Nachbarland Frankreich regierte bereits sehr konsequent auf diesen Wegwerftrend. Supermärkte dürfen unverkaufte Lebensmittel nicht mehr wegschmeißen. Abfälle müssen gespendet, kompostiert oder als Tierfutter verwendet werden - ansonsten drohen den Händlern deftige Geldstrafen.

Um Produkte nicht wegwerfen zu müssen, dürfen Händler in Deutschland seit Mai dieses Jahres Produkte mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum einfacher zu Sonderpreisen anbieten. Auch ein Erfolg für die Umweltminister von Bund und Ländern, die seit langer Zeit bereits der Lebensmittelverschwendung den Kampf angesagt haben.