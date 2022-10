Verbrauchertipp: Mit Heizdecke wirds kuschelig warm - und obendrauf noch günstig

Von: Stella Henrich

Die Tage draußen vor der Tür sind inzwischen kalt genug, um während der Abendstunden die eigenen vier Wände zu beheizen. Doch wie wird es mollig warm, ohne unnötig Geld aus dem Fenster zu werfen?

München ‒ Der Nachbar von oben reißt noch immer die Fenster weit auf. Während sie zu Hause schon alle Heizköpfe aufgedreht haben. So ist das eben. Jeder heizt so, wie es ihm gefällt und er Hitze und Kälte selbst empfindet. Keine Diskussion. Wir wollen wissen, wie wir für einen angenehmen Fernsehabend von vier Stunden in einem Zimmer von 30-Quadratmetern mit einer Deckenhöhe von 2,50 Meter am günstigsten heizen.

Die Antwort darauf liefert jetzt die Stiftung Warentest. Für die Bild hat sie eine Modellrechnung angestellt, mit dem Ergebnis: Am günstigsten erweist sich die elektrische Heizdecke mit einem Verbrauch von drei Cent pro Stunde. Das sind ungefähr 50 Euro in sechs Monaten. Eine Heizdecke kostet um die 50 Euro.

Niemand sollte frieren, wenn draußen richtig kalt wird. Mit einer Heizdecke ab 50 Euro wird der Abend vor dem Fernseher auch mollig warm. (Symbolbild) © IMAGO

Kuscheliger Winterabend: Infrarotheizung, Konvektor, Ölradiator

Auf Platz Zwei landet die Klimaanlage mit 20 Cent pro Stunde. Das macht 150 Euro in der Heizsaison. Allerdings ist sie mit 1000 bis 2000 Euro Anschaffungskosten recht kostspielig. Für den Einbau und die Wartung benötigt der Verbraucher außerdem Profis. Wer sich für eine Infrarotheizung entscheidet, muss mit einem Verbrauch von 34 Cent pro Stunde rechnen. Sie wärmt laut Bild aber auch nur eine Person. Die Anschaffungskosten dafür starten bei 100 Euro.

Mit 70 Cent pro Stunde sind der Bild zufolge der Konvektor, der Ölradiator und der Heizlüfter die teuersten Geräte für einen kuscheligen Fernsehabend. Und ermittelt einen Saisonverbrauch von 490 Euro. Einen Konvektor oder ein Ölradiator gibt’s ab 80 Euro im Fachgeschäft, einen Heizlüfter schon ab 50 Euro. Doch Vorsicht: Ein Heizlüfter kann schnell überhitzen und sollte nicht vier Stunden durchlaufen. Kein wirklich guter Tipp also, um es sich vor der Flimmerkiste gemütlich zu machen.



Lesen Sie außerdem diese Tipps, damit Ihre Heizkosten nicht weiter explodieren:

