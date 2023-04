Gewinnspiel-Post aus München: Verbraucherzentrale warnt vor betrügerischem Lotto-Schreiben

Von: Robin Dittrich

Die Verbraucherzentrale warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Verbraucher sollen dabei ein Schreiben erhalten, das von verschiedenen Anwaltskanzleien kommt.

Kassel – Betrüger versuchen auf viele verschiedene Arten und Weisen, an Daten oder das Geld von Verbrauchern zu gelangen. Mit einer neuen Betrugsmasche wird über angebliche Gewinnspiel-Anmeldungen informiert.

Vorsicht vor betrügerischen Gewinnspiel-Briefen

Haben Sie Post von „Schmidt und Kollegen“ aus München über angebliche Gewinnspiel-Anmeldungen erhalten? Gehen Sie auf keinen Fall darauf ein, es handelt sich um eine Betrugsmasche – darüber informiert die Verbraucherzentrale. Wie es in dem Schreiben heißt, steht der erhaltene Brief für eine „vorgerichtliche Mahnung“. Heißt: Wenn die Empfänger die geforderte Strafzahlung nicht schleunigst begleichen, entstehen noch höhere Mahnkosten, dann kann der Fall sogar vor Gericht landen.

Die Betrüger versuchen damit, Personen zu einer schnellen Zahlung zu bringen, da angeblich die Zeit davonläuft. 390 Euro sollen per Lastschrift an die Ersteller des Schreibens gezahlt werden. Wie die Verbraucherzentrale schreibt, ist diese Betrugsmasche schon länger im Gange, zuletzt wurden jedoch massenweise Anfragen erhalten. Bereits 2021 wurden Verbraucher zur Zahlung von über 270 Euro aufgefordert, damals von der „PRO COLLECT AG“. Von der „EU-Collect AG“ gab es sogar eine Forderung von fast 400 Euro. Auch eine Betrugsmasche mit Festgeld-Angeboten macht aktuell die Runde.

Das sollten Sie tun, wenn ein solches Schreiben in Ihrem Briefkasten liegt

Laut des betrügerischen Schreibens der Anwaltskanzleien hat der Empfänger per Telefon einen Dienstleistungsvertrag mit „Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot-6/49“ abgeschlossen. Bei Nichtbezahlung drohen angeblich unter anderem Zwangsvollstreckungen durch Gerichtsvollzieher oder Pfändungen der Bezüge. Doch wie erkennen Verbraucher, dass es sich dabei um Betrug handelt? Zunächst sollte darauf geachtet werden, ob konkrete Angaben zum Gläubiger im Schreiben aufgeführt werden. Ist das nicht der Fall, handelt es sich in der Regel um Betrug.

Zudem kann ein Vertrag zur Teilnahme an einer Lotterie nicht ausschließlich am Telefon geschlossen worden sein, es benötigt eine zusätzliche schriftliche Bestätigung. Die auf dem Schreiben angegebene Anwaltskanzlei existiert nicht, eine schnelle Recherche im Internet bestätigt das. Bevor Sie eine Zahlung vornehmen, sollten Sie sich informieren oder Vertrauenspersonen zurate ziehen. Das gilt auch für verdächtige Nachrichten per WhatsApp, vor denen sogar das BKA warnt.