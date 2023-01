Fehler beim Heizen: Sechs Missgeschicke vermeiden, sonst wird es richtig teuer

Von: Stella Henrich

Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima informiert Verbraucher über entscheidende Fehler beim Heizen. Wer sie in der aktuellen Wintersaison vermeidet, spart deutlich Geld. Wir sagen Ihnen, wie Sie Ihre Kosten im Griff behalten.

München ‒ Die Strom- und Gaspreise steigen nach wie vor stark an. Die Bundesregierung versucht zwar, mit Entlastungspaketen wie der Energiepreisbremse den volatilen Preisen am Markt für Strom und Gas gegenzusteuern und die Bürger zu unterstützen. Doch am Ende dürften die Pakete nicht allen Bürgern reichen, um ihre Rechnungen bezahlen zu können. Viele wissen, sie müssen jetzt - in der aktuellen Wintersaison - sparen. Denn wie sich bereits heute zeigt, wird auch das neue Bürgergeld die Stromkosten von Anspruchsberechtigten nicht decken.

Wer daher nun ein paar entscheidende Fehler beim Heizen vermeidet, profitiert am Ende bei der Abrechnung seiner Nebenkosten.

Diese Fehler sollten Verbraucher vermeiden:

Sie drehen ständig die Heizung rauf und wieder runter.

Sie drehen die Heizung voll auf.

Sie lüften im Winter über mehrere Stunden bei aufgedrehter Heizung.

Sie haben ihre Heizkörper zugestellt.

Sie sind im Urlaub und die Heizung läuft wie gewohnt weiter.

Sie lassen in der ganzen Wohnung die Türen offenstehen.

Fehler beim Heizen vermeiden: Teure Heizfehler, die auch zur Schimmelbildung führen können

Nach Expertenmeinung ist es wenig sinnvoll, die Heizung beim Verlassen der Wohnung herunterzudrehen, nur um Geld zu sparen. Nicht nur, dass damit die Schimmelbildung befördert wird, sondern das ständige Aufheizen und Abkühlen führe auch zu den teuersten Heizfehlern. Wer den ganzen Tag nicht zu Hause ist, dem raten die Fachleute, die Regler der Heizung auf 2 und 3 zu drehen. Das entspricht etwa 17 bis 18 Grad Celsius.

Verbraucher, die glauben, sie müssten ihre Heizung auf Stufe 5 aufdrehen, damit die eigenen vier Wände schneller warm werden, täuschen sich. Denn das stimmt nicht. Tatsächlich stehen die Zahlen am Heizkopf für einen Temperaturbereich. Mit Stufe 3 erreichen Verbraucher rund 20 Grad, mit Stufe 5 schon 28 Grad. Jeder sollte hier seine persönliche Wohlfühltemperatur einstellen.

Richtwerte fürs Heizen Wohnräume 20 Grad Wohnzimmer 18 Grad Küche 22 Grad + Bad 17 bis 18 Grad selten genutzte Räume

Fehler beim Heizen vermeiden: Zugestellte und verschleierte Fenster

Verbraucher sollten nach Meinung von Fachleuten auch ihre Fenster im Winter nicht über viele Stunden gekippt lassen, wenn zeitgleich die Heizung läuft. Am besten ist hingegen fünfminütiges Stoßlüften. Wer länger lüftet, sollte die Heizung allerdings abstellen. Darüber hinaus ergibt es wenig Sinn, die Temperatur hochzudrehen, wenn die Heizkörper von Möbeln oder Vorhängen verdeckt sind. Denn so könne sich die erwärmte Luft nicht richtig im Zimmer verteilen. Irgendwie logisch, aber dennoch gibt es auch hier eine zweite Meinung, mit dem Resultat: Vorhänge helfen beim Sparen.

Fehler: Möbel oder Vorhänge vor der Heizung verhindern, dass sich die Luft im Raum verteilen kann. (Symbolbild) © ME Lukashevich/imago

Auch dieser Tipp scheint nachvollziehbar, wird aber in der Hektik vor Reiseantritt sicher von dem ein und anderen vergessen. Die Heizung läuft in der ganzen Wohnung auf vollen Touren, obwohl Sie im Winterurlaub sind. Wer nach den Ferien wieder nach Hause kommt, hat es zwar gemütlich warm. Aber dieser Fehler kann richtig teuer für Verbraucher werden. Der Tipp von Experten: Stellen Sie ihren Heizkessel auf Urlaubsmodus und die Regler in der gesamten Wohnung auf 17 bis 18 Grad.

Zu guter Letzt empfehlen die Fachleute, die Türen in der ganzen Wohnung geschlossen zu halten und jeden Raum in der passenden Temperatur zu beheizen. Dabei dürfe die warme Heizungsluft des einen Zimmers nicht in einen kühlen Raum strömen. Eine clevere Münchnerin hat deshalb alle Fenster und Türen von Experten überprüfen lassen, um auch alle Sparpotenziale richtig auszunutzen.

