Verbraucherschützer verklagen Eventim, weil nicht voller Kaufpreis erstattet wurde

Von: Stella Henrich

Verbraucherschützer verklagen den Ticketanbieter Eventim. Weil viele Veranstaltungen während der Corona-Pandemie ausfielen, blieben die Verbraucher auf den Kosten sitzen oder wurden mit Gutscheinen abgespeist.

München ‒ Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hat eine Musterfeststellungsklage gegen den Ticketanbieter Eventim wegen einbehaltener Gebühren bei abgesagten Veranstaltungen angestrengt. Betroffene können sich der Klage ab sofort anschließen, wie am Donnerstag (9. Februar 2023) der VZBV und das Bundesamt für Justiz mitteilten, wo die Klage im Klageregister öffentlich bekannt gemacht wurde. Eventim wird vorgeworfen, den Verbrauchern bei abgesagten Veranstaltungen nicht den gesamten Ticketpreis rückerstattet und einzelne Gebühren einbehalten zu haben. Laut Spiegel.de soll Eventim für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar gewesen sein.

Der VZBV hatte die Klage Anfang Dezember beim Bayerischen Obersten Landesgericht eingereicht, daraufhin meldeten sich nach einem Aufruf binnen weniger Wochen mehr als 3000 Betroffene beim VZBV, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Nach Ansicht der Verbraucherschützer hätten Käuferinnen und Käufer bei abgesagten Veranstaltungen aber ein Recht auf den vollen Preis.

Verbraucherschützer verklagen Eventim: Klage-Check bringt Sicherheit, ob Verbraucher betroffen sind

Selbst wenn der Anbieter in jedem Einzelfall nur einige Euro einbehalte, ergebe das unterm Strich eine „enorme Gesamtsumme“, monieren die Verbraucherschützer. „Marktmacht darf nicht dazu führen, dass ein Unternehmen eine rechtswidrige Praxis durchdrückt.“ Das Bundesamt für Justiz stellt auf seiner Seite ein Anmeldeformular für die Klage bereit. Der VZBV klagt jetzt stellvertretend für die Betroffenen. Durchsetzen müssen diese ihre Ansprüche im Erfolgsfall der Klage aber individuell.

Ab sofort können sich betroffene Verbraucher im Klageregister eintragen. Der Bundesverband bietet darüber hinaus auf seiner Internetseite einen Klage-Check an, mit dem Verbraucher online überprüfen können, ob ihr Fall zur Klage passt. Dazu benötigen Betroffene die Bestellbestätigung, die Abrechnung und die entsprechende E-Mail von Eventim. Mit Beantwortung von vier bis fünf Fragen stellt sich rasch heraus, ob der Fall zum Verfahren gegen Eventim passen könnte.

Vorgehen, um bei der Klage gegen Eventim mitzumachen Was ist jetzt noch zu tun? Um an der Klage teilzunehmen, müssen Sie sich beim Bundesamt für Justiz in das Klageregister eintragen. Im Anmeldeformular des Bundesamtes müssen Sie auch das Feld „Gegenstand und Grund des geltend gemachten Anspruchs oder des Rechtsverhältnisses“ ausfüllen. Dafür können Sie folgenden Textbaustein verwenden. Streichen Sie nichtzutreffende Angaben und ergänzen Sie Ihre Buchungsnummer. Ich habe als Verbraucher/ Verbraucherin bei eventim Tickets für eine Veranstaltung gekauft. Die Buchungsnummer lautet [hier die Buchungsnummer eintragen]. Den Ticketpreis habe ich an eventim gezahlt. Nachdem die Veranstaltung abgesagt wurde, habe ich von eventim eine Erstattung erhalten. Diese war jedoch geringer als der von mir gezahlte Ticketpreis. Ich bin der Ansicht, dass eventim mir den vollständigen Ticketpreis erstatten muss und fordere vom Unternehmen die Auszahlung des ausstehenden Betrages. Quelle: Bundesverband Verbraucherzentrale

Verbraucherschützer klagen gegen Eventim: Anbieter äußert sich auf seiner Webseite zu ausgefallenen Terminen

Der Ticketanbieter Eventim mit Sitz in München teilt auf seiner Webseite aktuell mit, dass nicht Eventim, sondern der Veranstalter entscheide, ob ein Event nachgeholt werde. In den meisten Fällen werde es Nachholtermine für ausgefallene Veranstaltungen geben und die Tickets behielten Gültigkeit für die neuen Termine. In diesem Fall müssten Kunden nichts tun – sie sollten die Tickets einfach aufbewahren. Sobald ein Ersatztermin feststehe, würden Kunden informiert. Auf welchem Weg teilt das Unternehmen allerdings auf seiner Internetseite nicht mit.

Wenn Kunden den Nachholtermin nicht wahrnehmen könnten, entscheide der Veranstalter, ob und unter welchen Bedingungen Tickets rückabgewickelt würden. „Als Ticketvermittler setzen wir alles daran, um die Organisation und Abwicklung mit den jeweiligen Veranstaltern im vollen Sinne der Kunden und Fans umzusetzen“, so der Ticketanbieter. Kunden, die wissen wollen, ob ihre Veranstaltung abgesagt oder verschoben wurde, können einen Check bei Eventim machen. Im Falle der Band Rammstein gibt es inzwischen einen neuen Termin am 4. November in München.

Verbraucher, die noch nicht sicher sind, ob sie sich der Klage anschließen wollen, haben noch ein bisschen Zeit für ihre Entscheidung. Die Ansprüche auf Erstattung verjähren laut Verbraucherschützer erst nach Ablauf von drei Jahren. Ist der Event beispielsweise in 2020 abgesagt worden, bleibt bis Ende 2023 Zeit für die Entscheidung, ob die Forderung gerichtlich geltend gemacht werden soll.

